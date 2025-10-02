Le Bitcoin gagne 1,25% et dépasse les 120 000 dollars 🚀

Le Bitcoin est en hausse de 1,25 % aujourd'hui, s'échangeant à 120 200 dollars. L'Ethereum connaît une séance encore plus forte, gagnant 2,20 % à 4 447 dollars, tandis que la capitalisation des autres altcoins a augmenté de 1,70 % à 1 130 milliards de dollars. La demande sur le marché des cryptomonnaies est stimulée par plusieurs facteurs. Premièrement, nous venons d'entrer dans le trimestre historiquement le plus fort de l'année pour les actifs numériques. Parmi les trois prochains mois, novembre affiche généralement les gains les plus importants, ce qui suggère que la reprise actuelle n'est pas seulement saisonnière, d'autant plus que la tendance a commencé plusieurs jours avant le début du mois d'octobre. Deuxièmement, les actions et l'or ont connu une très forte reprise estivale, tandis que le marché des cryptomonnaies est resté relativement modéré ; le mouvement actuel pourrait représenter un rebond de rattrapage. Troisièmement, et c'est probablement le catalyseur le plus important, le gouvernement américain est entré hier en phase de fermeture. Le bitcoin a commencé à augmenter à mesure que la probabilité de ce scénario augmentait, et son prix a fortement grimpé une fois la fermeture effective. L'incertitude des investisseurs concernant les marchés américains semble canaliser les capitaux vers l'espace alternatif des cryptomonnaies. Ces trois facteurs contribuent probablement à la reprise à des degrés divers. En outre, le virage de la Fed vers un assouplissement monétaire, avec des baisses de taux supplémentaires attendues en octobre et novembre, apporte également un soutien. Le bitcoin est désormais confronté à un niveau de résistance clé autour de 120 500 dollars, qui a réussi à limiter les gains en juillet et août. Compte tenu de la forte hausse de ces derniers jours, on ne peut exclure une certaine prise de bénéfices de la part des investisseurs.

