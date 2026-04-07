Le prix du baril de pétrole (WTI) cible les 135 dollars suite aux risques de conflits.

L'actualité financière de ce début avril 2026 est marquée par un paradoxe frappant : alors que les tensions géopolitiques s'intensifient et que les prix de l'énergie s'envolent, les indices boursiers américains refusent de plier. Antoine Andreani, Responsable de la Recherche chez XTB, décrypte ce "combo létal" composé du pétrole, des taux obligataires et du dollar, qui menace la stabilité des portefeuilles. Pour les investisseurs débutants, comprendre si nous sommes face à un véritable creux de marché ou à un simple sursaut avant la chute est devenu crucial.

Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.

🛢️ L'envolée du pétrole et les risques géopolitiques

Le baril de pétrole vers des sommets historiques

Depuis plusieurs semaines, Antoine souligne que le pétrole est actuellement l'actif le plus critique à surveiller. Le WTI (West Texas Intermediate), référence du brut américain, évolue désormais autour des 115 dollars. Selon l'analyse technique d'Antoine, un "mouvement mesuré haussier" est en cours, avec un objectif chiffré à 135 dollars le baril. Cette progression est alimentée par les incertitudes autour de l'Iran et les déclarations de Donald Trump concernant les installations nucléaires iraniennes.

L'impact de la géopolitique sur l'énergie

La situation internationale influence directement le coût de l'énergie, ce qui pèse normalement sur la croissance économique. Antoine mentionne que si des frappes militaires devaient avoir lieu, le scénario d'une accélération brutale vers la cible des 135 dollars, voire au-delà, deviendrait le parcours privilégié. Pour un débutant, il faut comprendre qu'un pétrole cher agit comme une taxe sur la consommation, ce qui finit généralement par nuire aux bénéfices des entreprises cotées.

📊 Analyse technique des indices américains

Le signal d'alerte de la "Death Cross"

Sur le S&P 500, l'indice phare des 500 plus grandes entreprises américaines, un signal technique inquiétant est apparu : la Death Cross (croix de la mort). Ce phénomène se produit lorsque la moyenne mobile à court terme croise à la baisse la moyenne mobile à long terme (100 jours dans ce cas). Antoine rappelle que la dernière fois qu'un tel signal a eu lieu, il a été suivi d'un rebond temporaire — un "Dead Cat Bounce" — avant un krach plus sévère.

Zones de support et opportunités d'achat

Malgré ce signal négatif, le marché reste au-dessus de certains supports clés. Antoine identifie une "boîte verte" située aux alentours des 5850 points sur le S&P 500. Selon l'analyste, cette zone représenterait une "belle opportunité d'investissement" si l'indice venait à s'y replier. Actuellement, le marché semble tester des lignes de résistance qui, si elles sont franchies, pourraient mener vers de nouveaux sommets, bien que la prudence reste de mise face à l'absence de soutiens techniques solides dans la zone actuelle.

🏦 Politique monétaire et psychologie de marché

Le statu quo prolongé de la Fed

Un élément majeur pour les investisseurs est la trajectoire des taux d'intérêt. Contrairement aux espoirs de certains, le marché n'anticipe désormais aucune baisse de taux de la part de la Fed pour toute l'année 2026. Les taux devraient rester élevés pour combattre l'inflation qui s'annonce en hausse. Cette politique monétaire restrictive est normalement un frein pour les actions, ce qui rend la solidité actuelle de Wall Street d'autant plus "fascinante" selon Antoine.

L'indice de la peur en territoire extrême

L'indicateur "Fear and Greed Index" de CNN, qui mesure le sentiment des investisseurs, indique une période d'Extreme Fear (peur extrême). Paradoxalement, c'est souvent lorsque la peur est à son comble que les marchés financiers trouvent un point bas. Antoine observe une divergence entre cet indicateur et le prix des actions, suggérant que nous pourrions être proches d'un moment de vérité. Le marché semble ignorer les mauvaises nouvelles, un comportement typique des périodes de transition incertaines.

❓ FAQ

1. Qu'est-ce qu'une "Death Cross" en bourse ? La Death Cross est un indicateur technique qui survient lorsqu'une moyenne mobile de court terme (souvent 50 jours) croise vers le bas une moyenne mobile de long terme (souvent 200 jours). Pour les analystes, c'est un signal de retournement de tendance qui suggère que le marché pourrait entrer dans une phase de baisse prolongée.

2. Pourquoi la hausse du pétrole est-elle un danger pour les actions ? Le pétrole est une ressource de base pour le transport et la production industrielle. Lorsque son prix augmente de manière significative (comme vers 135 dollars), les coûts de production des entreprises grimpent et le pouvoir d'achat des consommateurs diminue, ce qui peut réduire les profits des entreprises et peser sur leurs cours de bourse.

3. Pourquoi la Fed ne baisse-t-elle pas ses taux d'intérêt ? La Réserve fédérale maintient des taux élevés pour ralentir l'économie et ramener l'inflation vers son objectif de 2%. Tant que les prix ne sont pas stabilisés ou que l'économie reste trop robuste, la Fed préfère ne pas baisser les taux pour éviter une nouvelle surchauffe inflationniste.

4. Que signifie l'indice "Fear and Greed" ? C'est un outil qui mesure les émotions dominant le marché boursier. Il va de 0 (peur extrême) à 100 (avidité extrême). Les investisseurs s'en servent souvent comme un indicateur à contre-courant : une peur extrême peut signaler une opportunité d'achat, tandis qu'une avidité excessive peut annoncer une correction.