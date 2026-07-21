La mer Rouge, mais pas les indices : les conséquences du blocus de Bab al-Mandab.

L’une des principales organisations faisant partie de ce que l’on appelle « l’axe de la résistance » iranien contre les États-Unis et Israël au Moyen-Orient a annoncé en début de semaine qu’elle reprenait le blocus de l’Arabie saoudite, prétendument en réponse à l’intensification de l’activité américaine dans la région après l’effondrement du cessez-le-feu entre l’Iran et les États-Unis.

Ni les indices boursiers ni les cours des matières premières énergétiques ne semblent toutefois y prêter grande attention. Pourquoi ?

Deux questions s’imposent :

Quelle était la VRAIE importance du trafic maritime dans la région de la mer Rouge, notamment pour le marché du pétrole, en particulier dans le contexte du conflit avec l’Iran ?

Ce n’est qu’après avoir trouvé la réponse à cette question que nous pourrons l’utiliser comme point de départ pour comprendre la dynamique actuelle des prix (principalement) du pétrole.

Il convient de remonter à 2023, lorsque les Houthis ont réussi pour la première fois à perturber sérieusement le trafic maritime en mer Rouge. Les actions menées par les États du Golfe et la coalition dirigée par les États-Unis ont considérablement réduit leur capacité à attaquer les infrastructures et les navires de la région. Compte tenu de la situation difficile de l’Iran, le blocus et l’embargo stricts imposés aux deux pays limitent leur capacité à reconstituer leurs stocks d’armes.

Cependant, la marginalisation des Houthis eux-mêmes n’est qu’une pièce du puzzle. Malgré la diminution du danger, de nombreux armateurs continuent d’éviter la région.

Trafic maritime quotidien : Suez et Bab al-Mandab

Le trafic de fret à travers le détroit a atteint son pic en 2023. Depuis lors, il a connu une baisse progressive mais nette. Aujourd’hui, le nombre quotidien de navires traversant ces deux goulets d’étranglement représente un peu plus de la moitié du pic enregistré fin 2023. Cela signifie que la menace posée par les Houthis est déjà prise en compte dans les cours et qu’elle est visible sur les cartes du fret non pas depuis hier, ni depuis le début de l’année, mais depuis plus de deux ans déjà.

Tous les navires ne se valent pas

Tous les navires de fret ne sont pas des porte-conteneurs. À l’heure actuelle, le marché surveille les cours du pétrole avec inquiétude ; les analystes et les investisseurs doivent donc se concentrer sur les superpétroliers. Dans ce domaine, la situation est plus complexe.

D’après des données provenant notamment du SCNT, de Reuters et de l’EIA, bien que le nombre de navires ait diminué aux deux points de sortie du bassin de la mer Rouge, le volume de pétrole transporté dans la région a nettement augmenté, principalement dans le détroit de Bab al-Mandab, où la hausse est d’environ 40 %. Dans ce contexte, un blocus du détroit devrait clairement faire grimper les prix, n’est-ce pas ?

Volume de transit de pétrole : Bab al-Mandab

L’élément manquant dans l’équation des prix est l’échelle et le contexte. Une hausse de 40 % aujourd’hui correspond à un niveau de 7,5 millions de barils par jour, soit un peu moins de 7 % de la demande quotidienne mondiale. Si le détroit de Bab al-Mandab venait à être complètement fermé demain, cela ne signifierait pas une réduction de 25 %, 15 % ni même 10 % du volume mondial de transport de pétrole. Cela ne représenterait qu’environ 7 %.

Une fermeture totale est par ailleurs peu probable en raison de la capacité déclinante des Houthis à mener des attaques dans la région. De plus, contrairement au golfe Persique, la mer Rouge dispose de deux sorties au lieu d’une seule.

La situation va empirer avant de s’améliorer

Peut-on donc conclure, dans ce contexte, que « tout ira bien » ? Malheureusement non. D’une certaine manière, le détroit de Bab al-Mandab est un « prototype » du statu quo que les États-Unis semblent vouloir instaurer dans le golfe Persique, à savoir recourir aux sanctions et aux frappes aériennes pour réduire la capacité d’attaque de l’Iran à un niveau tel que le transit par le détroit d’Ormuz devienne un risque acceptable pour les armateurs. Cela peut-il fonctionner ?

En analysant la situation actuelle dans le détroit, nous pouvons rassembler une série d’observations et en tirer des conclusions :

Les États-Unis ont clairement élargi l’ampleur et la nature de leurs attaques contre l’Iran. Ils ne recourent plus uniquement à leur puissance aérienne et à leurs forces navales, mais de plus en plus à des lanceurs terrestres.

Les cibles comprennent désormais non seulement les installations du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI), mais aussi celles de l’armée régulière iranienne.

Il convient également d’accorder une attention particulière aux attaques visant les ponts, les routes et les tunnels dans le sud de l’Iran. Il est facile pour les États-Unis d’isoler les ports de Bandar-e Abbas du reste du pays, mais cela implique qu’ils sont prêts à poursuivre l’escalade progressive. Cela peut même être considéré comme une préparation à la prise de contrôle d’îles dans le golfe Persique.

Pire encore, l’Iran aurait attaqué des installations de dessalement d’eau au Koweït. Ces informations suggèrent que l’Iran se sent menacé dans son existence même et pourrait opter pour la mesure la plus radicale : tenter de mettre hors service les infrastructures hydrauliques d’autres États du golfe Persique.

Même à partir de ces informations fragmentaires, on peut en déduire que les États-Unis prévoient probablement une escalade significative, qui aura des implications à court et moyen terme sur les valorisations, non seulement pour le pétrole mais aussi, dans une moindre mesure, pour les indices boursiers.

LE PÉTROLE (D1)

Source: xStation5

À long terme, toutefois, l’Iran ne semble avoir aucune chance de voir ses revendications maximalistes aboutir, et la situation économique du pays ne cesse de se détériorer depuis des mois, passant de « terrible » à « catastrophique ». Le marché en est conscient, et compte tenu de toutes les mesures d’atténuation prises par les acteurs du marché, il ne faut pas s’attendre à un dépassement des plus hauts antérieurs ni à une hausse significative des anticipations concernant les prix des hydrocarbures à long terme.