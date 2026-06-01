Avant l'ouverture des marchés : Nvidia et Microsoft font vibrer les marchés ce matin ⚡

🌍 Géopolitique Le conflit entre les États-Unis et l’Iran entre dans son quatrième mois sans qu’aucune avancée ne se profile à l’horizon. M. Trump a déclaré qu’il n’était « pas pressé » de parvenir à un accord et a averti que les opérations militaires pourraient reprendre si les négociations échouaient. Sur Truth Social, il a exhorté les responsables politiques à faire preuve de patience, leur assurant que « tout finirait bien ».

M. Trump a déclaré qu’il n’était « pas pressé » de parvenir à un accord et a averti que les opérations militaires pourraient reprendre si les négociations échouaient. Sur Truth Social, il a exhorté les responsables politiques à faire preuve de patience, leur assurant que « tout finirait bien ». Les informations faisant état de la démission du président iranien Pezeshkian ont provoqué une onde de choc sur les marchés. Il aurait informé le Guide suprême que le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) avait pris le contrôle du processus décisionnel, réduisant la présidence à un rôle purement protocolaire. Les médias d'État iraniens ont rejeté cette information, la qualifiant de « propagande étrangère », mais les marchés ont pris la nouvelle au sérieux : comme les États-Unis négociaient avec le ministère civil des Affaires étrangères iranien, qui n'avait peut-être pas reçu le mandat du CGRI, tout accord est désormais remis en question.

Il aurait informé le Guide suprême que le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) avait pris le contrôle du processus décisionnel, réduisant la présidence à un rôle purement protocolaire. Les médias d'État iraniens ont rejeté cette information, la qualifiant de « propagande étrangère », mais les marchés ont pris la nouvelle au sérieux : comme les États-Unis négociaient avec le ministère civil des Affaires étrangères iranien, qui n'avait peut-être pas reçu le mandat du CGRI, tout accord est désormais remis en question. Les États-Unis et l'Iran s'accusent mutuellement de nouvelles frappes. L’armée américaine a mené des frappes de « légitime défense » contre des sites radar et des drones iraniens, et l’Iran a riposté en attaquant une base aérienne. Rubio s’est entretenu avec le président libanais Aoun et Netanyahu au sujet d’une « désescalade progressive », mais les États-Unis affirment que le Hezbollah a bloqué l’accord sur ordre de Téhéran. Une nouvelle tentative d’interception d’un missile balistique près de la base Ali Al Salem au Koweït a été signalée.

L’armée américaine a mené des frappes de « légitime défense » contre des sites radar et des drones iraniens, et l’Iran a riposté en attaquant une base aérienne. Rubio s’est entretenu avec le président libanais Aoun et Netanyahu au sujet d’une « désescalade progressive », mais les États-Unis affirment que le Hezbollah a bloqué l’accord sur ordre de Téhéran. Une nouvelle tentative d’interception d’un missile balistique près de la base Ali Al Salem au Koweït a été signalée. Détroit d'Ormuz : la marine américaine a discrètement escorté environ 70 navires commerciaux sur une période de trois semaines, soit une moyenne de trois par jour — contre plus de 100 par jour avant la guerre. Les navires ont navigué « sous le radar ». Il s'agit d'un flux contrôlé et minimal, et non d'un retour à la normale des échanges commerciaux. 📊 Économie et banques centrales Schnabel, de la BCE, laisse entrevoir des hausses de taux. L’inflation provoquée par le conflit avec l’Iran est « trop généralisée pour être ignorée » — elle s’est déjà propagée au-delà du secteur de l’énergie à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Mme Schnabel a refusé de préciser une limite maximale au nombre de hausses et a ajouté que la BCE se baserait sur les données. L’EUR/USD est en légère baisse à 1,1651 (-0,05 %).

L’inflation provoquée par le conflit avec l’Iran est « trop généralisée pour être ignorée » — elle s’est déjà propagée au-delà du secteur de l’énergie à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Mme Schnabel a refusé de préciser une limite maximale au nombre de hausses et a ajouté que la BCE se baserait sur les données. L’EUR/USD est en légère baisse à 1,1651 (-0,05 %). Fed : les marchés anticipent déjà des hausses de taux, et non des baisses. Dimanche, Powell a mis en garde contre la « politisation de la Fed », tandis que Kashkari a fait remarquer que même si le détroit d’Ormuz venait à rouvrir, les chaînes d’approvisionnement et l’inflation pourraient se normaliser beaucoup plus lentement que ne le prévoit le marché. Des discours de Logan, Hammack et Daly sont prévus cette semaine. Le rapport clé sur l'emploi (NFP) est prévu pour le vendredi 5 juin — prévisions : 85 000 nouveaux emplois, taux de chômage à 4,3 %.

