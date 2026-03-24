Le boom de l’IA est-il en perte de vitesse ? Microsoft en baisse de 33 %, rappelant la correction de 2022

Le recul récent de Microsoft et du secteur technologique ne relève pas d’un simple mouvement de marché. Il reflète une transition majeure dans la perception des investisseurs, entre enthousiasme pour l’intelligence artificielle et retour brutal des contraintes macroéconomiques.

Microsoft face à un changement de régime de marché

De la promesse de l’IA à l’exigence de rentabilité

Depuis plusieurs années, Microsoft est considéré comme l’un des principaux bénéficiaires de la révolution de l’intelligence artificielle. L’entreprise investit massivement dans ses infrastructures, notamment dans les data centers, le cloud Azure et l’intégration d’outils comme Copilot.

Cependant, le marché ne se contente plus de promesses. Les investisseurs attendent désormais des résultats tangibles : croissance des revenus, marges solides et adoption réelle des solutions IA. Ce changement marque une rupture avec la période récente, dominée par une logique d’anticipation.

Des inquiétudes sur les investissements et la concurrence

Les dépenses d’investissement (CAPEX) de Microsoft, qui se chiffrent en dizaines de milliards, suscitent des interrogations. Parallèlement, la concurrence s’intensifie avec des acteurs comme Google, Anthropic ou Perplexity.

L’exposition de Microsoft à OpenAI renforce également les enjeux stratégiques. Le marché s’interroge sur la rentabilité future de ces investissements et sur la capacité du groupe à maintenir son avantage compétitif.

Macroéconomie : un facteur clé pour la tech

Hausse des taux et pression sur les valorisations

Le retour des tensions macroéconomiques pèse lourdement sur les valeurs de croissance. La hausse des rendements obligataires augmente le coût du capital et réduit mécaniquement la valorisation des entreprises technologiques.

Pour Microsoft, cela signifie une double pression : d’une part sur sa valorisation boursière, et d’autre part sur la demande pour ses services, notamment dans le cloud.

Le pétrole et le risque de récession

La remontée du pétrole au-dessus des 100 USD le baril accentue les craintes inflationnistes. Historiquement, ce type de choc énergétique précède souvent des phases de ralentissement économique.

Dans ce contexte, les entreprises clientes pourraient réduire leurs dépenses IT, ce qui affecterait directement des segments clés comme Azure et les solutions IA.