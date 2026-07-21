Les tensions commerciales s'accroissent entre les États-Unis et le Canada ; le marché scrute la publication des stocks de pétrole brut de l'API prévue à 22h40.

Les contrats à terme sur le Nasdaq progressent de plus de 1% ce mardi, menant le rebond des bourses américaines grâce aux semi-conducteurs.

Les contrats à terme sur le cours Nasdaq s'inscrivent en hausse de plus de 1% ce mardi 21 juillet 2026, prenant la tête du rebond à Wall Street après une période de nette correction. L'orientation positive s'explique en premier lieu par le regain d'intérêt pour les semi-conducteurs, alors que les principaux indices américains comme le S&P 500 limitent leurs gains à 0,5% en séance. Dans le même temps, les investisseurs suivent la mise en place de nouvelles surtaxes douanières américaines sur les produits canadiens et surveillent l'évolution des indices boursiers mondiaux.

Rebond des indices américains et cours du Nasdaq

Les semi-conducteurs relancent la tendance à Wall Street

Le retour d'un courant acheteur sur le secteur technologique constitue le moteur principal du mouvement observé ce mardi. Les semi-conducteurs enregistrent une remontée après plusieurs séances de repli, redonnant de la vitesse aux grands indices de la cote américaine. L'impulsion permet aux contrats futures liés au cours Nasdaq d'afficher des performances nettement supérieures à l'ensemble du marché actions.

L'environnement macroéconomique reste néanmoins influencé par des développements politiques et commerciaux complexes. Le gouvernement américain a instauré une série de droits de douane supplémentaires visant le Canada, ciblant particulièrement les matériaux de construction et certains produits de consommation régionale comme le vin et les équipements sportifs. Parallèlement, des informations faisant état d'un possible accord de cessez-le-feu de dix jours entre les États-Unis et l'Iran retiennent l'attention des intervenants. Même si la fragilité des tentatives de désescalade antérieures incite à la prudence, cette perspective contribue à apaiser temporairement l'aversion au risque.

Sur le marché de l'énergie, l'attention va se porter sur les chiffres hebdomadaires de l'American Petroleum Institute (API) concernant les réserves pétrolières américaines. Le rapport sera publié exactement quarante minutes après la clôture de la séance officielle à New York, soit à 22h40 heure de Paris. Le consensus anticipe une nouvelle baisse hebdomadaire des stocks à hauteur de 0,5 million de barils, un paramètre directement suivi par les traders sur les matières premières.

Analyse technique du Nasdaq et niveaux clés du marché

Sur le plan graphique, la trajectoire observée sur le contrat US100 en donnée journalière reflète une phase d'hésitation. La cotation évolue à l'intérieur d'un canal de consolidation clairement délimité par une borne haute à 30 900 points et un plancher à 28 450 points. La défense du support situé sur le bas de ce canal a permis un rebond immédiat des cours en séance.

Malgré cette réaction positive à court terme, la tendance générale sur l'indice conserve un biais vendeur. Pour les intervenants baissiers, le niveau clé à préserver se situe autour du seuil de sortie de la ligne de tendance baissière, identifié aux alentours de 29 750 points. Un franchissement durable de cet obstacle technique constituerait le premier signal d'un changement de dynamique à moyen terme pour l'analyse technique du Nasdaq.

La volatilité pourrait s'accroître lors des prochaines séances selon la réaction des acheteurs autour de ces repères graphiques majeurs. L'évolution des actions US du secteur technologique restera le facteur prépondérant pour valider ou infirmer ce rebond. Un échec à franchir la résistance des 29 750 points risquerait d'entraîner un nouveau test des plus bas récents.

