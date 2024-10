Le coton franchit les 70 $ suite aux inquiétudes liées à l'ouragan Francine 📈

Les contrats à terme sur le coton, négociés sur l’ICE (COTTON), ont franchi la barre des 70 $, après avoir atteint des creux pluriannuels. Actuellement en hausse de près de 5 %, cette progression a été stimulée par les estimations de production en baisse dans le rapport WASDE de l'USDA publié hier, ainsi que par les préoccupations concernant les récoltes dans le delta du Mississippi, qui pourraient perturber l’offre sur le marché américain. Les prévisionnistes agricoles anticipent les rendements de coton par acre les plus bas depuis 2015. Le bilan américain pour la saison 2024/25 montre une baisse de la production, des exportations et des stocks de fin par rapport au mois précédent, avec une demande intérieure stable. Des récoltes plus faibles aux États-Unis, en Inde et au Pakistan compensent largement les récoltes plus abondantes en Chine. Le rapport fait état d'une réduction de la production mondiale d’environ 1,2 million de balles, dont 460 000 proviennent de baisses notables, notamment 200 000 balles au Vietnam, ainsi que 100 000 balles au Bangladesh et en Turquie.

Les stocks mondiaux de fin ont chuté de 1,1 million de balles depuis août, atteignant environ 76,5 millions aujourd'hui. Le département de l'Agriculture a souligné que la sécheresse en Arizona, Oklahoma et Texas exerce une pression sur les cultures. Les ajustements de rendement dans ces régions américaines compensent les récoltes encore relativement bonnes en Louisiane, Californie et Nouveau-Mexique. Francine va-t-elle renforcer la dynamique des prix du coton ? Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le marché pourrait commencer à craindre que les rendements déjà affaiblis par la sécheresse puissent encore baisser, selon les dommages causés par l'ouragan Francine, qui menace les récoltes du delta du Mississippi, une région qui a jusqu'à présent enregistré de bons rendements. Malgré une demande encore faible des grands producteurs textiles comme la Chine, le Vietnam, la Turquie et le Bangladesh, le coton se négocie toujours à des niveaux proches des creux pluriannuels, et les facteurs saisonniers ne sont qu'une partie de l'environnement fondamental plus large.

Un rapport de l'USDA indique que les agriculteurs américains récolteront environ 807 livres de coton par acre cette année, soit une baisse de 10 % sur un an. Bien que les rendements des cultures aient diminué, les rendements finaux devraient néanmoins être supérieurs à ceux de 2024 grâce à 1 million d'acres supplémentaires plantés et moins d'acres abandonnés par les agriculteurs. Néanmoins, ces rendements ont été abaissés de 33 livres par rapport aux estimations d'août.

De plus, le récent rebond des prix du pétrole après de fortes baisses a soutenu le coton, et de nouvelles hausses pourraient potentiellement augmenter les coûts de la chaîne d'approvisionnement en polyester. Actuellement, les principales régions de récolte continuent de subir des conditions météorologiques défavorables. Les contrats à terme sur le coton sont en hausse pour la troisième séance consécutive, et la baisse du dollar a soutenu les matières premières agricoles. Toutefois, ces augmentations sont encore quelque peu limitées, car le rapport WASDE a également légèrement réduit les estimations de consommation. Le dernier rapport du Commitment of Traders (CoT) a indiqué que les producteurs commencent à hésiter à couvrir l'offre. Un groupe de Managed Money (fonds et grands spéculateurs) a retiré plus de 4 400 contrats sur des positions courtes, et bien que celles-ci dépassent encore largement les positions longues, il existe un potentiel de couverture, similaire à ce qui est observé sur le blé. Graphiques du coton (H1, D1) Les contrats à terme sur le coton ont dépassé la ligne de tendance baissière à court terme et testent désormais la zone au-dessus de 70 $.

Source: xStation5 Le coton se rapproche de la moyenne mobile exponentielle à 50 séances (EMA50, ligne orange) sur l’intervalle journalier, située à 71 $. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."