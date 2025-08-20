Le dollar stable avant le FOMC 💲

La réunion de juillet a été marquée par la première dissidence double depuis des années, les gouverneurs Waller et Bowman ayant voté en faveur d'une baisse des taux de 25 points de base. L'indice du dollar continue de se consolider autour du niveau de 98, près du retracement de Fibonacci de 61,8 %, à quelques heures de la publication du compte rendu de la dernière réunion du FOMC. Les marchés semblent reprendre leur souffle avant le discours du président de la Fed, Jerome Powell, vendredi, qui pourrait donner une orientation claire à la politique monétaire américaine et, par extension, au dollar. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Principaux enseignements de la dernière réunion du FOMC : La réunion de juillet a été marquée par la première dissidence double depuis des années, les gouverneurs Waller et Bowman ayant voté en faveur d'une baisse de 25 points de base, contrairement au reste du Comité.

La conférence de presse de Powell a été marquée par un ton nettement hawkish. Il a notamment déclaré que la Fed « regardait au-delà » de l'inflation, s'abstenant de relever les taux malgré la répercussion continue des coûts des droits de douane sur les consommateurs.

Le marché du travail reste le principal moteur des décisions politiques, le chômage étant actuellement considéré comme l'indicateur le plus important pour les perspectives de taux.

Le procès-verbal pourrait révéler comment les membres du FOMC perçoivent les principales variables économiques (inflation, chômage, NFP) et éclairer les divergences sur le niveau approprié des taux d'intérêt. Malgré les remarques hawkish de Powell, le FOMC est clairement divisé sur la poursuite de l'assouplissement. La réunion de juillet s'est terminée par un vote rare de 9 contre 2, Bowman et Waller ayant plaidé en faveur de baisses. Tous deux ont depuis réitéré leur point de vue : Waller a averti que la Fed risquait d'être trop réactive et de « prendre du retard », tandis que Bowman a fait valoir que l'inflation induite par les droits de douane était temporaire et ne justifiait pas le maintien de taux élevés. M. Powell a reconnu le bien-fondé de leur raisonnement lors de sa conférence de presse. Si l'inflation a été minimisée en juillet, les données ultérieures, en particulier la hausse de l'inflation sous-jacente et la hausse inattendue des prix à la production, pourraient accentuer les divisions au sein de la Fed. Le prochain discours de M. Powell à Jackson Hole pourrait comporter un revirement inattendu, signalant un regain d'inquiétude face au double risque d'une inflation persistante et d'un affaiblissement du marché du travail. Les marchés anticipent actuellement une probabilité de 83,6 % d'une baisse de 25 points de base lors de la réunion des 16 et 17 septembre. Dans le même temps, M. Trump continue de faire pression en faveur d'un nouvel assouplissement. Waller et Bowman sont également considérés comme des successeurs potentiels de Powell à l'expiration de son mandat en mai 2026. Pour l'instant, le dollar et les rendements américains à 10 ans restent stables, bien que la volatilité pourrait revenir plus tard dans la semaine avec le discours de Jerome Powell à Jackson Hole.

