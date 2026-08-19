Le cours de l'action Target recule malgré de bons résultats et des prévisions encourageantes 🚩 Les consommateurs américains tiennent-ils toujours le coup ?

- Le bénéfice par action trimestriel s'est établi à 4,11 dollars, contre des prévisions des analystes de 2,33 dollars.
- Le chiffre d'affaires a atteint 26,54 milliards de dollars, contre un consensus d'environ 26,13 à 26,14 milliards de dollars.
- Target table sur une croissance de son chiffre d'affaires annuel d'environ 5 %, contre une prévision antérieure d'environ 4 %.
- Les prévisions de BPA pour l'ensemble de l'exercice, en tenant compte du remboursement des droits de douane, s'établissent entre 9,90 et 10,90 dollars, contre un consensus des analystes de 8,47 dollars.
- Les prévisions de BPA hors remboursement des droits de douane s'établissent entre 8,25 et 9,25 dollars, contre une fourchette précédente comprise entre 7,50 et 8,50 dollars.
- Le bénéfice par action trimestriel s'est établi à 4,11 dollars, contre des prévisions des analystes de 2,33 dollars.
- Le chiffre d'affaires a atteint 26,54 milliards de dollars, contre un consensus d'environ 26,13 à 26,14 milliards de dollars.
- Target table sur une croissance de son chiffre d'affaires annuel d'environ 5 %, contre une prévision antérieure d'environ 4 %.
- Les prévisions de BPA pour l'ensemble de l'exercice, en tenant compte du remboursement des droits de douane, s'établissent entre 9,90 et 10,90 dollars, contre un consensus des analystes de 8,47 dollars.
- Les prévisions de BPA hors remboursement des droits de douane s'établissent entre 8,25 et 9,25 dollars, contre une fourchette précédente comprise entre 7,50 et 8,50 dollars.
Target (TGT.US), l’un des plus grands distributeurs des États-Unis, a clôturé le deuxième trimestre avec un chiffre d’affaires en hausse et un bénéfice par action nettement supérieur aux prévisions des analystes. Ces bons résultats semblent confirmer la bonne santé des consommateurs américains. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 26,54 milliards de dollars, tandis que les ventes à périmètre constant ont progressé de 3,8 %. Parallèlement, les résultats financiers de l’entreprise ont été favorisés par un remboursement ponctuel de droits de douane, qui a augmenté le résultat net de 752 millions de dollars. À la suite de cette publication, le géant de la grande distribution spécialisé dans les articles pour la maison et les biens de consommation a revu à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’année, bien que la direction ait souligné que le redressement de l’activité nécessitait encore des progrès supplémentaires. Target est suivi de près par les analystes, car l’ampleur de ses activités et le secteur dans lequel il opère peuvent fournir des indications utiles sur la situation des ménages américains.
Points clés
- Target a annoncé un BPA de 4,11 dollars (2,46 dollars hors remboursement de droits de douane), contre des prévisions des analystes de 2,33 dollars, dépassant ainsi le consensus de 1,78 dollar.
- Le chiffre d’affaires s’est établi à 26,54 milliards de dollars, alors que le marché s’attendait à environ 26,13–26,14 milliards de dollars.
- Le résultat net a atteint 1,88 milliard de dollars, même si 752 millions de dollars provenaient du remboursement ponctuel des droits de douane.
- Target a relevé ses prévisions de BPA à une fourchette comprise entre 9,90 et 10,90 dollars, contre un consensus des analystes de 8,47 dollars.
Résultats de Target au deuxième trimestre
Target a affiché une nette amélioration de ses ventes au deuxième trimestre. Le chiffre d’affaires a atteint 26,54 milliards de dollars, dépassant le consensus des analystes qui s’établissait entre 26,13 et 26,14 milliards de dollars environ. Le chiffre d’affaires net a augmenté de 5,3 % en glissement annuel.
Un indicateur encore plus significatif de la bonne santé de l’activité sous-jacente a été la hausse de 3,8 % des ventes à périmètre constant. Le marché s’attendait à une croissance d’environ 2,4 %, ce qui signifie que le résultat a nettement dépassé les prévisions.
Target a également annoncé un bénéfice par action de 4,11 dollars, contre 2,33 dollars attendus par les analystes. Cela représente un écart positif de 1,78 dollar par rapport au consensus. Toutefois, l’impact significatif du remboursement ponctuel des droits de douane doit être pris en compte pour interpréter cet écart.
La société a également indiqué que la croissance des ventes était généralisée et concernait l’ensemble de ses six principales catégories de produits. Les segments de l’alimentation et de la beauté ont affiché les meilleures performances, tandis que ceux de l’habillement et de la maison ont continué à accuser un retard par rapport aux autres catégories.
