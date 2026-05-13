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Accord USA-Chine : Un deal stratégique entre Trump et Xi Jinping pourrait être annoncé dès vendredi.
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Indices en hausse : Sur le court terme, le S&P 500 et le Nasdaq montrent des signes de rebond violent sur des supports clés.
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Secteur Tech : Nvidia et les semi-conducteurs ont atteint des sommets historiques, portés par l'IA.
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Corrélation Or/Indices : L'or et les actions américaines évoluent de concert.
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Calendrier crucial : Attention aux résultats de Nvidia et à l'expiration du VIX la semaine prochaine.
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Indices en hausse : Sur le court terme, le S&P 500 et le Nasdaq montrent des signes de rebond violent sur des supports clés.
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Secteur Tech : Nvidia et les semi-conducteurs ont atteint des sommets historiques, portés par l'IA.
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Corrélation Or/Indices : L'or et les actions américaines évoluent de concert.
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Calendrier crucial : Attention aux résultats de Nvidia et à l'expiration du VIX la semaine prochaine.
Alors que la scène mondiale traverse une véritable « tectonique des plaques géopolitiques », les places boursières américaines font le choix de l'optimisme en se focalisant sur un levier de croissance majeur : la perspective d'un accord commercial historique entre Washington et Pékin. Antoine Andreani, Responsable de la Recherche chez XTB, décrypte les mouvements récents qui suggèrent que les investisseurs ont déjà commencé à anticiper une nouvelle phase de croissance fulgurante pour Wall Street.
🤝 Un tournant géopolitique majeur : l'axe Washington-Pékin
Les coulisses du voyage présidentiel en Chine
Selon l'analyste, le déplacement actuel de Donald Trump en Chine n'est pas une simple visite diplomatique. Accompagné des plus grands patrons de la tech et de la finance (Apple, Nvidia, Qualcomm), le président américain semble finaliser un accord stratégique. Ce "Reset" mondial, évoqué dès avril, viserait une ouverture économique accrue de la Chine.
L'anticipation des marchés financiers
Antoine souligne que la hausse spectaculaire des indices depuis début avril pourrait être la preuve que les marchés ont déjà "vendu la nouvelle". Les propos récents de Trump affirmant que l'économie américaine va "décoller comme une fusée" renforcent cette thèse d'un optimisme massif des investisseurs institutionnels avant l'annonce officielle prévue ce vendredi.
📊 Analyse technique : S&P 500 et Nasdaq en plein rebond
La réaction sur les supports géométriques
Sur le plan technique, le S&P 500 a récemment touché une "boîte verte", une zone de support identifiée par des retracements de Fibonacci. La réaction a été immédiate et violente, marquant un rebond qui oriente l'indice vers de nouveaux plus hauts historiques. Le Nasdaq, bien qu'ayant souffert d'une inflation légèrement supérieure aux attentes (3,8% en annuel), a suivi une trajectoire similaire.
La domination sans partage des semi-conducteurs
Le secteur des semi-conducteurs reste le moteur principal de cette hausse. Nvidia a atteint une capitalisation vertigineuse de 5,4 trillions de dollars. L'analyste note que l'indice du secteur (SMH) a touché un plus haut de 26 ans, un niveau inédit depuis la bulle internet de mars 2000, illustrant l'euphorie persistante autour de l'intelligence artificielle.
🟡 L'or : une corrélation surprenante avec les indices
Une valeur refuge au comportement atypique
Contrairement aux idées reçues, l'or ne joue pas actuellement son rôle classique de valeur refuge contre le risque. Antoine explique qu'en période courte, le métal jaune est positivement corrélé aux indices américains. Si Wall Street grimpe, l'or a tendance à suivre, porté par une dynamique de flux plutôt que par la peur géopolitique.
La bataille des algorithmes sur les cours
Le marché de l'or est actuellement le théâtre d'une lutte acharnée entre "algos". Bloqués sous une résistance située entre 4847 et 5024 dollars, les cours pourraient exploser si les rachats de positions à découvert (stop loss) sont déclenchés. L'objectif à long terme évoqué par l'analyste se situe vers les 6250 dollars l'once.
❓ FAQ
1. Pourquoi l'or monte-t-il en même temps que les actions ? Actuellement, l'or et les indices comme le S&P 500 sont corrélés, ce qui signifie qu'ils évoluent dans le même sens. Cela s'explique par une dynamique de marché globale où les investisseurs délaissent le dollar au profit d'actifs tangibles et d'actions, plutôt que par une recherche de sécurité face à une crise.
2. Qu'est-ce qu'un retracement de Fibonacci ? C'est un outil utilisé par les analystes pour identifier des zones de support (où les prix cessent de baisser) ou de résistance (où les prix cessent de monter) en se basant sur des ratios mathématiques issus de la suite de Fibonacci. C'est un indicateur clé pour les robots de trading qui exécutent 90% des transactions.
3. Quel est l'impact des résultats de Nvidia sur le marché ? Nvidia est devenue la locomotive de la bourse américaine. Ses résultats, attendus le 20 mai, sont cruciaux car ils valident ou non la santé du secteur de l'intelligence artificielle. Une déception pourrait entraîner un repli de tout le secteur technologique, tandis qu'une bonne surprise confirmerait l'"explosion" prévue.
4. Qu'est-ce que l'IPP et pourquoi est-ce important ? L'IPP (Indice des Prix à la Production) mesure l'évolution des prix de vente demandés par les producteurs nationaux. C'est un indicateur avancé de l'inflation : si les coûts de production augmentent, ils seront souvent répercutés sur le consommateur final, ce qui influence les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt.
Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.
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