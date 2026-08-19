Le cours de l'action Target recule malgré de bons résultats et des prévisions encourageantes 🚩 Les consommateurs américains tiennent-ils toujours le coup ?

Target (TGT.US), l’un des plus grands distributeurs des États-Unis, a clôturé le deuxième trimestre avec un chiffre d’affaires en hausse et un bénéfice par action nettement supérieur aux prévisions des analystes. Ces bons résultats semblent confirmer la bonne santé des consommateurs américains. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 26,54 milliards de dollars, tandis que les ventes à périmètre constant ont progressé de 3,8 %. Parallèlement, les résultats financiers de l’entreprise ont été favorisés par un remboursement ponctuel de droits de douane, qui a augmenté le résultat net de 752 millions de dollars. À la suite de cette publication, le géant de la grande distribution spécialisé dans les articles pour la maison et les biens de consommation a revu à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’année, bien que la direction ait souligné que le redressement de l’activité nécessitait encore des progrès supplémentaires. Target est suivi de près par les analystes, car l’ampleur de ses activités et le secteur dans lequel il opère peuvent fournir des indications utiles sur la situation des ménages américains.

Points clés

Target a annoncé un BPA de 4,11 dollars (2,46 dollars hors remboursement de droits de douane), contre des prévisions des analystes de 2,33 dollars, dépassant ainsi le consensus de 1,78 dollar.

Le chiffre d’affaires s’est établi à 26,54 milliards de dollars, alors que le marché s’attendait à environ 26,13–26,14 milliards de dollars.

Le résultat net a atteint 1,88 milliard de dollars, même si 752 millions de dollars provenaient du remboursement ponctuel des droits de douane.

Target a relevé ses prévisions de BPA à une fourchette comprise entre 9,90 et 10,90 dollars, contre un consensus des analystes de 8,47 dollars.

Résultats de Target au deuxième trimestre

Target a affiché une nette amélioration de ses ventes au deuxième trimestre. Le chiffre d’affaires a atteint 26,54 milliards de dollars, dépassant le consensus des analystes qui s’établissait entre 26,13 et 26,14 milliards de dollars environ. Le chiffre d’affaires net a augmenté de 5,3 % en glissement annuel.

Un indicateur encore plus significatif de la bonne santé de l’activité sous-jacente a été la hausse de 3,8 % des ventes à périmètre constant. Le marché s’attendait à une croissance d’environ 2,4 %, ce qui signifie que le résultat a nettement dépassé les prévisions.

Target a également annoncé un bénéfice par action de 4,11 dollars, contre 2,33 dollars attendus par les analystes. Cela représente un écart positif de 1,78 dollar par rapport au consensus. Toutefois, l’impact significatif du remboursement ponctuel des droits de douane doit être pris en compte pour interpréter cet écart.

La société a également indiqué que la croissance des ventes était généralisée et concernait l’ensemble de ses six principales catégories de produits. Les segments de l’alimentation et de la beauté ont affiché les meilleures performances, tandis que ceux de l’habillement et de la maison ont continué à accuser un retard par rapport aux autres catégories.

Exemple : Target a renouvelé environ 75 % de son assortiment d’accessoires de décoration pour la maison. Selon la direction, les nouveaux produits ont déjà commencé à soutenir la croissance des ventes à périmètre constant dans cette catégorie, même si une reprise complète devrait prendre plusieurs années.

Le remboursement des droits de douane donne un coup de fouet aux résultats de Target

Les résultats publiés par Target ont été considérablement soutenus par un règlement ponctuel lié aux remboursements de droits de douane. Le résultat net s’est élevé à 1,88 milliard de dollars, soit 4,11 dollars par action, contre 935 millions de dollars, soit 2,05 dollars par action, un an plus tôt.

Sur ce montant, 752 millions de dollars, soit 1,65 dollar par action, provenaient du remboursement des droits de douane. Au niveau de la marge brute et du résultat d’exploitation, la société a comptabilisé un avantage avant impôts de 994 millions de dollars.

Ce point est également important lorsqu’on compare le résultat publié aux attentes du marché. Le bénéfice par action (BPA) publié de 4,11 dollars dépassait de 1,78 dollar les prévisions des analystes, qui s’établissaient à 2,33 dollars, mais une part significative de cette différence peut être attribuée au remboursement ponctuel des droits de douane.

