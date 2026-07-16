L'or se maintient au-dessus des 4 000 dollars 🚩 Quelle sera la prochaine étape pour ce métal précieux ?

L'or a de nouveau franchi le seuil des 4 000 dollars l'once et tente de se maintenir au-dessus de ce niveau malgré la hausse des prix du pétrole et l'escalade des tensions au Moyen-Orient. La résilience de ce métal précieux pourrait indiquer que les investisseurs se concentrent de plus en plus sur les conséquences à long terme des chocs énergétiques et du ralentissement de la croissance économique, plutôt que de réagir uniquement aux risques d'inflation à court terme. Les données américaines sur l’inflation, plus faibles que prévu, ont apporté un soutien supplémentaire, l’IPC et l’IPP apaisant tous deux les craintes d’un nouveau resserrement monétaire de la Réserve fédérale.
Les investisseurs semblent de plus en plus réticents à vendre de l’or simplement parce que les anticipations d’inflation ont augmenté. Si les inquiétudes liées au ralentissement de la croissance économique commencent à l’emporter sur les craintes inflationnistes, les qualités défensives de l’or pourraient à nouveau devenir le principal moteur des cours. Un franchissement durable au-dessus de la fourchette 4 200–4 300 dollars pourrait signaler un retour plus durable des capitaux des investisseurs vers les métaux précieux. À l’inverse, un passage sous la barre des 3 900 dollars suggérerait qu’un dollar américain plus fort, des rendements des bons du Trésor plus élevés et des craintes renouvelées concernant l’inflation sont redevenus les principaux moteurs du marché.
Le scénario le plus haussier pour l’or impliquerait un apaisement progressif des tensions dans le détroit d’Ormuz, accompagné d’une baisse des cours du pétrole et, par conséquent, d’une Réserve fédérale adoptant une position de plus en plus accommodante. Toutefois, cette issue est loin d’être certaine. Le marché pétrolier pourrait rester structurellement tendu pendant une période prolongée, ce qui pourrait maintenir les rendements obligataires à un niveau élevé et le dollar américain fort, deux facteurs qui continueraient probablement à peser sur l’or.
OR (intervalle D1)
Le tableau technique continue d’indiquer une tendance baissière dominante, l’or s’échangeant à environ 8 % en dessous de sa moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours (ligne rouge). Le niveau de résistance clé reste le retracement de Fibonacci à 23,6 % de la chute de cet hiver, situé autour de 4 330 dollars l’once. À la baisse, 3 900 dollars reste le niveau de soutien le plus important.
Source: xStation5
Graphique du jour : les contrats à terme sur le Nasdaq reculent de 0,6 % malgré les résultats supérieurs aux attentes de TSMC ! Un retour à la raison en matière d'IA ? (16.07.2026)
Calendrier économique : résultats d'entreprises, ventes au détail aux États-Unis et Fed en lice pour attirer l'attention des investisseurs (16.07.2026)
Le GBPUSD progresse de 0,1 % après la publication de chiffres du PIB britannique supérieurs aux prévisions 🇬🇧 📈
Avant l'ouverture des marchés : l'Asie recule sous l'effet de la vague de ventes sur le secteur américain des semi-conducteurs. Tous les regards sont tournés vers TSMC (16 juillet 2026)
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."