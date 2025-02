Le blé proche d’un nouveau sommet local

Les contrats à terme sur le blé (WHEAT) sur le Chicago Board of Trade (CBOT) ont atteint un sommet local de trois mois, alors que les traders restent prudents face au risque d'une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Toutefois, ce facteur ne semble pas jouer un rôle majeur sur les prix pour le moment. Les investisseurs ont accueilli positivement l'approche actuelle de Pékin, la considérant comme un signe favorable qui pourrait éviter une escalade majeure. Toutefois, la Chine a imposé des droits de douane sur les équipements agricoles américains. Que signifie cela pour les marchés des céréales ? Il est évident que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine pourraient affecter des produits agricoles comme le blé et le soja. Actuellement, la Chine est le plus grand importateur mondial de soja et un acheteur majeur de blé et de maïs. Cependant, les traders jugent peu probable que la Chine impose des droits de douane sur le blé américain pour le moment, comme en témoigne la hausse des prix du blé sur le CBOT. Par ailleurs, la baisse de l'indice du dollar américain améliore la compétitivité des céréales américaines sur les marchés mondiaux. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Conditions de sécheresse sévères aux États-Unis Selon les données de la NOAA, 45 États américains connaissent actuellement des conditions de sécheresse modérée. L'expert en météo Art Douglas a souligné les défis sérieux pour l'agriculture américaine, citant les données de la NOAA : La sécheresse qui s'aggrave à travers la majeure partie du pays, avec un printemps très sec, augmentant le risque de perte d'humidité pour les cultures clés.

Un été marqué par des températures extrêmes et des incendies de forêt, en particulier dans l'Ouest des États-Unis, ainsi que des conditions océaniques incertaines, qui pourraient influencer les modèles climatiques pour la seconde moitié de l'année. Si ces conditions se matérialisent, les marchés des céréales aux États-Unis — y compris le blé, le maïs et le soja du CBOT — pourraient subir une pression haussière des prix en raison d'une prime météorologique pendant l'hiver et le printemps. Cependant, les prévisions météorologiques à long terme restent rarement précises. Baisse des exportations russes et hausse des prix du maïs Un facteur encore plus important est la hausse des prix du maïs aux États-Unis, qui exerce une pression haussière sur les prix du blé. Un autre élément clé pour les traders de blé est la réduction possible des exportations russes et ukrainiennes de blé. Selon les grandes organisations alimentaires et de développement, une réduction de 50 % des exportations russes et une baisse des exportations ukrainiennes pourraient entraîner une hausse des prix du blé de 34 % et 19 %, respectivement. Ces facteurs combinés indiquent un fort risque de perturbations de l'approvisionnement, ce qui pourrait soutenir les prix du blé dans les mois à venir. MAÏS vs BLÉ Le graphique ci-dessous montre que le blé du CBOT augmente moins rapidement que les contrats à terme sur le maïs du CBOT, mais le modèle semble assez similaire. Au cours de la semaine se terminant le 28 janvier, les "Managed Money" (grands spéculateurs) ont augmenté leurs positions nettes longues sur le maïs à 350 000 contrats contre 311 000 contrats la semaine précédente (le plus haut niveau de position longue nette depuis mai 2022). En revanche, les "Managed Money" détiennent toujours une position nette courte significative de -106 391 contrats (79 797 longs contre 186 188 shorts) sur le blé du CBOT. Les producteurs, marchands et transformateurs détiennent 74 777 contrats longs contre 57 751 contrats shorts, ce qui signifie qu'ils sont globalement nets longs, suggérant que les acteurs commerciaux s'attendent à une hausse des prix du blé. Source: xStation5 Les stocks de maïs américains diminuent. La hausse des prix du maïs sur le CBOT pourrait exercer une pression haussière sur les prix du blé, en raison de plusieurs facteurs, car le maïs et le blé sont des substituts dans la production d'aliments pour animaux. Ainsi, lorsque les prix du maïs augmentent, les éleveurs de bétail et les producteurs d'aliments pour animaux peuvent augmenter l'utilisation du blé, ce qui augmente la demande. Cet effet est particulièrement notable lorsque les stocks de maïs sont faibles ou pendant les périodes de forte demande en alimentation. La hausse des prix du maïs pourrait encourager les agriculteurs à augmenter la superficie cultivée en maïs au détriment du blé. Cela pourrait entraîner une réduction de l'offre de blé à l'avenir, ce qui ferait monter les prix. Source : Bloomberg Finance LP WHEAT (D1) Le blé tente de renverser la tendance en se hissant au-dessus de l'EMA200 avec des signaux positifs des niveaux MACD et RSI. Un niveau clé à surveiller est désormais 600 $ et 620 $. Un franchissement de ces niveaux pourrait indiquer que les prix du blé entrent dans une phase de reprise. Source: xStation5

