L'or se maintient au-dessus des 4 000 dollars 🚩 Quelle sera la prochaine étape pour ce métal précieux ?

L'or a de nouveau franchi le seuil des 4 000 dollars l'once et tente de se maintenir au-dessus de ce niveau malgré la hausse des prix du pétrole et l'escalade des tensions au Moyen-Orient. La résilience de ce métal précieux pourrait indiquer que les investisseurs se concentrent de plus en plus sur les conséquences à long terme des chocs énergétiques et du ralentissement de la croissance économique, plutôt que de réagir uniquement aux risques d'inflation à court terme. Les données américaines sur l’inflation, plus faibles que prévu, ont apporté un soutien supplémentaire, l’IPC et l’IPP apaisant tous deux les craintes d’un nouveau resserrement monétaire de la Réserve fédérale.

Les investisseurs semblent de plus en plus réticents à vendre de l’or simplement parce que les anticipations d’inflation ont augmenté. Si les inquiétudes liées au ralentissement de la croissance économique commencent à l’emporter sur les craintes inflationnistes, les qualités défensives de l’or pourraient à nouveau devenir le principal moteur des cours. Un franchissement durable au-dessus de la fourchette 4 200–4 300 dollars pourrait signaler un retour plus durable des capitaux des investisseurs vers les métaux précieux. À l’inverse, un passage sous la barre des 3 900 dollars suggérerait qu’un dollar américain plus fort, des rendements des bons du Trésor plus élevés et des craintes renouvelées concernant l’inflation sont redevenus les principaux moteurs du marché.

Le scénario le plus haussier pour l’or impliquerait un apaisement progressif des tensions dans le détroit d’Ormuz, accompagné d’une baisse des cours du pétrole et, par conséquent, d’une Réserve fédérale adoptant une position de plus en plus accommodante. Toutefois, cette issue est loin d’être certaine. Le marché pétrolier pourrait rester structurellement tendu pendant une période prolongée, ce qui pourrait maintenir les rendements obligataires à un niveau élevé et le dollar américain fort, deux facteurs qui continueraient probablement à peser sur l’or.

OR (intervalle D1)

Le tableau technique continue d’indiquer une tendance baissière dominante, l’or s’échangeant à environ 8 % en dessous de sa moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours (ligne rouge). Le niveau de résistance clé reste le retracement de Fibonacci à 23,6 % de la chute de cet hiver, situé autour de 4 330 dollars l’once. À la baisse, 3 900 dollars reste le niveau de soutien le plus important.