Dimanche, Powell a mis en garde contre la « politisation de la Fed », tandis que Kashkari a fait remarquer que même si le détroit d’Ormuz venait à rouvrir, les chaînes d’approvisionnement et l’inflation pourraient se normaliser beaucoup plus lentement que ne le prévoit le marché. Des discours de Logan, Hammack et Daly sont prévus cette semaine. Le rapport clé sur l'emploi (NFP) est prévu pour le vendredi 5 juin — prévisions : 85 000 nouveaux emplois, taux de chômage à 4,3 %. Japon : les dépenses d'investissement au premier trimestre se sont établies à 0,0 % en glissement a/a (contre une prévision de +4,0 %), ce qui laisse entrevoir une révision à la baisse du PIB. L'indice PMI manufacturier japonais a reculé à 54,5 en mai, tandis que les coûts de production ont atteint leur plus haut niveau depuis 32 mois. Le gouverneur de la Banque du Japon, M. Ueda, s'exprimera mercredi — le marché guette des signaux concernant une hausse des taux en juin, bien qu'il n'y ait pas encore de consensus au sein de la Banque du Japon.

(contre une prévision de +4,0 %), ce qui laisse entrevoir une révision à la baisse du PIB. L'indice PMI manufacturier japonais a reculé à 54,5 en mai, tandis que les coûts de production ont atteint leur plus haut niveau depuis 32 mois. Le gouverneur de la Banque du Japon, M. Ueda, s'exprimera mercredi — le marché guette des signaux concernant une hausse des taux en juin, bien qu'il n'y ait pas encore de consensus au sein de la Banque du Japon. Chine : l’indice PMI manufacturier Caixin/S&P Global a reculé à 51,8 en mai (contre 52,2 précédemment), tandis que l’indice PMI officiel est tombé à la barre des 50 points en raison de la contraction des commandes à l’exportation. Pékin a encore renforcé la réglementation sur les investissements étrangers afin de limiter les transferts de technologies et de données. 📈 Marchés boursiers – contrats et sentiment S&P 500 futures +0,29 %, Nasdaq 100 futures +0,57 % — Wall Street entame le mois de juin à des niveaux records. Le S&P 500 a enregistré neuf semaines consécutives de hausse — sa plus longue série depuis fin 2023 — et a progressé de 5,2 % en mai. Le Nasdaq a progressé de plus de 8 % en mai.

— Wall Street entame le mois de juin à des niveaux records. Le S&P 500 a enregistré neuf semaines consécutives de hausse — sa plus longue série depuis fin 2023 — et a progressé de 5,2 % en mai. Le Nasdaq a progressé de plus de 8 % en mai. La saison des résultats du premier trimestre a été l’une des plus solides depuis des années. Environ 85 % des entreprises du S&P 500 ont dépassé les estimations (moyenne sur 5 ans : 78 %), et les bénéfices ont dépassé les attentes de 16,7 % — soit plus du double de la moyenne historique de 7,3 %. 🌏 Asie Corée du Sud : Le KOSPI a bondi de 1,31 % pour atteindre un niveau record. Les exportations de semi-conducteurs ont atteint des niveaux records en mai (la plus forte augmentation des exportations totales depuis plus de quarante ans). Samsung Electronics a gagné 9,5 %, sa capitalisation boursière dépassant les 2 000 billions de wons, portée par les attentes suscitées par les rencontres du PDG de Nvidia, Jensen Huang, avec des responsables coréens.

