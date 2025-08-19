Le café bondit de 2,5 % pour atteindre son plus haut niveau en deux mois en raison du temps froid au Brésil 📈

Les contrats à terme sur le café Arabica ICE (COFFEE) gagnent près de 3 % aujourd'hui, les prix du marché étant limités par l'offre. Le temps froid et les gelées dans les principales régions productrices pourraient affecter l'offre cette année, en raison du changement climatique. Selon McDougall Global View, non seulement la récolte de 2025, mais aussi celle de 2026 pourraient être limitées en raison du stress précoce de la floraison et de la persistance du temps froid. Comme le montre le graphique, le café résiste à la tendance baissière, s'élevant au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50) et de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200), où la dynamique pourrait favoriser les acheteurs. Source: xStation5 Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Analyse du rapport CoT sur le café Les positions ouvertes ont diminué d'environ 16 000 contrats, ce qui montre que certains acteurs se sont retirés du marché, indiquant une nette sortie de capitaux au cours de la semaine dernière. Producteurs/négociants (couverts) : Position nettement courte, avec environ 59 500 positions courtes contre 30 900 positions longues.

Il s'agit d'un signal classique : les agriculteurs et les exportateurs couvrent leur production car ils craignent une baisse des prix à venir. Opérateurs en swaps (souvent des banques, couverture structurelle) : Réduction significative des positions, en particulier des positions courtes (-8,3k).

Cela suggère qu'ils se débarrassent du risque sur le marché et sont moins disposés à conserver eux-mêmes leur exposition. Fonds gérés (fonds spéculatifs) : Toujours clairement longs (34,6k positions longues contre 10,3k positions courtes), mais ils ont réduit leur exposition longue (-3,2k).

Dans le même temps, ils ont également réduit leurs positions courtes, ce qui signifie que la participation globale diminue et que les deux côtés du marché sont moins agressifs. Autres entités soumises à déclaration (par exemple, CTA, fonds de petite taille) : Une image contrastée : augmentation des positions longues (+721) et courtes (+1,95k), mais forte baisse des opérations de spread (-6,4k).

Cela indique une diminution de l'arbitrage et des stratégies neutres, ce qui se traduit par une réduction de la liquidité technique sur le marché. Structure du marché (part des positions ouvertes) Les producteurs détiennent environ 41 % des positions ouvertes à la baisse et seulement 21 % à la hausse. Fondamentalement, le marché est fortement couvert contre les baisses.

Les fonds gérés représentent 24 % des positions longues contre seulement 7 % des positions courtes : les spéculateurs restent optimistes, mais moins qu'il y a une semaine.

Les principaux acteurs (les 4 à 8 premiers traders) contrôlent jusqu'à 26 % du total des positions courtes, une concentration élevée qui rend le marché sensible à leurs mouvements.

Le changement le plus notable est que les producteurs ont augmenté leurs positions courtes (+1,5 k), tandis que les fonds ont réduit leurs positions longues (-3,2 k). Les positions ouvertes ont globalement diminué, ce qui indique des clôtures de positions, probablement des prises de bénéfices ou une réduction des risques. Tone général : un peu moins d'enthousiasme de la part des fonds, une pression plus forte sur les producteurs pour se couvrir. Implications pour le trading Fondamentaux : les producteurs parient sur une baisse des prix, laissant un excédent d'offre évident sur le marché.

les producteurs parient sur une baisse des prix, laissant un excédent d'offre évident sur le marché. Spéculateurs : toujours acheteurs, mais avec moins de conviction – les haussiers sont moins confiants et pourraient battre en retraite sous la pression de l'offre.

toujours acheteurs, mais avec moins de conviction – les haussiers sont moins confiants et pourraient battre en retraite sous la pression de l'offre. Concentration des grands opérateurs : l'exposition importante à la vente des plus grands acteurs augmente le risque de baisses plus marquées si les fonds continuent de réduire leurs positions longues.

l'exposition importante à la vente des plus grands acteurs augmente le risque de baisses plus marquées si les fonds continuent de réduire leurs positions longues. À court terme : le marché semble plus faible, avec une marge de correction à la baisse.

le marché semble plus faible, avec une marge de correction à la baisse. À long terme : à moins d'une amélioration des fondamentaux (climat au Brésil, rendements agricoles, coûts logistiques), la pression persistante sur la couverture limitera le potentiel de hausse du marché. Source: CoT, CFTC

