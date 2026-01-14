🍫Le cacao teste le support à 5 000 dollars

Alors que les prix mondiaux du cacao ont considérablement baissé par rapport à leurs sommets records de 2024, l'industrie du chocolat reste confrontée à des difficultés. La demande mondiale montre des signes de faiblesse structurelle et les transformateurs ont du mal à maintenir leur rentabilité tout en gérant des stocks historiquement coûteux.

Une forte correction des prix Depuis qu'ils ont atteint des sommets historiques en décembre 2024, les contrats à terme sur le cacao ont perdu plus de la moitié de leur valeur. La volatilité récente s'est intensifiée, en partie en raison du rééquilibrage des indices des matières premières. Bien qu'un afflux de capitaux à court terme sur le marché à terme ait été prévu, les fonds ont probablement réparti leur exposition sur une période plus longue. Aujourd'hui, les prix ont baissé de plus de 3 %, passant brièvement sous la barre des 5 000 dollars la tonne, leur plus bas niveau depuis fin novembre. Malgré cette forte correction, la matière première reste chère par rapport aux normes historiques, avec des prix toujours nettement supérieurs à ceux observés il y a quatre ou cinq ans.

La destruction de la demande affecte la transformation Le principal obstacle à la reprise des prix est ce que l'on appelle la « destruction de la demande ». Les prix records de l'année dernière ont contraint les consommateurs à réduire leurs achats de chocolat et ont incité les fabricants à reformuler leurs recettes, en optant pour des substituts moins chers et en augmentant la quantité d'ingrédients de remplissage, tels que les noix.

Ces effets sont évidents dans les données relatives à la mouture du cacao, un indicateur clé de la demande :

Europe : la mouture du quatrième trimestre 2025 devrait avoir baissé d'environ 3 % par rapport à l'année précédente.

la mouture du quatrième trimestre 2025 devrait avoir baissé d'environ 3 % par rapport à l'année précédente. Asie : la région devrait connaître la baisse la plus forte, estimée à environ 12 %.

la région devrait connaître la baisse la plus forte, estimée à environ 12 %. Amérique du Nord : seule région où une légère augmentation (+1,2 %) est prévue, principalement due à l'ajout de deux nouvelles usines de transformation.

Les données européennes seront publiées le matin du 15 janvier, suivies des chiffres américains plus tard dans l'après-midi (CET). Les données asiatiques sont attendues le vendredi 16 janvier. Compte tenu des prévisions pessimistes, les marchés semblent anticiper la faiblesse avant les publications officielles. Les experts notent que les marges de transformation européennes sont tombées en dessous du seuil de rentabilité dès le mois d'août et ont atteint des niveaux historiquement bas en décembre, obligeant les entreprises à réduire leurs investissements et leurs taux de production.

Crise à la source : la Côte d'Ivoire La chute des prix à New York et à Londres a déclenché une crise pour le premier producteur mondial, la Côte d'Ivoire. Les exportateurs locaux sont pris en étau entre les prix à la production imposés par l'État et la chute des références internationales.

La situation actuelle est critique :

Le prix à la production s'élève à 2 800 francs CFA par kilogramme (environ 4,97 dollars).

Avec des prix du marché oscillant autour de 5 000 dollars la tonne, les marges des exportateurs ont pratiquement disparu, ce qui a entraîné des problèmes de liquidité et une congestion des ports.

Les négociants demandent au gouvernement des subventions ou des allégements fiscaux afin de soutenir les achats auprès des agriculteurs. Cependant, l'autorité de régulation du secteur (CCC) a catégoriquement rejeté les propositions visant à baisser le prix à la production.

Quand les rayons des magasins bénéficieront-ils de cette aide ? Malgré l'effondrement des coûts des matières premières, les consommateurs ne doivent pas s'attendre à une baisse immédiate des prix des confiseries. La plupart des fèves transformées au quatrième trimestre 2025 ont été achetées avant la forte baisse des prix. Les observateurs du marché prévoient que la baisse des prix de détail ne se manifestera qu'au second semestre 2026. D'ici là, les marges réduites et les capacités sous-utilisées continueront de peser sur le marché mondial du cacao. En outre, il est largement admis que les prix extrêmement bas observés lors de la pandémie ne devraient pas revenir.

Perspectives techniques Les prix ont chuté vers le niveau de 5 000 dollars, invalidant de fait une formation potentielle en tête-épaules inversée (oRGR). Toutefois, si le prix se maintient au-dessus des plus bas niveaux de novembre, une formation en double creux pourrait apparaître, avec une ligne de cou proche de 6 300 dollars. Il est toujours possible que la faiblesse des données de broyage agisse comme un catalyseur contraire, à l'instar de l'évolution des prix observée en octobre, lorsque le marché a connu une correction haussière temporaire dans le cadre d'une tendance baissière à long terme.