La Fed baisse ses taux, Oracle plonge (11.12.2025)

Points clés Oracle – Le titre chute de plus de 11 % après des résultats décevants et des inquiétudes sur l’endettement lié aux investissements massifs dans l’IA.

– Le titre chute de plus de 11 % après des résultats décevants et des inquiétudes sur l’endettement lié aux investissements massifs dans l’IA. Fed – La banque centrale américaine abaisse ses taux et relance un QE technique pour prévenir les tensions de liquidité.

Aux Etats-Unis, les contrats à terme reculent nettement avec un Nasdaq-100 en baisse de 1,25% et un S&P500 en repli de 0,90%. Wall Street baisse dans le sillage d’Oracle qui lâche plus de 11% après des résultats inférieurs aux attentes et des inquiétudes grandissantes concernant l’endettement des acteurs de l’IA. La Fed a baissé ses taux directeurs hier soir et lance un mécanisme de QE technique afin de prévenir d’éventuels stress de liquidités. La poussée protectionniste se renforce encore, cette fois au Mexique, qui introduit d’importants droits de douane sur les importations en provenance de Chine, d’Inde, de Corée, de Thaïlande et d’Indonésie. Plusieurs secteurs sont touchés avec des taxes de 50% sur les voitures, 35% sur les textiles et vêtements, 35% sur l’acier et l’aluminium et entre 5% et 35% sur les produits électroniques. Du côté des IPO, Elon Musk indique que SpaceX pourrait faire son entrée en bourse à l’été 2026, et les estimations de valorisation comprises entre 1 000 et 1 500 milliards de dollars suggèrent que cette opération pourrait devenir la plus importante jamais réalisée. En Europe, les indices dans les contrats à terme suivent leurs homologues américains. Le DAX perd 0,40% et le CAC40 0,38%. Le VSTOXX qui mesure la volatilité implicite à 30 jours sur les options de l’EURO STOXX 50 ouvre à la hausse, de près de 21% en début de séance, aux alentours des 18 points. En Asie-Pacifique, les marchés boursiers reculent fortement, entraînés par Wall Street. En Australie, l’emploi recule de manière inattendue et pousse le dollar australien à la baisse. Au Japon, la confiance des grands industriels progresse de 3,8 à 4,7, portée par la vigueur des exportations et l’amélioration de la rentabilité liée à la faiblesse du yen, atteignant son plus haut niveau depuis fin 2024 malgré une consommation des ménages toujours faible. Sur le marché des matières premières, RBC anticipe que les achats des banques centrales, la demande géopolitique et les flux structurels des investisseurs soutiendront un marché haussier pluriannuel de l’or avec un cours moyen attendu à 4 600$ en 2026 et 5 100$ en 2027. Les cryptomonnaies corrigent également, le Bitcoin lâchant 1,95% et l’Ethereum 3,77%. Depuis 1 mois, la capitalisation boursière des cryptomonnaies a perdu 13,86%, soit près de 500 milliards de dollars. Sentiment Calendrier économique

