L'influence des publications de Donald Trump sur Truth Social devient un facteur clé pour les gestionnaires d'actifs.

Une petite correction technique est attendue cette semaine sur les indices américains et Bitcoin.

Le S&P 500 enregistre son deuxième rebond le plus rapide depuis un siècle, passant de survendu à suracheté en 11 jours.

Points clés Wall Street affiche une confiance totale malgré les tensions géopolitiques dans le détroit d'Ormuz.

Le S&P 500 enregistre son deuxième rebond le plus rapide depuis un siècle, passant de survendu à suracheté en 11 jours.

Une petite correction technique est attendue cette semaine sur les indices américains et Bitcoin.

L'influence des publications de Donald Trump sur Truth Social devient un facteur clé pour les gestionnaires d'actifs.

Le risque inflationniste s'éteindra si le pétrole WTI passe définitivement sous la barre des 77 dollars.

Alors que les tensions internationales demeurent fortes, notamment dans le détroit d'Ormuz, les marchés financiers américains font preuve d'une solidité surprenante. Portés par une tendance qui semble de plus en plus liée aux perspectives politiques de Donald Trump, les indices majeurs comme le S&P 500 et le Nasdaq atteignent des sommets, tout en préparant le terrain pour une possible respiration technique. Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous. 📊 Une structure de marché historique Un rebond d'une rapidité exceptionnelle Le marché américain vient de réaliser une performance rare. En l'espace de seulement 11 jours, le sentiment des investisseurs est passé d'une peur extrême à une forme de cupidité ("Greed"). Antoine, Responsable de la Recherche chez XTB, souligne que le S&P 500 a connu son deuxième rebond le plus rapide depuis 1982. Techniquement, l'indicateur de force relative (RSI) est passé d'un niveau de survente (inférieur à 30) à un niveau de surachat (supérieur à 70) dans ce laps de temps record. Le croisement des moyennes mobiles Sur le plan de l'analyse technique, un phénomène inhabituel a été observé sur les graphiques de prix. Antoine note l'apparition d'une "Dead Cross" (croisement baissier des moyennes mobiles) immédiatement suivie d'un retournement haussier quasi instantané. Ce type de configuration, où le marché invalide une correction saine pour repartir à la hausse, est extrêmement rare à Wall Street et témoigne d'une pression acheteuse massive malgré les incertitudes globales. 🌍 Géopolitique et influence politique L'effet Trump sur la psychologie des investisseurs Wall Street semble désormais intégrer les communications de Donald Trump comme un indicateur de marché de premier plan. L'analyste évoque un basculement "Full MAGA" des investisseurs, où les publications sur le réseau Truth Social sont scrutées avec autant d'attention que des rapports économiques classiques. Les tensions à Ormuz et le marché pétrolier Malgré la saisie de pétroliers et les menaces sur le commerce maritime dans le détroit d'Ormuz, le marché reste de marbre. Antoine explique que cette crise est paradoxalement transformée en avantage pour les producteurs américains. En effet, de nombreux navires se détournent vers le Texas pour s'approvisionner en pétrole brut américain. Important : si le prix du WTI (West Texas Intermediate) venait à chuter sous les 77 dollars, le risque inflationniste global pourrait être considéré comme totalement écarté. C'est le scénario absolument privilégié par Wall Street. 📉 Perspectives et opportunités de correction Une respiration technique attendue sur le Nasdaq Bien que les indices soient sur des plus hauts historiques, une correction de court terme est anticipée. Pour le Nasdaq, en période courte (H4), les analystes surveillent une "vague 4" corrective selon la théorie des vagues d'Elliott. Cette correction attendue permettrait au marché de rejoindre une zone d'achat stratégique, située entre 25 965 et 26 315 points. Pour les investisseurs, ces phases de baisse ne sont pas des signaux de panique mais des opportunités de "raccrocher le wagon" à des prix plus attractifs. L'importance des prochains résultats d'entreprises La fin du mois d'avril sera cruciale pour confirmer ou infirmer cette tendance haussière. Antoine rappelle que la date du 29 avril sera déterminante avec la publication des résultats de plusieurs "Sept Magnifiques", incluant des géants comme Amazon et Google. En attendant, les investisseurs gardent un œil sur l'audition de Warsh au Sénat et les statistiques des ventes au détail aux États-Unis, qui pourraient influencer la volatilité du marché dans les jours à venir. ❓ FAQ 1. Qu’est-ce que l’indicateur RSI mentionné dans la vidéo ? Le RSI (Relative Strength Index) est un indicateur utilisé par les analystes pour mesurer si une action ou un indice est "suracheté" (prix trop élevé par rapport à sa tendance) ou "survendu" (prix ayant trop chuté). Un niveau au-dessus de 70 suggère souvent qu'une correction pourrait arriver. 2. Pourquoi le prix du pétrole à 77 dollars est-il important pour l'inflation ? L'énergie est une composante majeure du coût de la vie. Si le prix du pétrole américain (WTI) baisse sous les 77 dollars, cela réduit les coûts de transport et de production, ce qui freine la hausse générale des prix (l'inflation) et pourrait inciter les banques centrales à être plus souples. 3. Qu'est-ce qu'une "Dead Cross" en analyse technique ? Il s'agit d'un signal graphique où une moyenne mobile de court terme croise à la baisse une moyenne mobile de long terme. Traditionnellement, c'est un signal de vente, mais dans le cas actuel, le marché a ignoré ce signal pour repartir immédiatement à la hausse, signe d'une force acheteuse exceptionnelle. 4. Qui sont les "Sept Magnifiques" de la tech ? Ce terme désigne les sept plus grandes entreprises technologiques américaines (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta et Tesla) qui tirent la performance des indices boursiers américains grâce à leur poids économique colossal.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."