Les exportations de semi-conducteurs ont atteint des niveaux records en mai (la plus forte augmentation des exportations totales depuis plus de quarante ans). Samsung Electronics a gagné 9,5 %, sa capitalisation boursière dépassant les 2 000 billions de wons, portée par les attentes suscitées par les rencontres du PDG de Nvidia, Jensen Huang, avec des responsables coréens. LG Electronics a progressé de 28 % à la suite d’informations selon lesquelles M. Huang rencontrera le président du groupe LG, Koo Kwang-mo, pour discuter de partenariats dans les domaines de l’IA et de la robotique. Nvidia a prévu une « Soirée des partenaires coréens » lors du salon COMPUTEX à Taipei ; SK Hynix et d’autres entreprises y participeront également. Nvidia devrait fournir plus de 260 000 de ses puces les plus avancées à des entreprises coréennes, notamment Samsung et Hyundai Motor.

à la suite d’informations selon lesquelles M. Huang rencontrera le président du groupe LG, Koo Kwang-mo, pour discuter de partenariats dans les domaines de l’IA et de la robotique. Nvidia a prévu une « Soirée des partenaires coréens » lors du salon COMPUTEX à Taipei ; SK Hynix et d’autres entreprises y participeront également. Nvidia devrait fournir plus de 260 000 de ses puces les plus avancées à des entreprises coréennes, notamment Samsung et Hyundai Motor. Nikkei 225 +0,17 %, Hang Seng +0,73 %, CSI 300 -0,32 %, ASX 200 -0,21 %, KOSDAQ -1,58 %. Sentiment mitigé dans la région — prudence face à l'absence de percée dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran. SoftBank Group +5 % après l'annonce d'un investissement de 45 milliards d'euros dans les infrastructures d'IA en France sur cinq ans. 💱 Devises L'AUD est de loin la devise la plus forte de la journée — Le Currency Strength Meter (7 h 10 CEST) montre que l'AUD devance très largement la GBP, l'USD et l'EUR. Le NZD et le CHF perdent clairement du terrain.

— Le Currency Strength Meter (7 h 10 CEST) montre que l'AUD devance très largement la GBP, l'USD et l'EUR. Le NZD et le CHF perdent clairement du terrain. Le dollar américain reste stable après une baisse hebdomadaire. L'indice du dollar (DXY) +0,04 % à environ 99,05, EUR/USD -0,05 % (1,1651), USD/JPY +0,07 % (159,44), GBP/USD +0,08 % (1,3461). Le yen est faible — l'USDJPY oscille autour de 159,48.

L'indice du dollar (DXY) +0,04 % à environ 99,05, EUR/USD -0,05 % (1,1651), USD/JPY +0,07 % (159,44), GBP/USD +0,08 % (1,3461). Le yen est faible — l'USDJPY oscille autour de 159,48. EUR/PLN +0,07 % (4,2293), USD/PLN +0,10 % (3,6297). Le zloty reste stable malgré les tensions géopolitiques. 🛢️ Matières premières

Les cours du pétrole s'envolent. WTI +1,69 % à 89,52 $, Brent (OIL) +1,23 % à 92,95 $ — suite à des informations faisant état de nouvelles attaques militaires israéliennes contre le Liban et de représailles entre les États-Unis et l'Iran. Par ailleurs, en mai, le pétrole a enregistré sa plus forte baisse mensuelle depuis avril 2025 (près de -17 %), alors que les espoirs d’un accord étaient grands.

WTI +1,69 % à 89,52 $, Brent (OIL) +1,23 % à 92,95 $ — suite à des informations faisant état de nouvelles attaques militaires israéliennes contre le Liban et de représailles entre les États-Unis et l'Iran. Par ailleurs, en mai, le pétrole a enregistré sa plus forte baisse mensuelle depuis avril 2025 (près de -17 %), alors que les espoirs d’un accord étaient grands. Or -0,63 % (4 516,69 $/oz). L’argent en légère hausse (+0,12 %, 75,58 $/oz). Gaz naturel +1,83 % à 3,34 $. 🏢 Entreprises Nvidia + Microsoft = « une nouvelle ère pour les PC ». Dès la semaine prochaine, lors des salons COMPUTEX et Microsoft Build, les premiers PC Windows équipés de puces Nvidia (ARM) devraient faire leur apparition. Fabricants : Surface, Dell. Microsoft développe également des logiciels pour des agents IA locaux.

