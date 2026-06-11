Opportunité long terme : La correction actuelle de l'or s’inscrit dans une phase macroéconomique saine (vague 4), ouvrant la voie à des cibles historiques futures proches des 7 185 dollars .

Objectif baissier pour l'or : L’analyse technique basée sur les vagues d'Éliott et les ratios de Fibonacci projette un point bas de l’or autour de 3 620 dollars .

Arrivée de SpaceX (SPCX) : L'introduction imminente de l'action SpaceX suscite de fortes attentes et pourrait servir de catalyseur aux marchés.

Inversion des indices américains : Le S&P 500 et le Nasdaq ont lourdement chuté après de brefs rebonds techniques, entraînant Bitcoin dans leur sillage.

Les marchés financiers traversent une période de turbulences intenses, rythmée par des retournements de tendance violents et une corrélation forte entre les différentes classes d'actifs. Alors que les indices américains subissent des prises de bénéfices sévères, l'or et les crypto-monnaies subissent eux aussi un coup d'arrêt technique important. Dans ce climat volatil, l'analyse des mouvements graphiques et les grands événements d'entreprises, à l'image de l'arrivée imminente de SpaceX en bourse, deviennent des boussoles essentielles pour les investisseurs débutants qui cherchent à comprendre l'évolution des marchés.

📊 Correction généralisée des marchés financiers

Reflux des indices américains et des crypto-actifs

Les marchés boursiers font face à une forte volatilité. Le S&P 500 a hier enregistré une baisse de 1,62%, tandis que le Nasdaq a reculé de 1,98%. Malgré de bons résultats publiés par le géant Oracle, son action a été lourdement sanctionnée d'une baisse de 11%. La tendance de vente s'est propagée au secteur des crypto-actifs, poussant Bitcoin à la baisse, bien orienté vers le seuil des 55 000 dollars.

Selon Antoine Andreani, Responsable de la recherche chez XTB, le marché évolue actuellement dans une phase de peur caractérisée par le Fear and Greed Index, qui continue de s'enfoncer. L’or n’a pas été épargné par ce mouvement de liquidation globale et a subi un net coup d'arrêt, se repliant vers les 4 150 dollars.

La gestion des risques face aux rebonds techniques

Pour les investisseurs novices, l’analyse des comportements graphiques à court terme montre l'importance d'adapter sa stratégie. La séance dans le S&P 500 en période horaire (H1) a été rythmée par un phénomène de « double top » (double sommet), suivi d’un violent retournement à la baisse. Les mouvements haussiers éphémères, souvent qualifiés de dead cat bounce (rebond du chat mort), illustrent l'environnement instable où chaque statistique économique sert de prétexte pour liquider les positions.

Antoine préconise ainsi une grande souplesse dans le placement des ordres de protection. Lorsqu'un actif casse des résistances majeures ou s’extrait d'une zone technique clé, remonter son stop loss (seuil de vente automatique) s’avère nécessaire pour préserver son capital et éviter de subir de plein fouet les retournements d'algorithmes.

🚀 Le catalyseur SpaceX et les perspectives de l'or

L'introduction en bourse de SpaceX comme vecteur de spéculation

Le paysage financier s'apprête à accueillir un événement de taille avec le lancement du produit financier adossé à SpaceX, négociable sous le ticker SPCX. L'opportunité pourrait déclencher une vague de spéculation massive parmi les opérateurs de marché peu avant la clôture hebdomadaire.

La corrélation récente entre les métaux précieux et les actifs risqués s'explique principalement par les fluctuations de la devise américaine. Si l'engouement suscité par la firme aérospatiale d'Elon Musk parvient à dynamiser l'ensemble des indices actions, cela pourrait créer un effet d'entraînement inattendu.

L'analyse géométrique et l'horizon des 3 620 dollars

L'étude approfondie des graphiques en données mensuelles et hebdomadaires permet d'identifier des zones d’achat optimales. En utilisant l'outil des extensions de Fibonacci couplé au décompte des vagues d'Éliott, une zone de support majeure se dessine. La fin d'une structure corrective en cours cible précisément le niveau des 3620 dollars.

La cible graphique coïncide parfaitement avec les supports algorithmiques de long terme calculés entre 3 824 dollars et 3 403 dollars. Pour un investisseur particulier, l'atteinte de ce niveau constituerait une opportunité d’achat historique pour accumuler du métal jaune dans une perspective patrimoniale. Une fois cette phase corrective achevée, la géométrie de marché projette une reprise vers des sommets inédits situés entre 7 047 dollars et 7 185 dollars.

Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.

❓ FAQ

1. Qu'est-ce qu'une "vague d'Éliott" en analyse technique ? La théorie des vagues d'Éliott est une méthode d'analyse des marchés financiers qui repose sur l'identification de cycles et de comportements psychologiques répétitifs chez les investisseurs. Les cours n'évoluent pas en ligne droite mais alternent entre des vagues d'impulsion (dans le sens de la tendance globale) et des vagues de correction.

2. Qu’entend-on par un rebond du "chat mort" (dead cat bounce) ? Il s'agit d'une expression financière désignant une hausse temporaire et rapide du cours d'un actif après une baisse sévère. Ce rebond est généralement de courte durée et purement technique, motivé par des rachats de positions à découvert, avant que la tendance baissière de fond ne reprenne le dessus.

3. Pourquoi l'or baisse-t-il en même temps que les actions et le Bitcoin ? Traditionnellement considéré comme une valeur refuge, l'or peut temporairement se corréler aux actifs risqués lors de paniques de marché. Lorsque le dollar américain se renforce fortement ou que les investisseurs ont besoin de liquidités urgentes pour couvrir des pertes ailleurs, ils vendent tous les types d'actifs, y compris les métaux précieux.

4. Quelle est l'utilité d'un stop loss pour un débutant ? Le stop loss est un ordre automatique transmis au courtier pour vendre un actif dès que son cours descend en dessous d'un certain prix fixé à l'avance. C'est l'outil indispensable de gestion du risque pour limiter ses pertes financières lorsque le scénario de marché ne se déroule pas comme prévu.