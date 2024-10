💥Le CHN.cash bondit de 4,4 %

⚡Les indices chinois se redressent alors que la BPC prend de nouvelles mesures de relance📈 Le contrat CHN.cash, basĂ© sur l’indice Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI Index), enregistre une hausse significative de prĂšs de 4,4% aujourd’hui, soutenu par les commentaires Ă©manant d’une confĂ©rence de presse Ă PĂ©kin. AprĂšs neuf mois dĂ©cevants en 2024, la Banque populaire de Chine (PBoC) semble dĂ©sormais rĂ©solue Ă revitaliser le marchĂ© boursier et l’économie nationale. L’indice Hang Seng, qui avait stagnĂ© depuis le dĂ©but du printemps en effaçant les gains obtenus en janvier et fĂ©vrier, voit l’optimisme revenir. Le contrat CHN.cash se rapproche ainsi de ses plus hauts niveaux de l’annĂ©e, aprĂšs quatre sĂ©ances consĂ©cutives de progression. La Banque populaire de Chine a annoncĂ© sa dĂ©cision de rĂ©duire les taux d’intĂ©rĂȘt afin de stimuler la croissance Ă©conomique nationale, fortement ralentie ces derniers mois, ce qui a conduit Ă une baisse de la consommation et Ă un pessimisme accru sur les marchĂ©s boursiers.

Le gouverneur de la Banque, M. Gongsheng, a prĂ©cisĂ© lors de la confĂ©rence de presse qu’« Ă court terme », le taux de rĂ©serve obligatoire serait abaissĂ© de 0,5 point de pourcentage en Chine, injectant ainsi environ 1 000 milliards de yuans supplĂ©mentaires sur le marchĂ© financier. Par ailleurs, le taux hebdomadaire des prises en pension sera Ă©galement rĂ©duit.

La banque centrale abaissera Ă©galement le taux d’intĂ©rĂȘt sur les prĂȘts hypothĂ©caires existants et unifiera les ratios de contribution pour les acomptes des prĂȘts immobiliers. Cette mesure vise Ă prĂ©venir une dĂ©tĂ©rioration du secteur immobilier. Aujourd’hui, 77 des 82 sociĂ©tĂ©s cotĂ©es au Hang Seng ont enregistrĂ© des gains.

Les performances du jour ont Ă©tĂ© principalement portĂ©es par le secteur financier et les actions des promoteurs immobiliers. NĂ©anmoins, des entreprises technologiques et de commerce Ă©lectronique telles qu’Alibaba (BABA.US), Pinduoduo (PDD.US), et la chaĂźne de restaurants Yum China (YUM.US), cotĂ©es sous forme d’ADRs aux États-Unis, ont Ă©galement enregistrĂ© une hausse. La Chine stimule le marchĂ© boursier La Chine s’apprĂȘte Ă mettre en place un mĂ©canisme de swap permettant aux courtiers, fonds d’investissement et assureurs d’accĂ©der au financement de la banque centrale. La taille initiale de ce programme sera limitĂ©e Ă 500 milliards de yuans (soit plus de 70 milliards de dollars), avec une possibilitĂ© d’extension future selon les dĂ©clarations de la PBoC.

selon les dĂ©clarations de la PBoC. Les rĂ©gulateurs boursiers vont entamer un processus d’examen des fusions et acquisitions (M&A) parmi les sociĂ©tĂ©s cotĂ©es, demandant Ă celles dont la valeur de marchĂ© est infĂ©rieure Ă leur valeur comptable de soumettre des plans d’augmentation de leur capitalisation et de crĂ©ation de valeur pour les actionnaires. Wu Qing, prĂ©sident de la Commission chinoise de rĂ©gulation des valeurs mobiliĂšres, s’est exprimĂ© Ă ce sujet.

Un programme de prĂȘts spĂ©ciaux sera Ă©galement instaurĂ© pour permettre aux sociĂ©tĂ©s cotĂ©es et Ă leurs principaux actionnaires d’accĂ©der Ă des crĂ©dits bancaires afin de financer des rachats d’actions et l’augmentation de leurs participations dans les entreprises. Les gestionnaires d’actifs basĂ©s Ă Shanghai ont indiquĂ© que la baisse des taux de la Fed pourrait permettre Ă la Chine d’assouplir davantage sa politique monĂ©taire, et il est trĂšs probable que PĂ©kin mette en Ɠuvre de nouvelles mesures. Il convient de rappeler que ce plan de relance n’est pas le premier du genre (bien qu’il soit notable que, cette fois, toutes les mesures aient Ă©tĂ© annoncĂ©es lors d’une mĂȘme confĂ©rence). Les initiatives prĂ©cĂ©dentes incluaient l’achat direct par l’État d’actions bancaires et de fonds nĂ©gociĂ©s en bourse (ETF), ainsi que l’assouplissement des restrictions sur les achats de logements dans les principales zones mĂ©tropolitaines. Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile CHN.cash (intervalle D1) AprĂšs avoir franchi l’ensemble des moyennes de momentum et les niveaux de retracement de Fibonacci de la vague haussiĂšre du dĂ©but d’annĂ©e, l’indice se rapproche dĂ©sormais de la principale zone de rĂ©sistance situĂ©e entre 6 800 et 7 000 points, correspondant aux rĂ©actions prĂ©cĂ©dentes des prix, ainsi qu’à la ligne de moindre rĂ©sistance. Source: xStation5 Impulsion du crĂ©dit en Chine (bleu) et prix du cuivre (vert). Source : Bloomberg Finance L.PÂ

