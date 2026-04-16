📌Le Bitcoin recule malgré un climat de confiance à Wall Street : analyse technique

Malgré le climat très favorable qui règne sur le marché boursier américain, le Bitcoin a reculé juste en dessous des 74 000 $, peinant à maintenir sa tendance haussière. Une pression à la vente s'est à nouveau manifestée autour de la fourchette clé comprise entre 74 000 et 76 000 $. La faiblesse technique est clairement visible sur le graphique, et si le cours ne parvient pas à dépasser et à se maintenir au-dessus du niveau de 75 000 $ à court terme, le scénario de base pourrait évoluer vers une accélération des prises de bénéfices. Cela pourrait entraîner une capitulation des acheteurs et un retour vers 68 000 $, voire moins. Une chute sous les 68 000 $ pourrait indiquer une pression croissante pour retester les plus bas de fin janvier et début février 2026.

Si l'on examine les retracements de Fibonacci, on constate certaines similitudes entre le mouvement baissier actuel et le précédent. Une pression à la vente est réapparue autour du retracement de Fibonacci de 38,2 % de la baisse de janvier, tout comme ce niveau avait servi de point de résistance clé lors de la précédente impulsion baissière qui avait débuté à l'automne 2025 et s'était terminée par une forte chute après un rejet près de 97 700 $. Actuellement, la zone comprise entre 74 000 et 75 000 dollars semble jouer un rôle technique similaire, en tant que zone de résistance majeure susceptible de déclencher soit une forte cassure à la hausse, soit une nouvelle impulsion baissière très puissante. Source: xStation5

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