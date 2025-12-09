Points clés PHR s’effondre de 19 % après avoir révisé à la baisse ses prévisions de croissance organique , en raison d’un ralentissement plus marqué que prévu dans son activité Network Solutions.

s’effondre de 19 % après avoir , en raison d’un dans son activité Network Solutions. SLM chute de 17 % après un déclassement par Morgan Stanley , qui souligne un impact plus fort que prévu sur le BPA à court terme en raison de la transition vers un modèle de partenariat et d’une hausse des coûts.

chute de 17 % après un , qui souligne un sur le BPA à court terme en raison de la transition vers un modèle de partenariat et d’une hausse des coûts. CAL recule de 13 % après une chute de 96,5 % du bénéfice net au T3 et une guidance 2025 bien en dessous des attentes, malgré une hausse des revenus grâce à l’acquisition de Stuart Weitzman.

Santé (Diagnostics) PHR (Phreesia) -19% Phreesia a publié des résultats du T3 supérieurs aux attentes en termes de revenus et de bénéfices. Cependant, l’entreprise a abaissé ses prévisions de croissance organique, citant un environnement plus mesuré pour son activité Network Solutions. Cette révision a fortement déçu les investisseurs, remettant en question la capacité de l’entreprise à maintenir son rythme de croissance passé. Services financiers (Prêts étudiants) SLM (Sallie Mae) -17% Sallie Mae a été déclassée par Morgan Stanley, qui met en avant les défis liés à sa transition vers un modèle de partenariat et une hausse des dépenses plus importante que prévu. Selon l’analyste, cette augmentation des coûts (estimée à +16 % en glissement annuel si 2026 est considérée comme l’année 1 de la transition) devrait peser plus lourdement que prévu sur le BPA à court terme, créant un vent contraire significatif. Biens de consommation (Mode) CAL (Caleres) -13% Caleres a enregistré un bénéfice net du T3 de 1,4 M$, en baisse de 96,5 % par rapport à l’année précédente, malgré une hausse des revenus de 6,6 % à 790 M$ (vs 759 M$ attendu), portée par l’acquisition de Stuart Weitzman. Cependant, cette acquisition a pesé sur les marges et les bénéfices. Pour l’exercice 2025, la société a guidé un BPA (hors Stuart Weitzman) entre 1,15 et1,25et 1,25et1,25, bien en dessous du consensus de 1,73 $, et a averti que les tarifs douaniers continueraient à peser sur ses marges et résultats. Emballage GPK (Graphic Packaging) -6% Graphic Packaging a annoncé la nomination de Robbert Rietbroek au poste de PDG et directeur , effective au 1er janvier 2026 . Parallèlement, l’entreprise a révisé à la baisse ses prévisions pour 2025 : BPA ajusté : 1,75–1,95 $ (vs 1,80–2,00 $ précédemment). EBITDA ajusté : **1,38–1,43 Md** (vs 1,40–1,45 Md\). Ces ajustements s’accompagnent de mesures d’optimisation des coûts et de la production , reflétant un environnement opérationnel plus difficile.

Graphic Packaging a annoncé la au poste de , effective au . Parallèlement, l’entreprise a ses prévisions pour 2025 : Biens de consommation (Auto) AZO (AutoZone) -3% AutoZone a légèrement manqué les attentes au T1, avec des ventes de 4,63 Md$ (vs 4,64 Md$) et un **BPA ajusté de 31,04 ∗∗(vs32,51** (vs 32,51 ∗∗(vs32,51), en raison d’une augmentation des dépenses opérationnelles. Ces résultats reflètent des pressions sur les coûts dans un contexte inflationniste persistant. Énergie (Pétrole et Gaz) GPRK (GeoPark) -9% GeoPark a chuté après que Parex Resources ait mis fin aux discussions concernant une acquisition proposée. Cet échec laisse l’entreprise sans perspective de consolidation à court terme, ce qui a déçu les actionnaires espérant une prime de rachat.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."