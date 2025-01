Le DE40 au plus haut ! 📈

Les indices europĂ©ens ont rĂ©cupĂ©rĂ© les pertes du dĂ©but du mois et atteignent de nouveaux sommets 🔔.

Les marchés européens connaissent une trÚs bonne premiÚre moitié de semaine, gagnant en dynamisme à mesure que les inquiétudes des investisseurs concernant les premiÚres décisions économiques de l'administration Trump s'apaisent. Alors que le nouveau président américain souligne que l'UE sera également soumise à des droits de douane, les décisions contraignantes n'impliquent pour l'instant qu'une révision de la politique commerciale.

Cette situation soutient les indices europĂ©ens, qui poursuivent leur hausse cette semaine, emmenĂ©s par le DAX allemand. À lui seul, l'indice STOXX Europe 600 a progressĂ© de 2,7 % cette semaine, atteignant un nouveau sommet historique (ATH). Depuis le dĂ©but de l'annĂ©e 2025, la valeur de l'indice a dĂ©jĂ augmentĂ© de 4,2 %.

Il convient de noter que de tels mouvements exposent les marchĂ©s europĂ©ens Ă des risques potentiels si un scĂ©nario de tarifs douaniers Ă©levĂ©s se matĂ©rialise - un scĂ©nario que les investisseurs ont intĂ©grĂ© au cours de la premiĂšre quinzaine de janvier. Compte tenu de la structure des Ă©changes commerciaux entre l'UE et les États-Unis, des droits de douane de 10 % pourraient entraĂźner une baisse de 30 % des exportations, tandis que des droits de douane de 25 % pourraient faire chuter les exportations de 70 %, selon les estimations de Bloomberg. Cela aurait un impact sur le PIB de l'UE de 0,7 % Ă 1,5 %.

L'Ă©conomie allemande serait la plus durement touchĂ©e par l'introduction des droits de douane, les effets les plus importants se faisant sentir vers la fin de l'annĂ©e. Au cours des trimestres suivants, l'effet des droits de douane pourrait ĂȘtre attĂ©nuĂ© par le remplacement des produits importĂ©s des États-Unis, ce qui permettrait Ă l'UE de rĂ©agir en appliquant ses propres droits de douane. Ces perspectives soutiennent actuellement la croissance visible du marchĂ© allemand, qui bĂ©nĂ©ficie de la probabilitĂ© rĂ©duite des droits de douane par rapport Ă la position du marchĂ© avant l'inauguration.

Impact d'un tarif douanier de 25 % sur le PIB par pays. Source : Bloomberg Finance LP.

Situation de l'indice DAX

Le DAX est en hausse de 0,82 % aujourd'hui, à 21 400 points, atteignant de nouveaux records. Depuis le début de l'année, le DAX a gagné un total de 6,44 %, s'affranchissant des niveaux autour de 20 000 points. Au cours de l'année écoulée, l'indice a enregistré 16 fois des gains similaires ou supérieurs. Le lendemain, il a augmenté 10 fois, soit une hausse moyenne de 0,54 %, et a baissé 6 fois, soit une baisse moyenne de 0,83 %.

Parmi les principaux gains, on trouve Adidas (ADS.DE) et Siemens Energy (ENR.DE), qui ont augmenté de 6,55 % et 7,70 %, respectivement. En revanche, les plus grands perdants de l'indice DE40 aujourd'hui sont Bayer (BAYN.DE) et Zalando (ZAL.DE), qui ont perdu respectivement 2,50 % et 1,90 %. Au total, 24 sociétés contribuent aux gains d'aujourd'hui, tandis que les 16 autres enregistrent de légÚres baisses.

D'un point de vue fondamental, les valorisations des entreprises allemandes restent nettement infĂ©rieures Ă celles des actions amĂ©ricaines du S&P 500. Cependant, elles ne sont pas non plus Ă des niveaux trĂšs bas. L'indice DAX se nĂ©gocie Ă un ratio cours/bĂ©nĂ©fice (PE) de 17,8 et de 16,1 pour les bĂ©nĂ©fices estimĂ©s pour l'annĂ©e Ă venir. À titre de comparaison, les entreprises amĂ©ricaines du S&P 500 s'Ă©changent actuellement Ă des ratios PE d'environ 28-29. Le rendement du dividende du DAX est de 2,63 % sur les 12 derniers mois.

Source: xStation 5