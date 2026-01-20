Les flux se redirigent vers l’euro et le franc suisse .

Les menaces tarifaires liées au Groenland , le blocage politique autour de la Fed , et la hausse des rendements US pèsent lourdement sur le billet vert.

Le mouvement est alimenté par un retour du trade “Sell America” , déclenché par l’escalade USA–Europe.

Le marché efface en quelques heures près de la moitié des gains du mois précédent .

Le dollar chute fortement face à toutes les devises du G10 (USDIDX : -0.6% ).

🌍 Un choc géopolitique qui ravive la défiance envers les actifs US Le dollar subit aujourd’hui une vente généralisée, signe clair d’un changement brutal de sentiment sur le marché des changes. Ce mouvement marque le retour du scénario post–“Liberation Day” : sortie de capitaux des actifs américains au profit de l’Europe. Le catalyseur principal est une nouvelle escalade politique entre Washington et l’Union européenne. Ultimatum de Trump sur le Groenland Donald Trump a annoncé : des droits de douane supplémentaires de 10%

visant les pays ayant déployé des forces militaires au Groenland ,

applicables à toutes les exportations vers les États-Unis à partir du 1er juin ,

et maintenus jusqu’à la “finalisation de l’achat total du Groenland” par les États-Unis. 👉 Cette déclaration a immédiatement été perçue comme une menace coercitive, et non comme une simple mesure commerciale. 🇪🇺 Riposte européenne : le ton change radicalement La réaction européenne est inhabituelle par sa fermeté : Emmanuel Macron a ouvertement évoqué l’activation du “bazooka commercial” européen :

👉 l’ Anti-Coercion Instrument (ACI) , permettant des représailles rapides et larges contre les États-Unis.

Le Parlement européen a gelé la ratification de l’accord commercial UE–USA signé l’été dernier, signal politique fort d’une rupture de confiance. 👉 Le marché comprend désormais que le conflit pourrait déborder largement le cadre commercial, avec un impact direct sur les flux de capitaux. 🏦 Le dollar pénalisé par le chaos institutionnel aux États-Unis La Fed au cœur de la tempête À ces tensions géopolitiques s’ajoute un facteur interne majeur :

👉 l’instabilité autour de la Réserve fédérale. L’enquête du Department of Justice (DOJ) sur la Fed a fracturé le Parti républicain .

Plusieurs élus menacent désormais de bloquer la nomination du prochain président de la Fed tant que l’enquête n’est pas abandonnée. Même si l’opposition interne à Trump pourrait théoriquement limiter les dégâts, le marché retient surtout : l’ absence totale de visibilité sur la future gouvernance monétaire ,

le risque de politisation durable de la Fed ,

et une perte de crédibilité institutionnelle. 👉 Ce cocktail est historiquement très négatif pour une devise de réserve. Source: xStation5 💱 FX : retour massif vers l’euro et le franc suisse Sur le marché des changes : le dollar est le grand perdant ,

les flux se redirigent vers : l’euro , perçu comme bénéficiaire relatif du conflit, le franc suisse , valeur refuge classique en période de tensions systémiques.

Le marché rejoue clairement le scénario déjà observé après les premières annonces tarifaires de Trump :

👉 fuite du risque politique américain. 🔮 Et après ? Les forces opposées sur le dollar ⚠️ Pressions baissières à court terme conflit Trump–Powell toujours actif,

incertitude sur la Fed,

risque d’escalade commerciale avec l’UE,

dégradation de la perception institutionnelle des États-Unis. 🟢 Facteurs de soutien potentiels amélioration récente des données macro US : rebond des ISM régionaux , baisse des demandes d’allocations chômage ,

ce qui pourrait raviver les attentes d’une Fed plus hawkish. 👉 Pour l’instant, ces éléments positifs sont éclipsés par le risque politique. 🧠 Lecture de marché Le message du marché est clair : le dollar ne baisse pas à cause de l’économie, mais à cause de la politique. Tant que : le conflit avec l’Europe s’intensifie,

la Fed reste sous pression politique,

et la visibilité institutionnelle est brouillée, 👉 le trade “Sell America” restera un scénario central sur le FX. ❓ FAQ Pourquoi le dollar baisse-t-il malgré des données US solides ?

Parce que le marché privilégie le risque politique et institutionnel à court terme. Pourquoi l’euro monte-t-il dans ce contexte ?

Il bénéficie d’un repositionnement relatif et d’un flux sortant du dollar. La hausse des rendements US n’aide-t-elle pas le dollar ?

Non, car elle est causée par des ventes obligataires, signe de fuite des capitaux. Ce mouvement peut-il durer ?

Oui, tant que l’incertitude politique et monétaire persiste.

