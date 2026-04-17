Le dollar s'effondre après l'ouverture du détroit d'Ormuz 💲📉 Le début d'une forte correction❓

L'indice USD (USDIDX) recule de 0,5 %, reprenant sa tendance baissière après l'annonce de l'ouverture du détroit d'Ormuz. Malgré une volatilité limitée en début de séance, le marché des changes s'est agité en toute fin de semaine, en réaction à un article publié par Axios concernant un plan de paix de trois pages négocié entre l'Iran et les États-Unis. L'annonce par le ministre iranien des Affaires étrangères de l'ouverture totale du détroit d'Ormuz a scellé l'accord, accentuant la baisse du dollar et déclenchant une vague d'euphorie sur les marchés boursiers. L'effondrement des contrats de pétrole a entraîné le dollar dans son sillage, ce dernier ayant perdu les gains accumulés en raison des incertitudes géopolitiques. L'indice USDIDX s'échange à son plus bas niveau depuis plus d'un mois et demi, et la tendance baissière est confirmée par le croisement de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 10 jours sous les EMA à 30 et 100 jours. Le RSI n'est pas encore tombé sous le seuil de surachat, bien que le cours se soit stabilisé au niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % de la récente vague haussière. Source : xStation5 L'EURUSD à son plus haut niveau depuis deux mois Avec le déclenchement de la guerre en Iran, les discussions ont repris concernant une éventuelle parité euro-dollar en cas de stagnation prolongée de la reprise économique européenne. Cependant, le marché a rapidement intégré un retour à la normale, et l'EURUSD a repris l'offensive peu après avoir franchi un plancher local proche de 1,1400. Actuellement, la paire se situe au-dessus de 1,18, s'échangeant à des niveaux observés avant le conflit au Moyen-Orient, lorsque le scénario principal était le retour, anticipé par le marché, des baisses de taux d'intérêt américains. Parallèlement à la hausse de l'EURUSD (en jaune), nous observons un très fort rebond de l'indicateur de risque inversé sur le marché des options (en blanc). En d'autres termes, les investisseurs ont brusquement cessé de se couvrir contre une baisse de l'EURUSD (dans ce cas précis, sur une période d'un mois). Source : Bloomberg Finance LP Les banques centrales reviennent sur le devant de la scène Avec l'apaisement progressif du conflit au Moyen-Orient, la politique monétaire redeviendra le principal moteur de la volatilité sur le marché des changes. Depuis deux semaines, nous observons une nette baisse des rendements obligataires des deux côtés de l'Atlantique, ce qui suggère que les investisseurs anticipent depuis un certain temps une diminution du risque de flambée à long terme des prix de l'énergie — et donc un retour mondial aux hausses de taux. Le marché des swaps a déjà cessé d’anticiper des hausses de taux aux États-Unis, tandis que pour la BCE, une probabilité de 98 % d’une décision hawkish de +25 pb en juillet demeure. Le positionnement des investisseurs a également été conforté par les déclarations faites aujourd’hui par Madis Muller, de la BCE, qui « n’exclut pas une intervention en avril ». Toutefois, ces propos ont été tenus avant la réouverture du détroit d’Ormuz, ce qui devrait néanmoins expliquer la pression sur l’écart de rendement entre les obligations allemandes et américaines. Le cours de l'EURUSD a effectivement rattrapé l'écart entre les rendements allemands et américains à 2 ans, qui n'ont cessé de progresser malgré le chaos géopolitique. Si la fin potentielle de la guerre et l'ouverture du détroit d'Ormuz réduisent le risque de hausses de taux des deux côtés de l'Atlantique, la BCE devrait rester relativement plus hawkish que la Fed, pour laquelle le scénario d'avant-guerre prévoyait de nouvelles baisses de taux — et, par conséquent, une pression à la baisse sur le dollar. Source : XTB Research Aleksander Jablonski Quant Analyst, XTB

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."