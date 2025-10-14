Points clés OEC s’effondre après des prévisions d’EBITDA ajusté du T3 bien inférieures aux attentes, en raison d’un affaiblissement du marché des pneus et de la réévaluation des stocks liée aux prix du pétrole.

AVGO recule dans un contexte de faiblesse générale des semi-conducteurs, malgré un secteur habituellement solide.

WULF baisse après l'annonce d'une émission obligataire de 3,2 milliards de dollars pour financer l'expansion de ses centres de données.

Matières premières OEC (Orion Engineered Carbons) -18% : A annoncé un EBITDA ajusté du T3 de 55 millions de dollars, bien en dessous du consensus de 70,9 millions de dollars, en raison de volumes plus faibles, partiellement dus à la faiblesse de l’industrie des pneus en Occident et à la réévaluation des stocks liée aux prix du pétrole. La société a guidé un EBITDA ajusté annuel de 220 à 235 millions de dollars, contre une estimation de 269 millions de dollars. Technologie AVGO (Broadcom) -3% : Faiblesse précoce dans un indice des semi-conducteurs (SOX) généralement solide, avec NVDA et INTC également en baisse. Crypto-monnaies COIN (Coinbase) -2% : Les actions des sociétés liées aux crypto-monnaies et à la blockchain (MSTR, RIOT, MARA, IBIT) ont chuté suite à la baisse des prix du Bitcoin et de l’Ether, après une liquidation record ce week-end. Énergie WULF (TeraWulf) -4% : Après avoir annoncé une offre proposée de 3,2 milliards de dollars de notes senior garanties. La société compte utiliser le produit net de l’offre pour financer une partie de l’expansion de son campus de centres de données Lake Mariner à New York. Santé JNJ (Johnson & Johnson) -2% : A rapporté un BPA ajusté du T3 de 2,80 dollars, supérieur au consensus de 2,76 dollars, et un chiffre d’affaires de 24,0 milliards de dollars (contre un consensus de 23,76 milliards de dollars). Les ventes de dispositifs médicaux du T3 ont augmenté de 6,8 % pour atteindre 8,43 milliards de dollars, principalement grâce aux produits d’électrophysiologie. La société a également annoncé son intention de scinder son activité orthopédique en une entreprise indépendante nommée DePuy Synthes.

