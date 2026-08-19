Le dollar s'affaiblit de 0,8 %

L'indice du dollar pondéré en fonction des échanges commerciaux a reculé de 0,8 % aujourd’hui, atteignant son plus bas niveau depuis mai. Une évolution similaire est observée sur la paire EUR/USD (+0,8 %), qui s’approche de 1,17. La dernière fois que nous avons constaté un affaiblissement aussi marqué, c’était après la réunion de la Fed en juillet, qui avait conduit les investisseurs à retirer une grande partie de leurs paris sur les hausses de taux d’intérêt.

Qu’est-ce qui explique le mouvement d’aujourd’hui ?

Le principal catalyseur de ce mouvement a été l’annonce par le département du Trésor américain de son intention de doubler ses opérations de rachat d’obligations américaines à long terme. Ce programme, destiné à soutenir la liquidité, entrera en vigueur le 9 septembre et durera au moins jusqu’au 4 novembre.

Bien que, techniquement, il ne s’agisse pas d’un assouplissement de la politique monétaire, cette responsabilité incombant à la Réserve fédérale, l’effet du point de vue du marché est similaire. Cette décision signifie que davantage de dollars seront injectés sur le marché, ce qui entraîne naturellement une dépréciation de la devise.

Soit dit en passant, selon nous, cela augmente la probabilité d’une hausse des taux d’intérêt par la Fed. Une telle mesure pourrait être considérée comme un outil de rééquilibrage. Nous ne constatons pour l’instant aucune réaction significative du marché à cet égard, les valorisations attribuant toujours une probabilité inférieure à 50 % à une hausse à l’automne.

Nous observons une baisse significative des rendements sur l’ensemble de la courbe, très marquée à ses extrémités longues. Nous avons expliqué pourquoi cela constituait une bonne nouvelle pour le marché boursier dans notre article « OUVERTURE US » d’aujourd’hui :

Pendant de nombreuses années, en particulier au cours de la deuxième décennie du XXIe siècle, les rendements obligataires sont restés à des niveaux bas (ceux à 30 ans avoisinant les 3 %), ne constituant pas une véritable alternative au marché boursier. Ce phénomène portait même un nom spécifique, TINA, acronyme de « there is no alternative » (il n’y a pas d’alternative). Actuellement, de nombreux investisseurs commencent à se demander s’il vaut la peine de prendre le risque lié aux investissements boursiers alors que le gouvernement américain, en tant que débiteur le plus sûr au monde, offre un taux de rendement garanti de 5,3 % sur 30 ans.

Pour conclure, il convient de noter que les rendements obligataires restent proches de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années. Dans le cas des obligations à 30 ans, l’écart par rapport au plus haut atteint depuis 19 ans est inférieur à 14 points de base.

Contexte plus large

La décision du Trésor américain n’est pas le seul facteur pesant sur le dollar. Au cours du dernier mois, la devise s’est dépréciée de plus de 3 %, sous l’effet d’une réévaluation significative des anticipations concernant l’évolution future des taux d’intérêt de la Réserve fédérale. Les investisseurs ont retiré une part importante de leurs paris sur des hausses de taux, influencés à la fois par les déclarations peu convaincantes du président Warsh et par les données économiques américaines.

Une baisse inattendue du nombre de nouveaux emplois et des chiffres de l’inflation conformes aux attentes, voire légèrement en deçà, ont contribué à modifier le scénario de base du marché. Plus de 50 % du marché anticipe désormais une hausse des taux d’intérêt uniquement en décembre. Le marché semble de plus en plus convaincu que ces données ont permis au comité de gagner un peu de temps, ce qui sera nécessaire pour évaluer l’impact du choc énergétique sur l’économie américaine.

Quelle suite ?

À l’heure actuelle, l’attention se concentre sur la publication du compte-rendu, c’est-à-dire le rapport des discussions de la réunion du FOMC de juillet, prévue à 18 h. Les investisseurs chercheront des indices permettant de déterminer si la Fed a l’intention de maintenir les taux d’intérêt actuels inchangés pendant une période plus longue.

Un autre test important attend le dollar la semaine prochaine, avec la publication prévue de l’inflation PCE (26 août). Il s’agit d’un indicateur à retard, mais historiquement privilégié par le FOMC pour prendre ses décisions en matière de politique monétaire. Kevin Warsh s’est toutefois montré sceptique à ce sujet, qualifiant l’indicateur PCE de base de « simple supposition scientifique ».

Il est possible que ce sujet soit abordé lors du symposium de Jackson Hole (27-29 août), l’une des deux conférences les plus importantes de l’année réunissant les banquiers centraux. Après la dernière réunion de la Fed, il semble évident que les investisseurs attendront à ce moment-là un peu plus de clarté de la part du président Warsh.

Michał Jóźwiak, analyste des marchés financiers chez XTB