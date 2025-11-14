La chute du Vendredi🚨

Vendredi 14 novembre s’avère être une journée de remise en question profonde sur les marchés financiers mondiaux. Le sentiment des investisseurs se détériorant, on assiste à une vente massive de quasiment toutes les classes d’actifs, des actions aux matières premières en passant par les cryptomonnaies, signalant un changement significatif dans l’approche du risque des investisseurs. Le sentiment du marché est sur un fil du rasoir alors que les marchés américains se préparent à ouvrir après un krach généralisé sur les bourses européennes et asiatiques. La question cruciale pour les investisseurs est de savoir si l’ouverture de Wall Street marquera un point de capitulation — où la panique des ventes s’épuise et où les conditions survendues déclenchent des achats de reprise — ou si l’élan de faiblesse se poursuit, aggravant la chute. Source: xStation Le marché boursier connaît l’une de ses plus fortes ventes depuis avril, lorsque les investisseurs avaient été secoués par la panique autour des droits de douane de Donald Trump. Les futures du S&P 500 et du NASDAQ 100 subissent des baisses en raison de facteurs fondamentaux et macroéconomiques conjoints. Premièrement, le secteur technologique et de l’intelligence artificielle reste sous les projecteurs : des doutes croissants sur la valorisation des entreprises et le retour réel sur des investissements d’un milliard de livres dans l’IA génèrent une pression à la vente, notamment sur des sociétés comme Nvidia, Broadcom et AMD. Deuxièmement, la baisse des attentes concernant les baisses de taux de la Fed — la probabilité d’une décision en décembre est passée de 95 % à environ 50 % — combinée au ton hawkish de la banque centrale, accroît l’aversion au risque. Source: Bloomberg Financial LP De plus, le marché réagit à l’incertitude politique et macroéconomique. Le shutdown historique du gouvernement américain a entraîné des retards dans la publication de données clés, rendant difficile l’évaluation de l’état de l’économie. Au Royaume-Uni, l’incertitude sur le financement du déficit fiscal affaiblit la livre sterling. Des données plus faibles en provenance de Chine — la production industrielle n’a progressé que de 4,9 % en glissement annuel, soit le rythme le plus lent depuis 14 mois — renforcent les inquiétudes à l’échelle mondiale. La vente massive actuelle se traduit par une hausse de l’indice de volatilité VIX et une rotation des capitaux des actions de croissance vers des actifs plus défensifs. À court terme, les marchés restent prudents. De nouvelles baisses sont possibles si apparaissent de nouveaux signaux macroéconomiques négatifs ou si la Fed maintient son orientation hawkish. La séance d’aujourd’hui est particulière, car les valeurs refuges habituelles, comme l’or, ne s’en sortent pas mieux. Le métal précieux recule actuellement de 2 % et est tombé sous les 4 100 USD l’once. Autre point préoccupant : Bitcoin, qui perd 5 % rien qu’aujourd’hui et est passé sous les 95 000 USD. Il s’agit de la plus forte chute pour cette cryptomonnaie depuis le début de l’année, lorsqu’elle avait perdu 33 % par rapport à son précédent sommet. À ce jour, le BTC a déjà perdu 25 % depuis son pic du début octobre. La dernière série de ventes massives semble toucher particulièrement Bitcoin, qui a presque effacé tous les gains réalisés cette année. Source : Bloomberg Financial LP

