Le dollar rebondit : la reprise des hostilités au Moyen-Orient pèse sur les marchés des changes

Le marché des changes s'est replié sur lui-même à la suite d'une escalade soudaine du conflit entre l'Iran et les États-Unis. L'attaque par l'Iran de navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz a mis fin au cessez-le-feu qui était en vigueur depuis un mois. En conséquence, la prime de risque géopolitique a refait son apparition sur le marché des changes, entraînant une fuite des capitaux hors de la plupart des devises au profit du dollar américain.
Chronologie de l’escalade : comment le mémorandum a-t-il échoué ?
Cette nouvelle escalade a suivi la séquence d’événements ci-dessous :
Signature du mémorandum : Le mois dernier, les États-Unis et l’Iran ont conclu un accord temporaire de 60 jours. Cet accord garantissait aux navires un passage sûr et sans péage dans le détroit d’Ormuz, en échange de la suspension temporaire des sanctions américaines sur les exportations de pétrole iranien et du lancement de négociations sur le programme nucléaire de Téhéran.
L’Iran attaque des navires commerciaux (début de l’escalade) : L’Iran a violé l’accord en prenant pour cible trois navires commerciaux transitant par le détroit d’Ormuz, dont un méthanier transportant du gaz naturel liquéfié.
Riposte américaine : En réponse aux attaques contre la marine marchande, les forces américaines ont lancé une frappe de représailles à grande échelle contre plus de 80 cibles à travers l’Iran. Washington a également immédiatement rétabli les sanctions sur le commerce du pétrole iranien.
Contre-attaque iranienne : Téhéran a riposté par une nouvelle vague de frappes, visant cette fois des sites à Bahreïn et au Koweït.
Fin officielle du cessez-le-feu : S'adressant aux journalistes lors du sommet de l'OTAN à Ankara, Donald Trump a mis fin à toute spéculation en déclarant que le cessez-le-feu était terminé (« en ce qui me concerne, c'est fini »). Le président a vivement critiqué les dirigeants iraniens, les qualifiant de « racaille » et de « menteurs », excluant de fait tout retour à la diplomatie à court terme.
Revirement sur le marché des changes : l'aversion au risque pèse sur les devises des marchés émergents
Les devises des petits marchés émergents sont les grandes perdantes de la séance d'aujourd'hui, perdant rapidement les gains accumulés au cours des dernières semaines marquées par un calme géopolitique relatif.
Le forint hongrois affiche aujourd’hui la plus mauvaise performance (EUR/HUF : +0,85 %, USD/HUF : +1,0%), tombant à son plus bas niveau depuis deux mois face à l’euro et depuis trois mois face au dollar américain. Toutefois, le forint est entré dans cette nouvelle phase du conflit au Moyen-Orient alors qu’il se trouvait dans une position de force considérable, reculant par rapport aux plus hauts niveaux atteints depuis plusieurs années, qui s’expliquaient par l’optimisme des investisseurs suite à la victoire du parti de Peter Magyar aux élections législatives. Pour le HUF, le mouvement actuel pourrait représenter une correction justifiée, la plupart des évolutions positives ayant déjà été anticipées par les marchés. Toute nouvelle appréciation dépendra probablement d’améliorations plus structurelles de l’économie hongroise, notamment d’un renforcement des investissements directs étrangers.
Aux côtés du forint, le rand sud-africain (USD/ZAR : +0,6%, EUR/ZAR : +0,4%) et la roupie indienne (USD/INR : +0,5%) enregistrent également des baisses généralisées. L’Inde reste directement dépendante des livraisons de pétrole brut transitant par le détroit d’Ormuz, tandis que l’Afrique du Sud dépend fortement des produits pétroliers raffinés. Dans le même temps, le zloty polonais recule d’environ 0,3% tant face à l’euro qu’au dollar américain.
Graphique 1 : Taux de change EUR/HUF et USD/HUF (en jaune)
Source: xStation5
EUR/USD : les baissiers reprennent le dessus
La montée de l’aversion au risque pèse également sur l’ensemble des devises du G10. Les seules exceptions notables sont le dollar néo-zélandais, soutenu par la récente hausse des taux de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande (RBNZ) à 2,50% et les déclarations bellicistes de son gouverneur, ainsi que la couronne norvégienne, qui continue de bénéficier d’une nouvelle pression à la hausse sur les cours du pétrole.
La reprise des hostilités au Moyen-Orient a de fait effacé une semaine de gains sur la paire EUR/USD. La paire de devises la plus échangée au monde a reculé d’environ 0,4 % depuis hier et, malgré une séance relativement stable aujourd’hui, reste vulnérable à de nouvelles baisses. Cela est d’autant plus vrai que la Banque centrale européenne ne devrait pas réagir par un discours belliciste de type réactif susceptible d’apporter un soutien significatif à l’euro.
Les acteurs du marché des options se couvrent également de plus en plus contre de nouvelles baisses de l’EUR/USD. L’indicateur Risk Reversal à un mois est resté presque continuellement en dessous de zéro depuis mars 2026, ce qui indique que la demande d’options de vente (put) sur l’EUR/USD dépasse celle d’options d’achat (call). En d’autres termes, les investisseurs privilégient davantage les contrats qui les protègent contre un nouvel affaiblissement de l’euro.
Graphique 2 : Risk Reversal à un mois de l’EUR/USD et cours au comptant de l’EUR/USD
Source: Bloomberg Finance LP
D’un autre côté, l’évolution du marché obligataire pourrait apporter un soutien fondamental à la paire EUR/USD. Les rendements des obligations d’État allemandes à deux ans ont rebondi beaucoup plus fortement (environ +10 points de base) que leurs homologues américains, ce qui reflète la sensibilité nettement plus marquée de la zone euro à un choc énergétique prolongé. Si les tensions militaires persistent à plus long terme, la BCE pourrait être contrainte d’adopter une position plus restrictive, axée sur l’inflation. Même en l’absence de nouvelles hausses de taux, un tel changement de discours pourrait aider la paire EUR/USD à défendre son niveau de soutien autour de 1,1400.
Graphique 3 : EUR/USD et l’écart de rendement entre les obligations d’État allemandes et américaines à deux ans
Source: Bloomberg Finance LP
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