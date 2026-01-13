L’ EURUSD casse un support clé à 1,1650 , renforçant la dynamique baissière à court terme.

Le billet vert progresse face à toutes les devises du G10 , notamment le yen et le franc suisse.

Il estime que l’ inflation pourrait rester proche de 3% , signalant des risques persistants sur les prix.

Alberto Musalem (Fed de St. Louis) adopte un discours résolument hawkish, plaidant pour une pause des baisses de taux.

Le dollar américain se redresse après avoir été fragilisé par un CPI inférieur aux attentes.

Le dollar américain retrouve de la vigueur sur le marché des changes après avoir été brièvement affaibli par une publication d’inflation américaine (CPI) inférieure aux attentes. Ce retournement s’explique par les déclarations très hawkish d’Alberto Musalem, président de la Réserve fédérale de St. Louis, qui sont venues contrecarrer le discours plus accommodant récemment porté par Jerome Powell. Ces propos ont rapidement ravivé les anticipations d’une pause durable dans le cycle de baisse des taux aux États-Unis.

🏦 Un discours hawkish qui soutient le billet vert

Une inflation jugée plus persistante que prévu

Selon Alberto Musalem, l’économie américaine pourrait accélérer au-delà des attentes en 2026, un scénario incompatible avec une détente monétaire trop rapide. Il souligne que l’inflation évolue davantage autour de 3% que de l’objectif de 2%, ce qui suggère des pressions sur les prix plus durables qu’anticipé par les marchés.

Cette lecture renforce l’idée que la Réserve fédérale doit rester prudente et éviter d’assouplir sa politique sur la base de signaux encore fragiles. Le message est clair : les risques inflationnistes ne sont pas maîtrisés.

Un désaveu implicite de la thèse de Jerome Powell

Musalem s’est également démarqué du narratif défendu par Jerome Powell, selon lequel la croissance de la productivité, notamment tirée par l’intelligence artificielle, permettrait de réduire les coûts pour les entreprises et donc la pression sur les prix. Pour le président de la Fed de St. Louis, la politique monétaire ne doit pas reposer sur des hypothèses prospectives de productivité, par nature incertaines.

Cette divergence de ton au sein de la Fed a été immédiatement intégrée par les marchés, qui ont revu à la hausse les anticipations de taux directeurs plus élevés plus longtemps.

💱 Réaction immédiate sur le marché des changes

Le dollar s’impose face aux devises du G10

Depuis le début de l'interview de Musalem, l'EURUSD a perdu environ 0,2 %, passant sous la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 30 heures (violet clair) ainsi que sous le support clé à 1,16500. Source : xStation5

À la suite de l’intervention d’Alberto Musalem, le dollar est reparti à l’offensive, s’appréciant face à l’ensemble des devises du G10. Les mouvements les plus marqués ont été observés sur le yen japonais, pénalisé en parallèle par des incertitudes politiques domestiques (USDJPY +0,7%), ainsi que sur le franc suisse (USDCHF +0,5%).

Ce regain de force reflète une réévaluation rapide des différentiels de taux d’intérêt en faveur des États-Unis.

L’euro sous pression technique

Sur le marché des changes européen, l’EURUSD a reculé d’environ 0,2% depuis le début de l’interview de Musalem. La paire est passée sous sa moyenne mobile exponentielle à 30 heures, tout en cassant le support clé situé à 1,1650.

Ce signal technique renforce la pression baissière à court terme sur l’euro, dans un contexte où la divergence de politique monétaire entre la Fed et la BCE reste un facteur dominant.

🏠 Logement et politique monétaire : une vision nuancée

Les taux ne sont pas l’unique cause de la cherté immobilière

Interrogé sur la question de l’accessibilité au logement, un thème régulièrement mis en avant par Donald Trump, Alberto Musalem a tenu à nuancer le débat. Selon lui, la hausse des prix de l’immobilier résulte de multiples facteurs structurels, tels que l’offre limitée, les coûts de construction et la démographie, et ne peut être imputée uniquement au niveau des taux d’intérêt.

Cette analyse suggère que la politique monétaire ne peut pas, à elle seule, résoudre les déséquilibres du marché immobilier américain.

Un message de fermeté pour les marchés

En filigrane, ces propos confortent l’idée que la Fed ne cédera pas à des pressions politiques pour assouplir prématurément sa politique. Pour les investisseurs, cela renforce la crédibilité de la banque centrale, tout en soutenant le dollar dans un environnement global marqué par des incertitudes macroéconomiques persistantes.

❓ FAQ

Pourquoi le dollar s’est-il renforcé malgré un CPI faible ?

Les propos hawkish d’Alberto Musalem ont ravivé les anticipations de taux élevés plus longtemps, soutenant le billet vert.

Que signifie un discours hawkish de la Fed ?

Il indique une priorité donnée à la lutte contre l’inflation, avec moins de probabilité de baisses de taux à court terme.

Pourquoi l’EURUSD est-il passé sous 1,1650 ?

La force du dollar et le discours restrictif de la Fed ont accentué la pression vendeuse sur l’euro.

Le yen est-il uniquement pénalisé par la Fed ?

Non, il souffre aussi de facteurs politiques et économiques propres au Japon.

La Fed est-elle divisée sur la productivité liée à l’IA ?

Oui, Musalem remet en cause l’optimisme de Jerome Powell sur l’impact désinflationniste de l’IA.