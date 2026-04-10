La « SaaS-pocalypse » se poursuit

Malgré un sentiment modérément prudent chez les investisseurs, la séance d’aujourd’hui marque une nouvelle journée de fortes baisses pour les valeurs du secteur des logiciels. Cette évolution s’explique presque entièrement par les réactions aux dernières nouvelles et aux spéculations concernant les capacités du logiciel d’Anthropic. La vague de ventes ne semble plus se limiter aux entreprises qui, d’une manière difficile à cerner, ont intégré « trop peu d’IA » dans leurs modèles économiques, étant donné que Palantir, une entreprise qui est également, de facto, active dans le domaine de l’IA, est elle aussi en baisse depuis plusieurs jours. Au cours de la seule semaine écoulée, Palantir a perdu plus de 10 % de sa valeur boursière. De nombreux investisseurs et analystes considèrent que Palantir risque de perdre des parts de marché au profit du logiciel d’Anthropic. On ne voit pas très bien comment Anthropic, une entreprise qui perd de l’argent sur chaque « jeton » utilisé dans ses produits, pourrait prendre des parts de marché à Palantir, qui reste l’une des entreprises les plus rentables et à la croissance la plus rapide de Wall Street. PLTR.US (D1) Le cours de l'action peine de plus en plus à se maintenir au niveau de la zone de résistance clé, autour de 130 $. Les haussiers sont soutenus par un indicateur RSI en zone de survente et par la dynamique haussière des moyennes mobiles exponentielles (EMA), qui reste positive. Source : xStation5 Cloudflare, Snowflake et ServiceNow sont également en baisse. Ces sociétés ont perdu environ 10 % au cours de la séance d'aujourd'hui. Ce qui semble se produire aujourd’hui sur le marché, c’est une tentative d’intégrer dans les cours la manière dont un produit non rentable et non commercialisé, proposé par une entreprise elle-même non rentable et non cotée en bourse, pourrait bouleverser une douzaine de marchés différents. Des marchés actuellement dominés par des entreprises qui y opèrent depuis des décennies et qui, tôt ou tard, ne semblent pas susceptibles d’être « évincées » par l’IA. Les pertes s’aggravent également chez CrowdStrike et Palo Alto, les deux titres ayant reculé d’environ 7 % aujourd’hui. Claude Mythos serait capable de détecter de manière autonome des vulnérabilités, ce qui éliminerait en théorie les entreprises de cybersécurité du marché. La direction n’a toutefois toujours pas expliqué pourquoi des informations concernant Claude Mythos ont fuité depuis les serveurs d’Anthropic avant toute annonce officielle, d’autant plus si l’entreprise dispose réellement d’un modèle si puissant qu’il priverait des secteurs entiers de leur raison d’être. PANW.US (D1) La valorisation du titre revient progressivement vers ses plus bas récents. La poursuite de la baisse est confirmée par le croisement des moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 100 et 200 périodes ; toutefois, les vendeurs devraient encore franchir non pas une, mais deux zones de résistance très importantes. Source : xStation

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."