Exemple : Target a renouvelé environ 75 % de son assortiment d’accessoires de décoration pour la maison. Selon la direction, les nouveaux produits ont déjà commencé à soutenir la croissance des ventes à périmètre constant dans cette catégorie, même si une reprise complète devrait prendre plusieurs années.
Le remboursement des droits de douane donne un coup de fouet aux résultats de Target
Les résultats publiés par Target ont été considérablement soutenus par un règlement ponctuel lié aux remboursements de droits de douane. Le résultat net s’est élevé à 1,88 milliard de dollars, soit 4,11 dollars par action, contre 935 millions de dollars, soit 2,05 dollars par action, un an plus tôt.
Sur ce montant, 752 millions de dollars, soit 1,65 dollar par action, provenaient du remboursement des droits de douane. Au niveau de la marge brute et du résultat d’exploitation, la société a comptabilisé un avantage avant impôts de 994 millions de dollars.
Ce point est également important lorsqu’on compare le résultat publié aux attentes du marché. Le bénéfice par action (BPA) publié de 4,11 dollars dépassait de 1,78 dollar les prévisions des analystes, qui s’établissaient à 2,33 dollars, mais une part significative de cette différence peut être attribuée au remboursement ponctuel des droits de douane.
Target relève ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice
Suite à ce trimestre en hausse, Target a revu à la hausse ses prévisions tant en termes de chiffre d’affaires que de résultat. La société table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires net d’environ 5 %, soit 1 point de pourcentage de plus que ses prévisions antérieures.
Target prévoit un BPA annuel compris entre 9,90 $ et 10,90 $, en incluant le remboursement des droits de douane. Le point médian de cette fourchette s’établit à 10,40 $, bien au-dessus de l’estimation consensuelle des analystes, qui s’élève à 8,47 $.
Hors impact ponctuel du remboursement des droits de douane, les prévisions de BPA s’établissent entre 8,25 et 9,25 dollars par action. La société tablait auparavant sur une fourchette comprise entre 7,50 et 8,50 dollars, ce qui signifie que la révision à la hausse des prévisions n’est pas uniquement imputable à ce règlement ponctuel.
Les ventes en ligne et la livraison le jour même soutiennent la croissance
Le numérique reste l’un des principaux moteurs de l’amélioration des performances de Target. Les ventes comparables en ligne ont augmenté de 8,7 % au deuxième trimestre. La livraison le jour même a connu une croissance encore plus rapide, avec une hausse de plus de 25 %. Cela revêt une importance particulière, car Target cherche à associer son vaste réseau de magasins physiques à des services permettant aux clients de recevoir ou de retirer leurs commandes plus rapidement.
L’entreprise continue également d’investir dans le commerce de détail traditionnel. Target a ouvert 17 nouveaux magasins au deuxième trimestre. Elle a également baissé les prix de plus de 10 000 produits et prévoit de nouvelles réductions. Ces mesures visent à soutenir la fréquentation des magasins à un moment où certains ménages restent prudents en matière de dépenses.
Ces résultats annoncent-ils une reprise durable chez Target ?
Deux trimestres consécutifs en hausse suggèrent une amélioration des tendances opérationnelles, mais ne confirment pas encore un retour durable à la croissance. Au trimestre précédent, Target avait enregistré son premier chiffre d’affaires comparable positif en cinq trimestres, avec une croissance de 5,6 %. Le dernier trimestre confirme que cette amélioration n’était pas un événement isolé. Les ventes ont de nouveau augmenté, le chiffre d’affaires comparable a dépassé les attentes et le canal numérique a maintenu une forte dynamique.
Le PDG Michael Fiddelke reste toutefois prudent. La direction souligne que l’objectif n’est pas simplement d’enregistrer quelques trimestres solides, mais de parvenir à une croissance durable tant du chiffre d’affaires que des bénéfices à long terme. Le principal défi reste l’amélioration des performances dans les catégories les plus faibles, notamment l’habillement et les articles pour la maison. Parallèlement, le contexte de consommation pourrait continuer à limiter le rythme de la reprise, car certains clients restent sous la pression du coût de la vie et gèrent leurs dépenses avec plus de prudence.
Action Target (TGT.US, intervalle D1)
Avant la publication des résultats, l’action Target avait déjà connu une forte période de hausse. Le cours de clôture s’établissait à 152,5 dollars, soit une progression de plus de 20 % au cours des trois derniers mois et de 54 % sur les douze derniers mois.
Malgré des résultats supérieurs aux attentes, le titre a reculé d’environ 4 % dans les échanges avant l’ouverture de la Bourse après la publication. Cela montre que la réaction du marché ne dépend pas uniquement du fait qu’une entreprise dépasse ou non les prévisions de chiffre d’affaires ou de bénéfice par action.
