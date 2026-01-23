Le cacao chute de 7 % 📉

Les contrats à terme sur le cacao (COCOA) sur la bourse ICE aux États-Unis ont chuté de plus de 7 % aujourd'hui. Les craintes d'un excédent croissant de l'offre pour la saison 2025/26 et la liquidation généralisée des positions acheteuses entraînent une forte baisse des prix. Le marché a rapidement renversé la tendance qui prévalait en 2024 et en 2025 : l'amélioration significative des perspectives de production (en grande partie grâce à de meilleures conditions météorologiques en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire et au Ghana), l'augmentation de la production en Amérique du Sud et, surtout, la faiblesse de la demande des fabricants font baisser les prix. Après avoir chuté de près de 50 % en 2025, le renversement de la tendance haussière précédente s'est accéléré au début de 2026. Quels sont les facteurs qui influencent actuellement le marché du cacao ? Selon l'Organisation internationale du cacao (ICCO), sur la base de son enquête annuelle, les stocks de cacao estimés ont atteint 1,1 million de tonnes à la fin de la saison 2024/25, soit 4,2 % de plus que l'année précédente. Ce chiffre est inférieur à l'estimation statistique de l'organisation, qui s'élève à 1,3 million de tonnes. Ce résultat suggère que l'écart entre l'offre et la demande était inférieur aux 49 000 tonnes prévues, mais les stocks ont tout de même augmenté de manière significative d'une année à l'autre. La faiblesse des données de transformation indique une demande modérée Europe : -8,3 % a/a (le pire quatrième trimestre en 12 ans)

-8,3 % a/a (le pire quatrième trimestre en 12 ans) Asie : -4,8 % a/a

-4,8 % a/a Amérique du Nord : +0,3 % a/a (essentiellement stable) Les prix du chocolat vont-ils baisser ? Les précédentes flambées des prix du cacao se sont traduites par une hausse des prix de détail du chocolat, ce qui a incité les consommateurs à acheter moins ou à trader vers des produits moins chers. Pour cette saison, les prévisions indiquent un excédent de 175 000 à 250 000 tonnes (voire plus) grâce à l'amélioration des conditions de culture en Afrique de l'Ouest et à la reprise de la production en Amérique du Sud. En Côte d'Ivoire, l'augmentation des stocks et la congestion des ports ont pesé sur le marché physique, et le gouvernement a acheté 123 000 tonnes de cacao invendu afin de stabiliser la situation. Les agriculteurs ont également demandé la démission du directeur de l'organisme de réglementation (CCC), alléguant des goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement.

Il n'y a pas eu de nouvelles menaces météorologiques majeures en Afrique de l'Ouest, et les conditions devraient continuer à s'améliorer.

Les fabricants de chocolat restent dans une situation délicate : la baisse des prix du cacao pourrait améliorer leurs marges, mais certains coûts sont encore « bloqués » par des contrats à terme signés lors de la flambée des prix. Dans le même temps, les consommateurs ne sont pas disposés à continuer à payer des prix élevés.

Techniquement, la tendance reste clairement baissière, et l'augmentation des volumes suggère que la vente massive est large et forte. Sans reprise de la demande ou changement climatique soudain, le cacao devrait rester sous pression fondamentale.

Les fabricants continuent de moudre des fèves coûteuses achetées près du pic du marché ces dernières années, ce qui explique pourquoi beaucoup ont augmenté leurs prix, réduit la taille de leurs produits ou remplacé le beurre de cacao par des graisses végétales moins chères afin de protéger leur rentabilité. Le chocolat va-t-il devenir moins cher ? Cela semble tout à fait probable, si les conditions de production favorables persistent. Les prix devront s'ajuster à la demande afin de stimuler à nouveau la consommation tout en maintenant la viabilité économique de la transformation. Il est sans doute logique pour les producteurs de s'assurer un approvisionnement à des prix nettement inférieurs et de réduire les prix de détail afin d'augmenter les volumes et les broyages. Les actions de sociétés telles que Hershey, Mondelez et Barry Callebaut tentent de se stabiliser et de rebondir, le marché commençant à entrevoir une possibilité de limiter la « destruction de la demande » grâce à la baisse des prix du cacao. Graphique du CACAO (D1, H4) Le prix teste aujourd'hui la limite inférieure d'un canal baissier et trade avec une nette décote par rapport aux moyennes mobiles EMA200 et EMA50. Le RSI indique une situation de survente et les contrats à terme s'orientent vers une baisse de plus de 20 %, soit la plus forte baisse hebdomadaire depuis plus de 18 mois. La baisse par rapport aux sommets est désormais supérieure à 65 %. Source: xStation5