Target relève ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice

Suite à ce trimestre en hausse, Target a revu à la hausse ses prévisions tant en termes de chiffre d’affaires que de résultat. La société table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires net d’environ 5 %, soit 1 point de pourcentage de plus que ses prévisions antérieures.

Target prévoit un BPA annuel compris entre 9,90 $ et 10,90 $, en incluant le remboursement des droits de douane. Le point médian de cette fourchette s’établit à 10,40 $, bien au-dessus de l’estimation consensuelle des analystes, qui s’élève à 8,47 $.

Hors impact ponctuel du remboursement des droits de douane, les prévisions de BPA s’établissent entre 8,25 et 9,25 dollars par action. La société tablait auparavant sur une fourchette comprise entre 7,50 et 8,50 dollars, ce qui signifie que la révision à la hausse des prévisions n’est pas uniquement imputable à ce règlement ponctuel.

Les ventes en ligne et la livraison le jour même soutiennent la croissance

Le numérique reste l’un des principaux moteurs de l’amélioration des performances de Target. Les ventes comparables en ligne ont augmenté de 8,7 % au deuxième trimestre. La livraison le jour même a connu une croissance encore plus rapide, avec une hausse de plus de 25 %. Cela revêt une importance particulière, car Target cherche à associer son vaste réseau de magasins physiques à des services permettant aux clients de recevoir ou de retirer leurs commandes plus rapidement.

L’entreprise continue également d’investir dans le commerce de détail traditionnel. Target a ouvert 17 nouveaux magasins au deuxième trimestre. Elle a également baissé les prix de plus de 10 000 produits et prévoit de nouvelles réductions. Ces mesures visent à soutenir la fréquentation des magasins à un moment où certains ménages restent prudents en matière de dépenses.

Ces résultats annoncent-ils une reprise durable chez Target ?

Deux trimestres consécutifs en hausse suggèrent une amélioration des tendances opérationnelles, mais ne confirment pas encore un retour durable à la croissance. Au trimestre précédent, Target avait enregistré son premier chiffre d’affaires comparable positif en cinq trimestres, avec une croissance de 5,6 %. Le dernier trimestre confirme que cette amélioration n’était pas un événement isolé. Les ventes ont de nouveau augmenté, le chiffre d’affaires comparable a dépassé les attentes et le canal numérique a maintenu une forte dynamique.

Le PDG Michael Fiddelke reste toutefois prudent. La direction souligne que l’objectif n’est pas simplement d’enregistrer quelques trimestres solides, mais de parvenir à une croissance durable tant du chiffre d’affaires que des bénéfices à long terme. Le principal défi reste l’amélioration des performances dans les catégories les plus faibles, notamment l’habillement et les articles pour la maison. Parallèlement, le contexte de consommation pourrait continuer à limiter le rythme de la reprise, car certains clients restent sous la pression du coût de la vie et gèrent leurs dépenses avec plus de prudence.

Action Target (TGT.US, intervalle D1)

Avant la publication des résultats, l’action Target avait déjà connu une forte période de hausse. Le cours de clôture s’établissait à 152,5 dollars, soit une progression de plus de 20 % au cours des trois derniers mois et de 54 % sur les douze derniers mois.

Malgré des résultats supérieurs aux attentes, le titre a reculé d’environ 4 % dans les échanges avant l’ouverture de la Bourse après la publication. Cela montre que la réaction du marché ne dépend pas uniquement du fait qu’une entreprise dépasse ou non les prévisions de chiffre d’affaires ou de bénéfice par action.

L’impact significatif du remboursement ponctuel des droits de douane sur les résultats publiés est sans doute l’un des facteurs que les investisseurs ont pris en compte. À l’avenir, la pérennité de la croissance des ventes comparables, l’amélioration de la rentabilité sous-jacente et la performance des catégories de produits les plus faibles pourraient s’avérer plus importantes.

Après une forte baisse au cours des trimestres précédents, Target a progressivement renoué avec la croissance, le cours de l’action s’échangeant à près de 25 % au-dessus de la moyenne mobile exponentielle sur 200 séances (EMA200, ligne rouge), même s’il reste encore à environ 50 % en dessous de son plus haut historique.