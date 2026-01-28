📈 Un rallye alimenté par la Fed et le dollar

La séance est marquée par une nouvelle accélération haussière sur l’or, qui teste des niveaux proches de 5 300 USD l’once, dans un contexte de faiblesse du dollar à l’approche de la décision de la Réserve fédérale. Les investisseurs se positionnent de manière défensive avant le communiqué de la Fed prévu à 20h , suivi de la conférence de presse de Jerome Powell à 20h30.

Ce mouvement soutient l’ensemble du compartiment des métaux précieux, ainsi que les actions minières, avec des hausses notables sur Newmont, Barrick Gold et AngloGold Ashanti. Le marché continue de privilégier l’or comme actif de couverture face à l’incertitude monétaire et géopolitique.

📊 Lecture technique : une surchauffe manifeste

Sur le graphique journalier, les signaux techniques deviennent de plus en plus tendus. Le RSI évolue désormais autour de 88, un niveau extrêmement élevé, rarement observé. À titre de comparaison, lors du précédent épisode similaire en octobre, lorsque le RSI avait atteint la zone des 90, le marché avait rapidement déclenché une correction marquée.

Cette situation ne signifie pas nécessairement que le sommet est en place, mais elle indique clairement que le rythme de la hausse dépasse largement la norme statistique. Les acheteurs dominent toujours, mais la marge d’erreur devient plus faible à court terme.

📉 Une dynamique historique… mais fragile

Les données historiques confirment le caractère exceptionnel du mouvement actuel. Sur les 26 dernières années, l’or n’a jamais enregistré une hausse sur 20 séances aussi forte que celle observée aujourd’hui. Ce type de performance reflète une combinaison rare de facteurs : affaiblissement du dollar, incertitude politique, repositionnement des flux institutionnels et recherche active d’actifs refuges.

Cependant, l’histoire montre également que de telles phases d’euphorie sont souvent suivies de consolidations violentes ou de corrections rapides, même si la tendance de fond reste haussière. Le marché devient extrêmement sensible à toute surprise venant de la Fed ou à tout changement de narration sur les taux.

🏦 La Fed comme catalyseur immédiat

La décision de la Fed et surtout le ton de Jerome Powell seront déterminants.

Un discours dovish ou insistant sur les risques économiques pourrait prolonger l’élan haussier, voire pousser l’or au-delà de 5 300 $.

À l’inverse, un ton plus ferme ou une minimisation des risques inflationnistes pourrait suffire à déclencher une prise de bénéfices rapide, compte tenu de la surchauffe actuelle.

Dans ce contexte, la volatilité est appelée à rester élevée dans les heures et jours à venir.

❓ FAQ

Pourquoi l’or monte-t-il avant la Fed ?

Les investisseurs anticipent un discours accommodant et se couvrent contre un dollar plus faible.

Le RSI à 88 signifie-t-il un krach imminent ?

Non, mais il indique une surchauffe extrême et un risque élevé de correction.

Les minières peuvent-elles continuer de monter ?

Oui, tant que l’or reste élevé, mais elles sont encore plus sensibles aux corrections.

La hausse est-elle spéculative ?

Elle est en partie spéculative, mais soutenue par des flux réels et macroéconomiques.

Que surveiller après la Fed ?

La réaction du dollar et la capacité de l’or à se maintenir au-dessus des niveaux actuels.