Dès la semaine prochaine, lors des salons COMPUTEX et Microsoft Build, les premiers PC Windows équipés de puces Nvidia (ARM) devraient faire leur apparition. Fabricants : Surface, Dell. Microsoft développe également des logiciels pour des agents IA locaux. Nvidia fait officiellement son entrée sur le marché des processeurs pour PC. Lors de son discours d’ouverture au salon COMPUTEX à Taipei, Jensen Huang a dévoilé la nouvelle puce N1X (architecture ARM, fabriquée par MediaTek) et la superpuce RTX Spark — une combinaison du GPU Blackwell et du CPU N1X avec 128 Go de mémoire unifiée, fabriquée selon le procédé 3 nm de TSMC. M. Huang a comparé ce changement à l’invention du smartphone : « Il s’agit de la première réinvention complète du PC en 40 ans. »

Lors de son discours d’ouverture au salon COMPUTEX à Taipei, Jensen Huang a dévoilé la nouvelle puce N1X (architecture ARM, fabriquée par MediaTek) et la superpuce RTX Spark — une combinaison du GPU Blackwell et du CPU N1X avec 128 Go de mémoire unifiée, fabriquée selon le procédé 3 nm de TSMC. M. Huang a comparé ce changement à l’invention du smartphone : « Il s’agit de la première réinvention complète du PC en 40 ans. » Nvidia a également annoncé que son processeur pour centres de données Vera est désormais en pleine production. Vera génère des tokens 1,8 fois plus rapidement que les processeurs x86 et est essentiel aux « usines d’IA » — il prend en charge l’inférence d’agents, qui nécessite un calcul CPU polyvalent plutôt qu’un simple traitement GPU parallèle. M. Huang a qualifié Vera de « nouveau principal moteur de croissance » de l’entreprise. Parmi les premiers clients figurent OpenAI, Anthropic, SpaceX/xAI, Dell, Oracle et CoreWeave — la disponibilité est prévue à partir de l’automne 2026.

Vera génère des tokens 1,8 fois plus rapidement que les processeurs x86 et est essentiel aux « usines d’IA » — il prend en charge l’inférence d’agents, qui nécessite un calcul CPU polyvalent plutôt qu’un simple traitement GPU parallèle. M. Huang a qualifié Vera de « nouveau principal moteur de croissance » de l’entreprise. Parmi les premiers clients figurent OpenAI, Anthropic, SpaceX/xAI, Dell, Oracle et CoreWeave — la disponibilité est prévue à partir de l’automne 2026. Samsung a envoyé des échantillons de ses puces HBM4e à ses clients , devançant ainsi ses concurrents. Nvidia a comblé la faille dans les restrictions à l’exportation : le département américain du Commerce a bloqué l’acheminement des puces Nvidia et AMD vers des entreprises chinoises via des filiales étrangères — des centaines de milliers de puces de pointe auraient pu être acheminées vers la Chine par ce canal au cours de l’année écoulée.

, devançant ainsi ses concurrents. Nvidia a comblé la faille dans les restrictions à l’exportation : le département américain du Commerce a bloqué l’acheminement des puces Nvidia et AMD vers des entreprises chinoises via des filiales étrangères — des centaines de milliers de puces de pointe auraient pu être acheminées vers la Chine par ce canal au cours de l’année écoulée. Berkshire Hathaway acquiert Taylor Morrison pour 8,5 milliards de dollars — entièrement en espèces —, ce qui représente une prime de 24 % par rapport au cours de clôture de vendredi ; la transaction devrait être finalisée au second semestre 2026. 🔐 Cryptomonnaies Bitcoin -0,52 %, coté à environ 73 293 $. 🔑 Que faut-il surveiller aujourd’hui ? PMI manufacturier ISM américain (publication dans l'après-midi) (prévision : 53,0 contre 52,7 précédemment) — la première publication macroéconomique importante de la semaine.

(prévision : 53,0 contre 52,7 précédemment) — la première publication macroéconomique importante de la semaine. Toute information concernant la situation entre les États-Unis et l'Iran pourrait entraîner de fortes fluctuations des cours du pétrole et des marchés financiers — les analystes estiment qu'un scénario de « vente à l'annonce » à la suite d'un éventuel accord est une possibilité réelle.

pourrait entraîner de fortes fluctuations des cours du pétrole et des marchés financiers — les analystes estiment qu'un scénario de « vente à l'annonce » à la suite d'un éventuel accord est une possibilité réelle. Les actions de Nvidia, Microsoft, Samsung et LG servent de baromètre du sentiment autour de l'IA et des technologies lors du salon COMPUTEX et des réunions de Jensen Huang.

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