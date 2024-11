L’État français propose une offre non-engageante à Atos Sous pression depuis des semaines après l’annonce d’une augmentation de capital, l’action Atos (ATO.FR) bondit de 126,60% pour atteindre 0,3535 euro. Cette flambée est due à une offre non-engageante de l’État français visant à acquérir les activités Advanced Computing (supercalculateurs) du groupe pour une valeur d’entreprise de 500 millions d’euros, pouvant aller jusqu’à 625 millions avec des compléments de prix. Des négociations délicates sur le prix Début octobre, Atos avait rejeté une précédente offre de l’État portant sur un périmètre plus large, jugeant le prix insuffisant. Selon Les Échos, les discussions initiales proposaient une valeur d’entreprise de 750 millions d’euros, alors qu’Atos réclamait initialement 1,3 milliard avant de réduire ses attentes à environ 1 milliard. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Advanced Computing : un atout stratégique Advanced Computing, qui conçoit des serveurs de haute performance et des supercalculateurs, est un élément essentiel pour la souveraineté numérique française. Ces activités ont généré environ 570 millions d’euros de revenus en 2023 et emploient 2500 personnes. L’État français prévoit un paiement initial de 150 millions d’euros lors de la signature, avec une période d’exclusivité jusqu’au 31 mai 2025. Vers une restructuration financière du groupe Si la cession est finalisée, Atos anticipe un levier financier compris entre 1,8 et 2,1 fois en 2027, en fonction de l’augmentation de capital en cours. La période de souscription, initialement prévue jusqu’au 25 novembre, sera prolongée. Mission Critical Systems et Cybersecurity Products également à vendre Les activités Mission Critical Systems (MCS) et Cybersecurity Products, générant 340 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023, feront l’objet d’une vente séparée. Thales et Chapvision ont exprimé leur intérêt pour ces activités, Thales se disant prêt à examiner le dossier de MCS, notamment pour ses logiciels de commandement et systèmes d’analyse. Calendrier et perspectives Atos a confirmé que la restructuration financière devrait être finalisée entre fin 2024 et début 2025. Le groupe dépose également un supplément de prospectus auprès de l’Autorité des marchés financiers, renforçant la visibilité de ses prochaines étapes stratégiques. Source : AOF

