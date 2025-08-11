Le cacao bondit de 7 % en raison des conditions météorologiques extrêmes en Afrique de l'Ouest. L'approvisionnement est-il à nouveau menacé ?

Les contrats à terme sur le cacao (COCOA) sur l'ICE ont augmenté de plus de 7 % aujourd'hui, les rapports faisant état de conditions météorologiques extrêmes (sécheresses et fortes pluies) en Afrique, combinés à des inquiétudes concernant l'offre, ayant déclenché une vague importante de couvertures de positions courtes, obligeant les traders (en particulier les commerciaux) qui avaient parié sur une baisse des prix à sortir de leurs positions. Les livraisons de cacao en provenance de Côte d'Ivoire pour la saison 2024/2025 en cours ont baissé de 2 % a/a au 10 août. Le rythme des expéditions de ce pays producteur clé a ralenti, affichant désormais une hausse de 6 % a/a, contre 35 % a/a en décembre.

Les stocks portuaires surveillés par l'ICE ont chuté à leur plus bas niveau depuis près de deux mois, à 2,283 millions de sacs. Les deux plus grands producteurs mondiaux de cacao, le Ghana et la Côte d'Ivoire, sont confrontés à la sécheresse, malgré de fortes pluies dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest (Nigeria, Cameroun).

Jusqu'à présent, des averses ont été enregistrées dans certaines régions, notamment au Cameroun, mais leur intensité a menacé la qualité des fèves, les agriculteurs n'ayant pas pu sécher correctement leur récolte.

Les agriculteurs de Côte d'Ivoire, cités par Bloomberg, ont déclaré que malgré des conditions météorologiques difficiles, ils constataient une amélioration des conditions pour les « cherelles » pour la saison 2025-2026 à venir. En revanche, les producteurs ghanéens signalent un flétrissement des cherelles, tandis qu'au Nigeria, de fortes pluies ont perturbé le séchage industriel des fèves. Les conditions sont légèrement meilleures dans le sud-ouest du pays.

Lindt & Spruengli (LISN.CH) a revu à la baisse en juillet ses prévisions de marge en raison d'une baisse plus importante que prévu des ventes de chocolat au premier semestre 2025. Le plus grand fabricant mondial de chocolat sous contrat, Barry Callebaut (BARN.CH), a également revu à la baisse ses prévisions de volume des ventes le mois dernier, invoquant la persistance des prix élevés du cacao (qui ont chuté de près de 10 % entre mars et mai, soit la plus forte baisse trimestrielle depuis dix ans). Les inquiétudes liées à la demande ne pèsent pas sur les contrats à terme, le marché s'attendant à ce que la pénurie structurelle de cacao persiste plus longtemps. Une résolution durable des problèmes liés aux maladies du cacaoyer pourrait nécessiter des solutions technologiques avancées à long terme, telles que la thérapie par édition génétique CRISPR (déjà testée par Mars). L'Institut national de recherche et de développement du Cameroun travaille sur des variétés de cacao hybrides résistantes aux conditions météorologiques. Le risque climatique continue de renforcer les perspectives haussières du marché. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile CACAO (intervalle D1) Les prix du cacao testent la limite supérieure de la « ligne de moindre résistance », avec un soutien très solide autour de 7 700-8 000 USD la tonne. Les prochains niveaux importants se situent dans une fourchette de 9 500 à 10 000 dollars américains la tonne, où la dernière reprise s'est essoufflée. Il semble qu'une demande de cacao stable ou légèrement plus faible ne suffise pas à refroidir le marché, compte tenu du contexte difficile de l'offre dans les principales régions. Une forte baisse des volumes de commandes serait probablement nécessaire pour permettre une normalisation durable des prix. Source: xStation5 Principales observations du rapport CoT (données au 5 août) Les engagements des opérateurs (données CFTC) montrent que les producteurs/négociants et autres entités commerciales directement impliqués dans la couverture du cacao s'attendent à une baisse des prix, considérant les niveaux actuels comme attractifs pour vendre. Les grands spéculateurs — la catégorie dite « Managed Money » — s'attendent à une hausse des prix et se positionnent en opposition directe aux opérateurs commerciaux, qui ont été soumis à de fortes pressions aujourd'hui. Les spéculateurs ont augmenté leurs positions acheteuses de 464 contrats la semaine dernière, tout en n'ajoutant que 125 contrats à leurs positions vendeuses. De leur côté, les opérateurs commerciaux sur l'ICE ont réduit leurs positions acheteuses et vendeuses, mais restent nettement vendeurs.

Les plus grands spéculateurs contrôlent environ 25 % de toutes les positions vendeuses sur le cacao (détenues par quatre entités anonymes), contre 15 à 17 % des positions acheteuses, ce qui suggère que les grandes institutions sont les principaux vendeurs à découvert.

Les opérateurs commerciaux couvrent leur production future contre une baisse des prix, tandis que les spéculateurs parient sur la poursuite de la tendance haussière. Le rebond du cacao observé aujourd'hui reflète probablement la liquidation d'importantes positions courtes commerciales et stimule les profits des spéculateurs acheteurs. Source: CFTC

