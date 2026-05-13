L'action Valneva progresse de 1,15% à 2,56 euros ce mercredi midi sur Euronext Paris, après avoir ouvert en chute d'environ 10%. Le spécialiste franco-autrichien des vaccins du voyage publie pourtant un premier trimestre 2026 nettement inférieur aux attentes, avec un chiffre d'affaires en repli de 37,2% et une perte nette qui se creuse à 32,1 millions d'euros. Le groupe lyonnais abaisse aussi ses objectifs annuels et confirme un plan de réorganisation comportant une réduction d'effectifs de 10 à 15%. Le titre figure parmi les valeurs les plus volatiles du SBF 120 en cette séance.

Valneva : un premier trimestre 2026 inférieur aux attentes

Un chiffre d'affaires en recul de plus de 37%

Le chiffre d'affaires trimestriel s'établit à 30,9 millions d'euros, contre 49,2 millions un an plus tôt, soit un repli de 37,2%. Les ventes de produits ressortent à 30,5 millions d'euros sur la période. Cette publication ressort sous le consensus des analystes, qui visait en moyenne 44,9 millions d'euros de revenus.

La perte brute d'exploitation ajustée (EBITDA ajusté) se dégrade à -18,2 millions d'euros, contre seulement -0,6 million au T1 2025. Le consensus tablait sur une perte d'environ 5,5 millions d'euros. La perte nette, elle, ressort à 32,1 millions d'euros, contre 9,2 millions un an auparavant, alors que le marché anticipait une perte de l'ordre de 13,3 millions.

La position de trésorerie atteint 105,3 millions d'euros au 31 mars, contre 109,7 millions fin décembre 2025 et 153 millions un an plus tôt. Ce solde n'intègre pas les 37 millions d'euros de produit brut issus d'une levée de fonds réservée bouclée fin avril, qui viendront renforcer le bilan au T2.

Quatre facteurs expliquent ce recul

Le repli des ventes provient d'abord de l'arrêt de la distribution de certains produits de tiers et d'un changement de distributeur en Allemagne. Le calendrier des livraisons au département américain de la Défense a également été décalé, ce qui a pesé sur le rythme de reconnaissance du chiffre d'affaires.

Le T1 2026 supporte aussi un effet de base défavorable. Au premier trimestre 2025, Valneva avait enregistré des ventes ponctuelles de Dukoral, vaccin contre le choléra, et d'Ixchiq, vaccin contre le chikungunya, dans le sillage d'épisodes épidémiques qui ne se sont pas reproduits cette année.

Le directeur financier Peter Bühler a évoqué un autre facteur dans le communiqué du groupe : les premiers effets négatifs du contexte géopolitique sur les déplacements internationaux. Cette tendance pèse directement sur l'adoption des vaccins du voyage, segment clé du portefeuille commercial de Valneva.

Des objectifs annuels abaissés et un plan social en préparation

Une prévision de chiffre d'affaires revue à la baisse

Valneva vise désormais entre 135 et 150 millions d'euros de ventes de produits sur l'ensemble de l'exercice, contre une fourchette précédente de 145 à 160 millions. Le chiffre d'affaires total devrait s'établir entre 145 et 160 millions, contre 155 à 170 millions auparavant.

Le groupe justifie cette révision par une tendance défavorable dans l'adoption des vaccins du voyage sur ses principaux marchés, qu'il relie à des facteurs géopolitiques. Selon les analystes qui suivent la valeur, l'ampleur du décalage rend un rattrapage difficile sur l'exercice en cours.

Cette publication intervient alors que l'action Valneva évolue dans une tendance baissière depuis plusieurs semaines. Le titre avait enfoncé en avril les supports techniques à 2,76€ puis 2,54€, dans un contexte boursier difficile pour les valeurs biotech européennes. Pour cadrer ces mouvements individuels, l'évolution des indices CAC 40 et SBF 120 reste un repère utile.

Un plan visant à réduire les charges de 25% à 35%

Lancé en avril à la suite de la consolidation des activités en France, le projet de réorganisation prévoit une réduction d'effectifs comprise entre 10% et 15% à l'échelle mondiale. L'objectif affiché est une baisse d'environ 25 à 35% des charges opérationnelles dès 2026, avec un retour de la marge brute des produits commerciaux à un niveau jugé normal.

Au-delà de la maîtrise des coûts, l'évolution du cours de l'action Valneva dépendra largement de l'avancée du pipeline. Le candidat vaccin VLA15 contre la maladie de Lyme, développé en partenariat avec Pfizer, reste le principal catalyseur potentiel pour le groupe. Les résultats de phase III sont attendus comme un déclencheur de revalorisation, non intégré dans les objectifs de cours actuels publiés par les bureaux d'analyse.

Le rebond du titre ce mercredi s'explique principalement par deux éléments : un plan de redressement perçu comme nécessaire et un pipeline qui conserve son potentiel commercial. Pour un investisseur particulier français, l'exposition aux valeurs biotech cotées en France passe par un compte-titres ou un PEA, sous conditions d'éligibilité.

❓ FAQ

Pourquoi l'action Valneva monte-t-elle malgré des résultats décevants ?

Après une ouverture en baisse d'environ 10%, l'action Valneva se redresse à 2,56€ (+1,15%). Les opérateurs retiennent surtout la mise en œuvre rapide du plan de réorganisation et la perspective des résultats de phase III du candidat vaccin VLA15 contre la maladie de Lyme. La forte volatilité intraday reflète aussi la faible liquidité relative du titre par rapport aux poids lourds du SBF 120.

Quels sont les résultats du T1 2026 de Valneva ?

Le chiffre d'affaires ressort à 30,9 millions d'euros, en repli de 37,2%. La perte nette se creuse à 32,1 millions et l'EBITDA ajusté chute à -18,2 millions. Ces chiffres sont inférieurs au consensus, qui visait environ 44,9 millions de revenus et une perte limitée à 13,3 millions.

Pourquoi Valneva revoit-il ses objectifs annuels à la baisse ?

Le groupe abaisse sa fourchette de ventes de produits 2026 à 135-150 millions d'euros (contre 145-160 millions précédemment) en raison d'une tendance défavorable sur les vaccins du voyage, attribuée au contexte géopolitique qui freine les déplacements internationaux. La nouvelle prévision de chiffre d'affaires total ressort entre 145 et 160 millions.

Comment s'exposer à une valeur comme l'action Valneva en bourse ?

L'action Valneva est cotée sur Euronext Paris (code VLA) et sur le Nasdaq (VALN). L'exposition directe peut passer par un compte-titres ou un PEA pour les investisseurs éligibles, en cohérence avec les principes décrits dans un guide pour acheter des actions en bourse. La sélection s'appuie sur une analyse fondamentale du pipeline, du carnet de commandes et de la trésorerie.

L'action Valneva est-elle un dossier risqué ?

Comme la plupart des biotechs, Valneva présente un profil risqué lié à la dépendance vis-à-vis de quelques produits commercialisés, à la régularité des livraisons et aux essais cliniques en cours. La révision des objectifs et le creusement des pertes au T1 2026 confirment ce profil de volatilité élevée, illustré par la séance de ce 13 mai sur le SBF 120.