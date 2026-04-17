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Wall Street atteint de nouveaux sommets historiques, portés par Apple et Microsoft.
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L'or se heurte actuellement à une zone de résistance technique majeure.
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Deux scénarios s'affrontent : une poursuite de la hausse vers 6 450$ ou une correction vers 3 700$.
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Le repli du pétrole sous les 77$ pourrait signaler la fin officielle du risque inflationniste.
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Wall Street atteint de nouveaux sommets historiques, portés par Apple et Microsoft.
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L'or se heurte actuellement à une zone de résistance technique majeure.
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Deux scénarios s'affrontent : une poursuite de la hausse vers 6 450$ ou une correction vers 3 700$.
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Le repli du pétrole sous les 77$ pourrait signaler la fin officielle du risque inflationniste.
L'actualité financière est rythmée par une euphorie débordante sur les indices américains. Le S&P 500 et le Nasdaq ont franchi de nouveaux records, portés par la vigueur exceptionnelle des valeurs technologiques. Dans ce contexte de "Risk-On" (appétit pour le risque), Antoine Andreani observe que les marchés semblent ignorer les tensions géopolitiques pour se concentrer sur les futures décisions du prochain Chairman de la Réserve fédérale américaine (Fed). Pourtant, face à cette envolée des actions, l'or, valeur refuge par excellence, se trouve à la croisée des chemins, oscillant entre consolidation nécessaire et potentiel de hausse à long terme.
Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.
📊 L'euphorie de Wall Street et le contexte macroéconomique
La domination des géants technologiques américains
Le marché boursier américain traverse une période de croissance spectaculaire. Antoine Andreani, Head of Research chez XTB France, souligne que les récentes séances ont vu des hausses impressionnantes, notamment pour Apple (+3 %) et Microsoft (+4,6 %), hier. Cette tendance a propulsé le S&P 500 et le Nasdaq vers de nouveaux sommets, effaçant les doutes des semaines précédentes. Selon l'analyste, cette performance traduit une confiance totale des investisseurs, qui semblent même anticiper favorablement les changements politiques et monétaires à venir aux États-Unis.
L'impact du pétrole sur l'inflation
Un autre indicateur clé pour les investisseurs est le cours du pétrole brut (WTI). Celui-ci se dirige actuellement vers les 80 dollars. Antoine précise que si le prix bascule sous le seuil critique des 77 dollars, le risque inflationniste pourrait être considéré comme officiellement éteint. Pour un investisseur débutant, cela signifie que les pressions sur les prix diminuent, ce qui influence directement les politiques de taux d'intérêt de la banque centrale et, par extension, l'attrait pour des actifs comme l'or.
🟡 Analyse technique de l'or : entre résistance et support
Une zone de blocage sous les sommets
Sur le plan graphique, l'or se trouve dans une situation complexe. Bien que la tendance de long terme reste structurellement haussière, le métal jaune se heurte à une ligne de tendance qui fait office de résistance. Antoine explique que le cours peine à franchir une "Golden Zone" opposée située aux alentours de 5 024 dollars. Tant que cette barrière n'est pas franchie, le prix pourrait continuer à stagner ou à consolider horizontalement. Pour les analystes utilisant les vagues d'Elliott (une méthode d'analyse des cycles de marché), cette phase de latéralisation est tout à fait normale après une forte impulsion.
Les supports à surveiller en cas de repli
Si l'or ne parvient pas à casser ses résistances, un scénario correctif (le "parcours rouge") pourrait se mettre en place. L'analyste identifie des supports importants, notamment grâce aux retracements de Fibonacci, un outil mesurant les niveaux de correction probables. Les zones de 4 484 dollars et 4 392 dollars sont à surveiller de près. Antoine considère qu'une baisse vers ces niveaux, voire vers la zone des 3 700 dollars, ne serait pas une mauvaise nouvelle, mais constituerait au contraire une opportunité exceptionnelle d'investissement pour ceux qui souhaitent entrer sur le marché à un meilleur prix.
🚀 Perspectives et stratégies pour l'investisseur
Le scénario privilégié de la continuation haussière
Malgré les résistances actuelles, le scénario favori de l'analyste reste le "parcours vert", c'est-à-dire une poursuite de la hausse. Après une éventuelle phase de tergiversation, si l'or parvient à perforer ses résistances, des cibles ambitieuses sont évoquées, pouvant atteindre 6 250 dollars, voire 6 450 dollars à plus long terme. Ce mouvement suivrait la logique des marchés actions qui battent record sur record. Antoine conseille cependant de rester prudent et de ne pas céder aux émotions ou aux avis alarmistes que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux.
L'importance de la rigueur méthodologique
Pour réussir, l'investisseur doit se fier aux prix plutôt qu'aux sentiments. Antoine rappelle un dicton boursier essentiel : "les prix nous disent tout ce qu'on a besoin de savoir". Il encourage les débutants à observer les structures de Fibonacci et les canaux haussiers pour identifier les points d'entrée optimaux. Plutôt que de paniquer lors des corrections, il convient de les analyser comme des étapes structurelles du marché. Pour ceux qui ne souhaitent pas détenir d'or physique, l'utilisation d'ETF (fonds cotés en bourse) comme le GLD est mentionnée comme une alternative pratique pour s'exposer aux variations du cours.
❓ FAQ
1. Qu'est-ce qu'une "Golden Zone" en analyse technique ?
La Golden Zone correspond à un intervalle de prix basé sur les ratios de Fibonacci (généralement entre 50% et 61,8% de retracement). C'est une zone où les analystes s'attendent souvent à une réaction forte du prix, soit pour un rebond, soit pour un retournement de tendance.
2. Pourquoi le prix du pétrole influence-t-il l'or ?
Le pétrole est un moteur majeur de l'inflation. Lorsque son prix baisse, l'inflation a tendance à ralentir. Comme l'or est souvent utilisé comme une protection contre l'inflation, une baisse durable du pétrole peut, à court terme, réduire l'urgence pour les investisseurs d'acheter de l'or, bien que les facteurs monétaires restent prédominants.
3. Qu'est-ce qu'un ETF comme le GLD ?
Un ETF (Exchange Traded Fund) est un fonds d'investissement qui réplique la performance d'un actif, ici le cours de l'or. Acheter des parts de l'ETF GLD permet d'investir sur l'or aussi facilement qu'en achetant une action, sans avoir à stocker physiquement le métal.
4. Pourquoi l'analyste parle-t-il de "panicants" sur les réseaux sociaux ?
Il fait référence aux comptes qui diffusent des analyses basées sur la peur ou l'émotion lors de chaque petite baisse du marché. Pour un investisseur, suivre ces avis peut mener à des décisions impulsives et erronées. La recommandation est de rester factuel et de se concentrer sur l'analyse des prix.
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