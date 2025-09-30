Le cacao chute de 3,5% au plus bas depuis octobre 2024, alors que les inquiétudes liées à l'approvisionnement s'apaisent📉

Les contrats à terme sur le cacao sur ICE (COCOA) ont baissé de près de 3,5 % aujourd'hui, les marchés se concentrant sur la saison 2025/2026 et anticipant une forte amélioration de l'offre. Le début de la saison agricole en Côte d'Ivoire (premier producteur mondial de cacao), prévu le 1er octobre, a fait naître l'espoir d'un nouvel approvisionnement sur le marché. En conséquence, les prix du cacao ont baissé de plus de 50 % par rapport à leur plus haut historique. Les marchés attendent désormais les données relatives à la mouture des principaux marchés du cacao, prévues pour la semaine prochaine. Si ces données sont inférieures aux prévisions, ce qui est un scénario probable, nous pouvons nous attendre à une confirmation de la figure technique en tête-épaules et à une augmentation de la pression à la vente sur les contrats à terme sur le cacao, les spéculateurs et les acteurs du marché se concentrant désormais moins sur l'offre restreinte et davantage sur la faible demande et l'amélioration significative de la production de cacao prévue pour l'année prochaine. Source: xStation5 Perspectives du marché du cacao (CoT – 23 septembre 2025) Acteurs commerciaux (producteurs/négociants/transformateurs/utilisateurs) Positionnés fortement à court terme : environ 50,4 k contrats à court terme contre 27,1 k à long terme.

: environ terme. Il s'agit d'une position de couverture classique : les producteurs et les transformateurs se protègent contre le risque de nouvelles hausses de prix en vendant des contrats à terme.

La hausse des positions courtes commerciales suggère que l'offre sur le marché s'attend à des prix élevés et se couvre activement. Fonds gérés (fonds spéculatifs) Clairement du côté long : 16,9 k contrats longs contre 10,1 k contrats courts .

: . Cela indique que les capitaux spéculatifs parient toujours sur une hausse des prix du cacao, malgré les importantes positions courtes commerciales.

Au cours de la semaine dernière, les fonds spéculatifs ont ajouté environ +1,5 k nouveaux contrats à découvert, ce qui laisse entrevoir une prudence croissante. Conclusions tirées du positionnement On observe un conflit classique entre les rôles : les producteurs restent sur la défensive (positions courtes) , tandis que les fonds conservent l'avantage sur le côté long .

, tandis que . Une telle configuration signifie souvent que le marché reste sous la pression de l'offre, mais que les capitaux spéculatifs continuent de soutenir la hausse.

Avec l'augmentation des positions courtes des opérateurs commerciaux et l'ajout prudent de positions courtes par les fonds, le marché pourrait entrer dans une phase de consolidation, avec un certain risque de prise de bénéfices après les gains récents. Les opérateurs commerciaux se protègent fortement contre les prix élevés, tandis que les fonds gérés continuent de parier sur une nouvelle hausse, mais avec un peu plus de prudence qu'auparavant. Cela laisse entrevoir une pression potentiellement plus forte sur le positionnement des fonds gérés (grands spéculateurs), si les données indiquaient un ralentissement de la demande de transformation du chocolat et d'autres produits liés au cacao. Source:CFTC

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."