L’impact significatif du remboursement ponctuel des droits de douane sur les résultats publiés est sans doute l’un des facteurs que les investisseurs ont pris en compte. À l’avenir, la pérennité de la croissance des ventes comparables, l’amélioration de la rentabilité sous-jacente et la performance des catégories de produits les plus faibles pourraient s’avérer plus importantes.
Après une forte baisse au cours des trimestres précédents, Target a progressivement renoué avec la croissance, le cours de l’action s’échangeant à près de 25 % au-dessus de la moyenne mobile exponentielle sur 200 séances (EMA200, ligne rouge), même s’il reste encore à environ 50 % en dessous de son plus haut historique.
Source: xStation5
Indicateurs de valorisation et de croissance de l’activité
Le chiffre d’affaires de Target est resté relativement stable ces dernières années, avec une saisonnalité marquée et des pics trimestriels supérieurs à 30 milliards de dollars, ce qui souligne la maturité de l’activité et sa dynamique de croissance organique limitée. Le chiffre d’affaires s’établit actuellement à environ 25,4 milliards de dollars, tandis que l’absence de tendance haussière soutenue confirme que le principal défi de l’entreprise n’est pas, à l’heure actuelle, l’échelle, mais une amélioration tangible de son efficacité.
L’EBIT du dernier trimestre s’élève à environ 1,1 milliard de dollars, tandis que la marge EBIT est de 4,5 %, ce qui indique une amélioration par rapport aux périodes plus difficiles. Malgré tout, cette marge n’offre encore qu’une marge de manœuvre relativement étroite, ce qui est caractéristique du secteur de la distribution.
Une marge nette d’environ 3,1 % montre que Target a récupéré une partie de la rentabilité perdue en 2023, même si elle reste inférieure aux meilleurs résultats observés au début de la période considérée. Il convient également de noter que les marges fluctuent beaucoup plus que le chiffre d’affaires, ce qui suggère que les coûts d’exploitation, la gamme de produits, les promotions et la gestion des stocks restent les principaux moteurs des résultats.
D’un point de vue fondamental, l’amélioration des marges parallèlement à la stabilité du chiffre d’affaires constitue un signal positif, car cela suggère qu’une partie de la croissance des bénéfices pourrait provenir d’améliorations internes en matière d’efficacité plutôt que de la seule croissance des ventes. Toutefois, il n’existe toujours pas de signe clair d’une percée durable ; les performances futures de l’entreprise doivent donc être évaluées principalement en fonction de la capacité de Target à maintenir sa marge EBIT aux niveaux actuels tout en relançant la croissance de son chiffre d’affaires.
Source: XTB Research
Les niveaux de stocks de Target restent relativement élevés, mais après les pics observés en 2023 et 2025, on constate une plus grande stabilisation, ce qui suggère que les stocks s’alignent de mieux en mieux sur le rythme des ventes. L’EBITDA est resté dans une fourchette relativement étroite au cours des derniers trimestres, le dernier chiffre s’établissant à environ 1,9 milliard de dollars, ce qui n’indique pas d’accélération claire de la rentabilité opérationnelle.
Le signal qualitatif le plus important est la baisse du ROIC à environ 9,1 %, ce qui montre que l’entreprise génère un rendement du capital investi inférieur à celui des périodes les plus fastes des années précédentes. Parallèlement, le ratio dette/fonds propres s’établit à environ 1,1x, bien en deçà des niveaux observés en 2023-2024, ce qui témoigne d’une amélioration de la structure de financement et d’une pression moindre liée à l’endettement.
D’un point de vue fondamental, la réduction de l’endettement est donc positive, même si elle ne s’est pas encore accompagnée d’une amélioration tout aussi marquée de l’efficacité du capital. La stabilisation des stocks pourrait soutenir les marges au cours des prochaines périodes si l’entreprise évite de pratiquer des remises excessives et de continuer à accumuler des stocks. Dans l’ensemble, le graphique montre une entreprise dont le profil bilanciel s’améliore, mais qui affiche encore des rendements du capital modérés et ne donne aucun signe clair de croissance soutenue de l’EBITDA.
Target est valorisée à un ratio C/B de 20,1x, ce qui signifie que le marché paie environ 20 $ pour chaque dollar de bénéfice généré au cours des 12 derniers mois. Le ratio C/B prévisionnel s'établit à 18x, soit un niveau inférieur au multiple historique, ce qui suggère que les prévisions consensuelles tablent sur une croissance des bénéfices dans les périodes à venir. Par ailleurs, un multiple EV/EBITDA de 10,6 indique une valorisation modérée de l’entreprise par rapport à l’EBITDA qu’elle génère.
Source: XTB Research
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