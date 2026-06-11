Les contrats à terme sur l'indice Russell progressent de près de 1% au début de la journée boursière.

La séance à Wall Street débute par une légère correction à la hausse ce jeudi 11 juin 2026. Ce rebond technique intervient après les replis marqués des dernières sessions sur les principaux indices boursiers. Les investisseurs évaluent les nouveaux chiffres de l'emploi et de l'inflation à la production aux États-Unis. En coulisses, les déclarations politiques et les résultats d'entreprises de la tech animent les échanges

Séance à Wall Street : rebond technique et pressions macroéconomiques

Le retour au vert des indices américains

Les contrats à terme liés à l'indice Russell affichent une progression de près de 1% avant l'ouverture des marchés. Ce mouvement haussier s'apparente à une réaction technique de soulagement après plusieurs séances négatives. Les opérateurs de marché tentent de stabiliser les cours boursiers en s'appuyant sur les dernières publications économiques.

Au-delà de cet effet de rebond, la détérioration modérée du marché du travail influe sur les anticipations. Les inscriptions hebdomadaires au chômage augmentent pour atteindre 229 000, contre 225 000 précédemment. Le consensus de marché tablait pourtant sur un recul à 220 000 demandes. Cette fragilité de l'emploi pourrait inciter la Réserve fédérale à ne pas durcir sa politique monétaire.

Sur le plan géopolitique, les déclarations de Donald Trump concernant l'Iran modifient la donne. Le président américain évoque une probabilité élevée de reprise des bombardements, rompant avec plusieurs semaines de rhétorique d'apaisement. Ces tensions influencent directement le marché des matières premières et l'énergie. Parallèlement, des rapports du Wall Street Journal indiquent qu'OpenAI entreprend une guerre des prix agressive contre Anthropic avant son introduction en bourse.

L'impact mixte des chiffres de l'inflation PPI

La publication des indicateurs macroéconomiques américains apporte des signaux divergents aux investisseurs ce jeudi. L'inflation PPI globale progresse au-dessus des prévisions pour s'établir à 6,5%. En revanche, l'indice de base, qui exclut l'alimentation et l'énergie, recule à 4,9% et s'avère inférieur aux attentes du marché.

Cette divergence structurelle liée à l'inflation PPI met en évidence la part importante de l'énergie dans l'évolution récente des prix. La situation économique globale s'avère moins dynamique que les prévisions intégrées par les investisseurs. Les intervenants réévaluent la trajectoire des taux d'intérêt à court terme. Cette analyse chiffrée influence l'orientation à court terme des indices boursiers.

La baisse de l'indice sous-jacent offre un argument aux partisans d'un assouplissement monétaire de la Réserve fédérale américaine. Les investisseurs se positionnent sur les actions technologiques en espérant un statu quo sur le coût du crédit. Les prochaines séances permettront de valider la pérennité de ce mouvement de soulagement.

Actualités des entreprises et analyse technique du Nasdaq

Les résultats contrastés du secteur technologique

Oracle publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2026. Le chiffre d'affaires grimpe de 21% en glissement annuel pour atteindre 19,2 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action s'établit à 2,11 $. Malgré la progression de 90% des revenus de l'activité cloud pour ces actions technologiques, le titre recule de près de 8% dans les échanges d'après-séance. Les dépenses d'investissement massives, atteignant 55,7 milliards de dollars pour l'année, effraient les investisseurs.

À l'inverse, Navan publie une performance supérieure aux prévisions de la place financière. La plateforme d'intelligence artificielle dédiée aux voyages d'affaires affiche un bénéfice par action de 0,08 $, soit huit fois le consensus. Son chiffre d'affaires progresse de 40% sur un an pour atteindre 220 millions de dollars. Portée par des réservations en hausse de 50% et des prévisions annuelles relevées au-delà de 900 millions de dollars, l'action gagne environ 50% hors séance.

Ces investissements massifs d'Oracle pèsent sur la valorisation de Sandisk, mais valident l'engagement à long terme des grands fournisseurs de cloud. Le secteur des semi-conducteurs et des mémoires enregistre des gains compris entre 4% et 6% sur le marché des actions au cours de cette journée boursière. Par ailleurs, Firefly Aerospace progresse de plus de 4%, portée par l'intérêt entourant l'introduction en bourse de SpaceX. Enfin, Adobe doit publier ses résultats financiers après la clôture de la séance à Wall Street, le marché anticipant un bénéfice par action de 5,8 $ pour un chiffre d'affaires de 6,5 milliards de dollars.

Configuration technique de l'indice US100

L'analyse graphique de l'indice américain US100 en données quotidiennes montre des signaux précis pour les acheteurs. La zone de résistance située à 28 440 points a été défendue avec succès par le courant acheteur. Ce niveau correspond à la convergence des retracements de Fibonacci de 61,8% et 161,8%. La moyenne mobile exponentielle à 50 jours se situe également sur ce seuil technique.

La structure de la moyenne mobile conserve une orientation haussière à moyen terme. L'indicateur de force relative RSI a reculé vers la zone des 40 points. Cette configuration technique crée des conditions propices au développement d'un mouvement correctif ascendant. Le premier objectif identifié pour la demande se situe au niveau du retracement de Fibonacci de 38,2%.

En cas d'échec de la hausse et de cassure sous le dernier support, la dynamique pourrait changer. Le prochain niveau de soutien pour les acheteurs se situe autour de 27 500 USD, correspondant au retracement de Fibonacci de 78,6%. Les traders surveillent ces seuils clés pour ajuster leurs positions sur l'indice technologique durant la séance à Wall Street.

❓ FAQ

Pourquoi la séance à Wall Street s'inscrit-elle en hausse aujourd'hui ? La séance à Wall Street affiche un rebond technique de soulagement après plusieurs sessions consécutives de baisse. Les investisseurs réagissent à la modération des chiffres de l'emploi et de la composante sous-jacente de l'inflation PPI.

Quel est l'impact des chiffres de l'inflation PPI sur les indices boursiers ? L'inflation PPI est ressortie mitigée, avec un indicateur global supérieur aux attentes à 6,5% mais un indicateur de base en recul à 4,9%. Cette baisse de l'indice sous-jacent soutient les indices boursiers car elle réduit la pression sur la politique monétaire.

Comment se comportent les actions technologiques après les résultats d'Oracle ? Les actions technologiques affichent des trajectoires divergentes. Si Oracle recule en raison de l'augmentation forte de ses dépenses d'investissement, le secteur des semi-conducteurs progresse de 4% à 6% grâce aux perspectives des grands fournisseurs de cloud.