Résultats d'entreprises et publications trimestrielles aux États-Unis

Performances contrastées dans l'automobile et l'industrie

La saison des résultats du deuxième trimestre 2026 apporte son lot de publications au sein du monde des actions US. Le constructeur automobile General Motors a dévoilé un chiffre d'affaires de 48 milliards de dollars, contre 47 milliards de dollars attendus par le marché. Son bénéfice par action (BPA) ajusté atteint 3,57 dollars, dépassant nettement la prévision moyenne établie à 3,20 dollars. Le groupe a d'ailleurs relevé de quelques pourcents ses objectifs d'exploitation pour l'ensemble de l'exercice fiscal, même si le cours du titre ne montre pas de réaction d'ampleur à l'ouverture.

Dans le secteur industriel, le groupe 3M affiche des chiffres largement supérieurs aux attentes de Wall Street pour ce deuxième trimestre 2026. La société annonce un bénéfice par action ajusté en hausse à 2,24 dollars pour un chiffre d'affaires totalisant 6,5 milliards de dollars. Le relèvement des prévisions annuelles permet à l'action de progresser d'environ 6% dès les premiers échanges en bourse.

À l'inverse, le secteur de la défense subit des dégagements prononcés. Northrop Grumman a publié des résultats marqués par un chiffre d'affaires et un carnet de commandes à des niveaux records. Cependant, le repli de sa marge opérationnelle, passée de 13,8% à 10%, provoque un recul du titre de près de 8% à l'ouverture des marchés.

Mouvements stratégiques dans la santé et le secteur technologique

Du côté du secteur technologique au sens large, la société Nebius enregistre une hausse de près de 6% à l'ouverture de la bourse. La progression survient après la publication par Nvidia d'une prise de participation de 9,3% au capital du spécialiste du "neo-cloud". De leur côté, de nombreuses actions américaines de l'édition de logiciels (SaaS) subissent une pression vendeuse allant jusqu'à 5%, les investisseurs ayant privilégié les éléments prudents d'une série d'analyses publiées par Morgan Stanley.

Dans la pharmacie, Novo Nordisk a engagé une procédure judiciaire à l'encontre d'Eli Lilly devant les juridictions américaines. Le laboratoire danois accuse son concurrent d'avoir recours à des pratiques commerciales et publicitaires déloyales. Sans réaction officielle d'Eli Lilly pour le moment, le titre du groupe pharmaceutique américain cède environ 1% en début de séance.

Ces mouvements individuels rappellent la forte sélectivité requise sur le marché des actions US lors des périodes de publications financières. La révision des prévisions annuelles par les dirigeants d'entreprises demeure le principal catalyseur des écarts de cours constatés d'une valeur à l'autre. L'arbitrage entre les différents secteurs d'activité continuera de dicter le rythme des bourses mondiales à court terme.

❓ FAQ

Pourquoi le cours Nasdaq enregistre-t-il un rebond ce mardi ? La hausse du cours Nasdaq est principalement tirée par la reprise du secteur des semi-conducteurs, qui repart à la hausse après une phase de baisse marquée. Ce regain d'intérêt pour les valeurs technologiques profite à l'ensemble des actions US, malgré des tensions commerciales persistantes entre les États-Unis et le Canada.

Quels sont les niveaux d'analyse technique majeurs à surveiller sur le cours Nasdaq (US100) ? Sur le plan graphique, l'indice évolue dans une zone de consolidation comprise entre 28 450 points et 30 900 points. Le niveau clé identifié par l'analyse technique pour valider un retournement de tendance est la résistance située vers 29 750 points.

Comment la publication des résultats d'entreprises impacte-t-elle les actions américaines ? Les résultats du deuxième trimestre 2026 montrent une forte sensibilité du marché aux prévisions annuelles communiquées par les dirigeants. Des sociétés comme 3M ou General Motors bénéficient du relèvement de leurs objectifs, alors que des dégradations de marge chez Northrop Grumman entraînent un repli immédiat du cours de bourse.

Comment s'exposer à la dynamique du cours Nasdaq et des bourses américaines ? L'exposition aux grandes capitalisations américaines s'effectue généralement par le biais d'actions cotées à Wall Street ou de fonds négociés en bourse (ETF) répliquant la performance d'indices majeurs tels que le S&P 500 ou le Nasdaq 100.