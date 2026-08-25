Le Canada riposte aux États-Unis en imposant des droits de douane de 50% ! La paire USD/CAD perd tous ses gains !

Le taux de change USD/CAD efface les gains enregistrés aujourd’hui en réaction aux mesures de rétorsion commerciales prises par le Canada. À peine un jour après l’annonce par les États-Unis de droits de douane de 50%, le Canada a annoncé une série de droits de douane « dollar pour dollar », alignant l’ampleur de la charge sur la « facture de 20 milliards de dollars » infligée par les États-Unis. Pourquoi le Canada impose-t-il des droits de douane de rétorsion ? Cette décision fait suite à l'échec des négociations avec les États-Unis concernant l'accord commercial nord-américain USMCA. Le président Trump a accusé le Canada de profiter des États-Unis et de « bénéficier des privilèges d'un État sans vouloir rejoindre les États-Unis », avant d'imposer des droits de douane de 50% sur des marchandises d'une valeur totale de 20 milliards de dollars à son voisin. Le Premier ministre canadien Mark Carney a averti que cette attaque ne resterait pas sans réponse, et le marché n'a pas eu à attendre longtemps pour obtenir des détails concrets. Le ministre canadien des Finances, François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd'hui une série de droits de douane de rétorsion allant de 15% à 50% sur des marchandises américaines d'une valeur proportionnelle de 20 milliards de dollars. Le Canada vise les biens de consommation américains Selon un rapport de Bloomberg, ces nouveaux droits de douane concerneront plus de 700 produits américains, choisis de manière à permettre un remplacement aisé par des produits locaux sans perturber les habitudes des consommateurs. Parmi ces produits figurent les fruits de mer, les appareils électroménagers, les climatiseurs et les meubles. Le taux le plus élevé, à 50%, s'appliquera aux métaux industriels (acier et aluminium), aux produits laitiers, aux cosmétiques et aux articles de loisirs (consoles de jeux vidéo, clubs de golf, cannes à pêche). Analyse technique : USDCAD (D1) Le taux de change USDCAD a suivi aujourd’hui la baisse des cours du pétrole (OIL, bleu clair, inversé), ce qui a encore affaibli le dollar canadien, étroitement lié aux matières premières. Cependant, les mesures de rétorsion commerciales ont inversé la tendance en faveur du CAD, équilibrant en partie le risque de préjudice économique pour les deux économies. Le cours est repassé sous le niveau de retracement de Fibonacci de 23,6%, se rapprochant une nouvelle fois de la moyenne mobile exponentielle à 10 jours (EMA10 ; jaune). Le RSI se situe juste au-dessus de la zone de survente, ce qui limite le potentiel d’appréciation du CAD. Une nouvelle baisse des cours du pétrole devrait désormais être le principal facteur de volatilité pour la paire, maintenant que le marché a digéré la reprise de la guerre commerciale entre les deux voisins. Le plus bas de la semaine dernière, proche de 1,3730, reste un support clé pour la paire, tandis qu’une poursuite de la hausse nécessitera une clôture au-dessus de l’EMA10. Source: xStation5

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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