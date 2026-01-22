Points clés Donald Trump a profité du World Economic Forum pour afficher sa confiance dans l’économie américaine.

Le président américain a évoqué un Dow Jones pouvant atteindre 100 000 points à moyen terme.

Les marchés ont réagi positivement après l’annonce d’un accord en discussion sur le Groenland .

Le S&P 500 pourrait viser 7 115 points , avant une correction saine.

Le CAC 40 devrait suivre la tendance haussière mondiale portée par Wall Street.

Hier au World Economic Forum, temple du mondialisme, Donald Trump a fait l’étalage du momentum économique et patriotique US actuel, historique, humiliant au passage les politiques des leaders européens, Macron en particulier.



Un court moment, il s’est mué en conseiller financier MAGA en chef et prédit un Dow Jones qui doublera pour atteindre rapidement les 100 000 points. Le monde de la Bourse continuera de se scinder en deux catégories, ceux qui voient les cours monter en se plaignant. Et ceux qui font partie du train en marche et jubilent.



La dernière fois que Trump a fait ce type annonce, c’était le 9 avril 2025 avant que le S&P 500 ne rebondisse de près de 40%. Hier, l’annonce d’un accord en bonne voie pour le Groenland, a fait rebondir les cours et Trump a qualifié la récente correction de « peanuts ».



Comme je vous le dis souvent dans votre émission du Good Morning Market, le S&P 500 pourrait ainsi atteindre les 7140 points avant une éventuelle correction ce trimestre, qui serait saine, avant de repartir de plus belle et battre des records. Le CAC 40 devrait suivre le mouvement.



Scénario conservateur pour le S&P 500 :

Oui, ses déclarations ont historiquement eu un impact significatif sur les marchés, notamment via le sentiment des investisseurs et les anticipations économiques. Le Dow Jones à 100 000 points est-il réaliste ?

Cet objectif est très ambitieux et dépendra de la croissance économique, des bénéfices des entreprises et des politiques monétaires à long terme. Une correction du S&P 500 est-elle inquiétante ?

Non, une correction serait considérée comme saine et permettrait de consolider une tendance haussière durable. Le CAC 40 bénéficie-t-il automatiquement de la hausse américaine ?

Pas automatiquement, mais une dynamique positive à Wall Street soutient généralement les marchés européens par effet de contagion.

