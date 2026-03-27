L'actualité des matières premières est marquée par une volatilité extrême, portée par un contexte géopolitique brûlant au Moyen-Orient et un changement de paradigme monétaire aux États-Unis. Matéis Mouflet, analyste de marchés chez XTB, décrypte les mouvements contradictoires de l'or noir et du métal jaune, offrant aux investisseurs les clés pour comprendre les risques de pénuries et d'inflation à venir.

Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.

🛢️ Le pétrole sous pression géopolitique

L'impact du conflit irano-américain

Le marché pétrolier est actuellement suspendu aux déclarations diplomatiques et militaires. Après une brève accalmie suite à un tweet de Donald Trump évoquant un ultimatum, les prix ont de nouveau bondi pour atteindre les 104 dollars le baril. L’analyste souligne que l’impasse diplomatique avec l’Iran et le risque de fermeture du détroit d’Ormuz ravivent le spectre des chocs pétroliers des années 90. Le trafic maritime est désormais paralysé pour la majorité des navires, hors pavillons chinois et indiens, ce qui réduit drastiquement l’offre disponible sur le marché.

Des prévisions de prix alarmantes

Face à l'enlisement du conflit, des institutions comme Goldman Sachs n'excluent plus un baril à 150 dollars en cas de blocus prolongé. L'analyste souligne que le marché pourrait basculer d'un excédent de 4 millions de barils par jour à un déficit de 5 millions. De plus, les dommages subis par les infrastructures de gaz naturel liquéfié (GNL) au Qatar nécessiteront trois à cinq ans de reconstruction, ce qui laisse présager des tensions durables sur l'énergie, même après une éventuelle résolution militaire.

🟡 L'or face au défi des taux d'intérêt

La fin de l'euphorie pour le métal jaune

Après avoir atteint des sommets au-dessus de 5 000 dollars l'once en début d'année, l'or a connu une chute brutale vers les 4 400 dollars. Matéis attribue cette correction à plusieurs facteurs : des prises de bénéfices massives, des rumeurs de ventes par les banques centrales et, surtout, un regain d'intérêt pour le dollar. En période de crise extrême, les investisseurs délaissent parfois l'or au profit de la liquidité pure offerte par le billet vert, perçu comme l'ultime valeur refuge.

Le pivot inattendu de la Réserve Fédérale

Le changement de ton de la Fed (la banque centrale américaine) pèse lourdement sur l'or. Alors qu'on attendait une baisse des taux, le marché anticipe désormais une hausse de 25 à 50 points de base pour 2026. Or, l'or ne produit aucun rendement (coupon ou dividende). Lorsque les taux montent, les obligations deviennent plus attractives car elles offrent une rémunération que l'or ne peut égaler. Cette concurrence directe, couplée à un dollar fort, limite considérablement le potentiel de rebond immédiat du métal précieux.

📉 Argent et Gaz Naturel : des marchés en attente

L'argent à la recherche d'un plancher

Le cours de l'argent s'est littéralement effondré, perdant 50 % de sa valeur par rapport à ses plus hauts historiques pour se stabiliser autour de 70 dollars l'once. Matéis note que le ratio pétrole/argent est historiquement bas, ce qui pourrait normalement suggérer un rebond. Toutefois, l'argent est aussi un métal industriel. Si le prix du pétrole reste trop élevé, il risque de freiner l'activité manufacturière, notamment en Chine, réduisant ainsi la demande pour l'argent utilisé dans l'industrie.

La résilience du gaz naturel américain

Contrairement au pétrole, le gaz naturel aux États-Unis reste relativement bon marché, aux alentours de 3 dollars par MMBTU. Cette stabilité s'explique par des stocks abondants et une météo favorable qui limite la demande de chauffage. Cependant, l'analyste prévient qu'un été particulièrement chaud ou l'explosion des besoins énergétiques des centres de données (data centers) pour l'intelligence artificielle pourrait rapidement inverser cette tendance et faire remonter les prix à moyen terme.

❓ FAQ

1. Pourquoi le prix du pétrole monte-t-il alors que l'or baisse ? Le pétrole réagit principalement aux risques de rupture d'approvisionnement physique liés aux conflits au Moyen-Orient. L'or, bien que valeur refuge, souffre de la hausse des taux d'intérêt qui rend les placements financiers comme les obligations plus rentables en comparaison.

2. Qu'est-ce que le "Carry Trade" mentionné dans l'analyse ? Le Carry Trade consiste à emprunter de l'argent dans une devise où les taux d'intérêt sont bas (comme le yen japonais) pour l'investir dans des actifs offrant un meilleur rendement. Si la Banque du Japon augmente ses taux, cette stratégie devient moins rentable et peut provoquer une instabilité sur les marchés mondiaux.

3. Pourquoi les États-Unis sont-ils moins impactés par la hausse du pétrole ? Grâce à leur production massive de pétrole de schiste, les États-Unis sont devenus quasiment indépendants énergétiquement. Ils produisent suffisamment pour couvrir leur propre consommation, ce qui les protège partiellement des chocs d'approvisionnement qui touchent l'Europe ou l'Asie.

4. Quel est l'impact des "Data Centers" sur le prix du gaz ? Les centres de données qui hébergent le cloud et l'IA consomment des quantités massives d'électricité. Aux États-Unis, une grande partie de cette électricité est produite par des centrales au gaz naturel. Une hausse de cette demande technologique peut donc entraîner une augmentation des prix du gaz.