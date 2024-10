Le cours de Swatch Group atteint son plus bas niveau depuis le krach de 2020 📉

Les actions du groupe suisse Swatch (UHR.CH), spĂ©cialisĂ© dans l'industrie horlogère (mĂ©canismes ETA, montres de luxe), perdent 1,5 % aujourd'hui, approchant ainsi les niveaux observĂ©s lors de la panique de mars 2020 liĂ©e Ă la pandĂ©mie de Covid-19. Les achats d'actions en juillet (environ 31 millions de francs suisses) par la famille Hayek, qui dĂ©tenait dĂ©jĂ plus de 43 % des actions du groupe avant ces acquisitions, n'ont pas rĂ©ussi Ă amĂ©liorer le sentiment des investisseurs. En juillet, Swatch avait Ă©tĂ© dĂ©classĂ© Ă 170 CHF par les analystes de Jefferies. Craintes de rĂ©cession, mais des ventes en hausse en Chine ? Investissez dès maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile MalgrĂ© l'adversitĂ© Ă court terme liĂ©e aux craintes de rĂ©cession aux États-Unis, en Europe et Ă la faiblesse de la consommation en Chine, l'entreprise affiche un bilan très sain et une dette très faible. Elle maintient Ă©galement des marges brutes Ă©levĂ©es, atteignant 84 % en 2024.Â

Le bénéfice brut des deux premiers trimestres de 2024 est resté relativement résilient, malgré une baisse de 7,5 % en glissement annuel des ventes au premier semestre et une chute de 14 % au deuxième trimestre. Les ventes du T2 se sont élevées à 3,45 milliards de francs, contre une prévision de 3,75 milliards. Le résultat net au T2 2024 a chuté à 147 millions de francs, contre 498 millions au T2 2023.

En Chine, les ventes de l'entreprise ont augmenté de 10 % sur un an au cours des deux premiers trimestres de 2024, apportant ainsi une certaine résistance face à la thèse d'un ralentissement de la demande sur ce marché. Cependant, cette augmentation est mesurée par rapport à une base très basse de 2023.

L'entreprise a augmenté son dividende de 2020 à 2023 et le verse régulièrement depuis 31 ans. Toutefois, des problèmes potentiels de rentabilité pourraient entraîner un changement dans la politique de dividende, avec de nouvelles baisses de valorisation en perspective. Ces derniers mois, la famille Hayek, qui occupe des postes clés au sein de l'entreprise, a été critiquée par la communauté des investisseurs pour ses commentaires réservés sur les perspectives commerciales du groupe.

La valorisation du ratio cours/bénéfice pour les 12 derniers mois est de 17, et le ratio cours/bénéfice attendu pour l'année 2025 est estimé à environ 15. Cela suggère que les actions du groupe se négocient encore à une prime par rapport à certaines actions de sociétés de luxe comme le français Kering ou Hugo Boss.

La fermeture par LVMH de la boutique phare Tiffany à Shanghai pour les investisseurs a été un signal de la baisse de la demande pour les biens de luxe en Chine. En conséquence, nous avons observé des baisses significatives des actions de Swatch et d'autres entreprises de mode ces derniers jours. Swatch Group (UHR.CH) L'indicateur RSI sur l'intervalle journalier indique un niveau de survente extrême en dessous de 20 points. Le dépassement de la moyenne mobile sur 200 sessions (SMA200) à 200 CHF par action pourrait potentiellement annoncer un retournement de tendance. La principale résistance à court terme reste 180 CHF, qui pourrait être testée si le scénario de dénouement de la récente impulsion baissière se concrétise. L'ampleur de la baisse récente pourrait également justifier un rebond technique à court terme, si le sentiment des marchés à l'égard du secteur du luxe s'améliore. Source: xStation5

