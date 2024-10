Lam Research et UPS gagnent 6 % après des résultats du T3 supérieurs aux estimations de Wall Street 📈

Les actions de Lam Research (LAM.US), entreprise spécialisée dans les services et équipements de fabrication de semi-conducteurs, ainsi que celles d’UPS (UPS.US), la plus grande société de logistique des États-Unis, gagnent près de 6 % aujourd’hui avant l’ouverture du marché américain. Dans le cas de Lam Research, les actions tentent de sortir d’une mauvaise série baissière qui dure depuis juillet, tandis que celles d'UPS quittent leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années et devraient tester aujourd’hui la moyenne mobile à 200 séances. Lam Research (LAM.US) Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Bénéfice par action : 0,86 $ contre 0,81 $ prévu ; revenus : 4,17 milliards de dollars contre 4,05 milliards de dollars attendus

Les revenus ont augmenté de 8 % par rapport au trimestre précédent et de 20 % en glissement annuel, et la marge bénéficiaire opérationnelle s’est améliorée de 1,2 % pour atteindre 30,3 %. La position de trésorerie de la société est de 6,1 milliards de dollars, contre 5,9 milliards au T2

La société prévoit un bénéfice par action au T4 compris entre 0,77 $ et 0,97 $, alors que les attentes suggéraient 0,85 $. Les prévisions de revenus pour le T4 se situent entre 4 et 4,6 milliards de dollars, contre 4,22 milliards attendus par Wall Street

Lam prévoit une baisse de sa marge brute, passant de 48,2 % actuellement (47,9 % un an plus tôt) à 46,9 % au T4. Entre le T2 et le T3, la marge brute de la société a baissé de 30 points de base. La Chine représente 37 % des revenus ; Taïwan et la Corée du Sud en représentent respectivement 15 % et 18 %. Cependant, Lam s'attend à ce que les revenus de la Chine ne représentent que 30 % au T4

Les revenus en Chine ont baissé de 8,6 % en glissement annuel, mais les revenus de marchés tels que Taïwan, la Corée du Sud et l’Asie du Sud-Est ont augmenté de 157 %, 37 % et 52 % respectivement en glissement annuel

Les revenus du segment des fonderies, de la mémoire et des circuits intégrés ont atteint 2,39 milliards de dollars (croissance de 16 % en glissement annuel), légèrement en dessous des prévisions de 2,45 milliards de dollars

Les revenus des services clients et autres catégories ont enregistré une croissance de 25 % en glissement annuel, atteignant 1,78 milliard de dollars, dépassant les 1,6 milliard de dollars attendus

Le PDG, Tim Archer, a affirmé que les "investissements de Lam dans les technologies clés positionnent l'entreprise pour surpasser la croissance des équipements de fabrication de plaquettes en 2025 et au-delà"

Lam voit des catalyseurs futurs dans le NAND, le GAA, ainsi que dans les outils d’etching sélectif et de dépôt par couches atomiques (ALD), signalant que l'entreprise est bien placée pour profiter des changements technologiques futurs dans l'industrie des semi-conducteurs Bien que l'entreprise se porte bien, sa forte exposition à la Chine a récemment été un frein. De plus, une partie des solutions de Lam concerne le secteur des puces non liées à l'intelligence artificielle, où un ralentissement est encore évident. Néanmoins, les résultats sont très solides, et la baisse attendue des marges brutes n’a pas effrayé les investisseurs, car l'entreprise est bien positionnée pour l'avenir. United Parcel Service (UPS.US) Le bénéfice par action a augmenté à 1,80 $ contre 1,31 $ au T3 2023 (1,54 milliard de dollars nets contre 1,13 milliard de dollars). Wall Street attendait 1,63 $, soit une augmentation de 12 % en glissement annuel

Les revenus ont dépassé les attentes pour la première fois en deux ans, le marché domestique américain ayant particulièrement bien performé. Les ventes ont augmenté de 5,6 % en glissement annuel pour atteindre 22,25 milliards de dollars, contre un consensus de 22,1 milliards de dollars

Les marges du secteur des marchés domestiques américains ont légèrement diminué à 6,2 %, mais le bénéfice opérationnel a augmenté de 47,8 % en glissement annuel

Les volumes d’expédition aux États-Unis ont augmenté de 6,5 % en glissement annuel, et dans le secteur international, les revenus par expédition ont augmenté de 2,5 % en glissement annuel

Les revenus du plus grand segment de l'entreprise, le secteur d’expédition et de logistique opérant aux États-Unis, ont augmenté de 5,8 % en glissement annuel pour atteindre 14,45 milliards de dollars contre 14,27 milliards de dollars prévus

L'entreprise a abaissé ses prévisions de revenus annuels à 91,1 milliards de dollars, contre 93 milliards de dollars auparavant, mais les investisseurs ont apprécié l'amélioration de la rentabilité. Le changement a été motivé par la vente de Coyote Logistics La solide performance d'UPS est une "preuve supplémentaire" de la robustesse continue de l'économie américaine dans son ensemble et de la consommation moyenne. Les points marquants sont l'augmentation des volumes d'expédition au T3 et la forte hausse des bénéfices. Graphiques de Lam Research et UPS (D1) Source: xStation5 Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."