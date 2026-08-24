Le conflit de commerce entre les États-Unis et le Canada s'intensifie

Il n'est plus exagéré d'affirmer que les relations commerciales et diplomatiques entre les États-Unis et le Canada ont atteint leur impasse la plus grave depuis l'entrée en vigueur de l'USMCA. Graphique USDCAD (D1) La paire USDCAD a enregistré une hausse d’environ 0,3 % à l’annonce de cette nouvelle, même s’il convient de souligner que la paire se trouvait déjà en zone de survente selon l’indicateur RSI. Source : xStation5 Après l’échec des négociations, l’administration américaine a imposé des droits de douane de 50 % sur les produits canadiens, pour un montant annuel d’environ 20 milliards de dollars américains. Ottawa a suspendu les pourparlers et annoncé des mesures de rétorsion proportionnelles à compter du 8 septembre. Les nouveaux droits de douane américains concernent, entre autres, le vin, les produits laitiers, le mobilier, le ciment, les vêtements, ainsi que les équipements de pêche et de hockey.

Les États-Unis appliquent déjà des droits de douane de 50 % sur l’acier et l’aluminium canadiens, des droits sur les voitures et les composants ne contenant pas une part suffisante de production américaine, ainsi que des droits sur le bois de construction et certains éléments d’ameublement d’intérieur. Contrairement aux restrictions antérieures, ces mesures s'appliquent également aux marchandises conformes aux règles de l’USMCA. Toutefois, l’énergie, la potasse, certaines matières premières d’importance stratégique, les aéronefs civils et les produits déjà soumis à des droits de douane sectoriels distincts ont été exclus. Dans ce contexte, la question se pose naturellement : quel est exactement l’objectif des États-Unis en s’opposant de manière totalement injustifiée et apparemment inutile au Canada, un pays dont ils dépendent encore, localement mais de manière très sérieuse, malgré l’énorme déséquilibre ? Le Canada prépare sa riposte Les droits de douane de rétorsion devraient notamment viser l’acier américain, les produits laitiers, les machines agricoles, les appareils électroménagers, l’électronique et les articles en papier.

Le gouvernement d’Ottawa maintient également des droits de douane de rétorsion de 25 % sur l’acier, l’aluminium et les voitures américains, couvrant des importations d’une valeur totale de 51,4 milliards de dollars canadiens.

Les négociateurs étaient encore proches d’un accord partiel la semaine dernière. Cependant, les pourparlers ont échoué en raison de problèmes techniques et politiques. Les parties n’ont pas pu s’entendre sur la manière de calculer la part des composants américains dans les véhicules ni sur les restrictions relatives aux produits laitiers.

Bien que les pourparlers aient principalement porté sur des questions de commerce et d’économie, il est difficile d’ignorer des exigences qui portent clairement atteinte à la souveraineté canadienne. Les États-Unis ont exigé un droit de veto sur les futurs accords de trade signés par le Canada et ont réclamé la suppression du français en tant que langue officielle au Québec. Les enjeux sont considérables La valeur des échanges bilatéraux de biens et de services s’élevait à environ 872 milliards de dollars américains en 2025.

Les États-Unis ont exporté pour environ 426 milliards de dollars américains de biens et de services vers le Canada, et en ont importé pour environ 446 milliards. La dépendance reste clairement asymétrique. Les États-Unis représentent plus des deux tiers des exportations canadiennes. Pour les États-Unis, le Canada est le premier ou l’un des principaux partenaires commerciaux, mais les exportations vers le Canada ne représentent qu’environ 1,5 % de l’économie américaine. L’énergie fait exception. Le Canada fournit environ 63 % du pétrole importé par les États-Unis. Le fait d’exclure l’énergie des nouveaux droits de douane montre que Washington souhaite accroître la pression sur Ottawa sans déstabiliser ses propres raffineries ni les prix des carburants. Le précédent le plus dangereux, outre la tentative de priver le Canada de sa souveraineté, ne réside pas dans le montant des nouveaux droits de douane en soi, mais dans l’affaiblissement progressif de l’USMCA. Cet accord constitue le fondement des échanges commerciaux à l’échelle du continent et l’une des rares raisons restantes pour lesquelles le Canada et le Mexique commercent davantage avec les États-Unis qu’avec, par exemple, la Chine. Cette tendance s’inverse pour les États-Unis, qui, en raison de leurs guerres commerciales, ont été contraints d’acheter de plus en plus en dehors de la Chine. Les centres d'analyse estiment que si le conflit s'étendait à la majeure partie des échanges commerciaux, le Canada pourrait perdre entre 1 et 4 % de son PIB, selon l'ampleur des restrictions. Les deux parties ont des raisons de faire des compromis La pression exercée sur le Canada est de nature économique, mais une guerre commerciale injustifiée avec son partenaire commercial le plus proche et le soutien ostentatoire apporté aux séparatistes de la province de l'Alberta ont déclenché une vague de soutien de l'opinion publique en faveur du gouvernement canadien.

Aux États-Unis, la situation est inverse. L’impact du Canada sur l’économie américaine est très faible, mais les tensions commerciales toucheront le plus durement les entreprises des États frontaliers. C’est en Pennsylvanie, dans le Maine, au Massachusetts et en Ohio que les républicains sont confrontés aux plus grands défis à l’approche des prochaines élections. Les électeurs indécis de cette région pourraient bien décider de montrer un carton rouge au gouvernement de Donald Trump.

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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