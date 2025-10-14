Points clés ATXS : BCRX a annoncé qu'elle acquerrait ATXS pour un mélange de cash et d'actions représentant une valeur implicite de 13,00 dollars par action Astria, et environ 700 millions de dollars de valeur d'entreprise.

Technologie et Logiciels NVTS (Navitas Semiconductor) : +14% ; après avoir dévoilé ses 100 V GaN FETs, 650 V GaN et dispositifs SiC haute tension pour l'architecture d'usine d'IA 800 VDC de NVDA. Énergie et Ressources CRML (Coremold) : +21% ; Les actions des terres rares (CRML, METC, MP, UAMY, USAR) prolongent les gains en raison des tensions commerciales croissantes et des mesures de rétorsion supplémentaires de la Chine contre l'industrie du transport maritime. Depuis septembre, les entreprises chinoises de magnets de terres rares font face à un examen plus approfondi de leurs demandes de licences d'exportation. Finance et Services WFC (Wells Fargo) : +3% ; les actions ont surperformé dans les grandes banques après avoir dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre et avoir relevé son objectif de rentabilité après que les régulateurs ont levé une limite d'actifs imposée à la banque ; BPA du troisième trimestre de 1,66 dollar contre une estimation de 1,53 dollar ; revenus du troisième trimestre de 21,44 milliards de dollars contre une estimation de 21,16 milliards de dollars ; revenu net d'intérêts du troisième trimestre de 11,95 milliards de dollars contre une estimation de 12,01 milliards de dollars. Commerce de détail et Consommation DPZ (Domino's Pizza) : +4% ; suite aux résultats ; les revenus du troisième trimestre ont augmenté de 6,2% d'une année sur l'autre pour atteindre 1,15 milliard de dollars contre une estimation de 1,14 milliard de dollars ; les ventes comparables aux États-Unis pour le troisième trimestre ont augmenté de 5,2% pendant le trimestre, contre une attente des analystes de 4,01% ; BPA du troisième trimestre de 4,08 dollars contre une estimation de 3,97 dollars grâce à un volume de commandes élevé.

WMT (Walmart) : +2% ; après avoir annoncé un nouveau partenariat avec OpenAI pour créer des expériences de shopping axées sur l'IA pour ses clients. Grâce à cette collaboration, les membres de Walmart et Sam's Club pourront bientôt faire leurs achats via ChatGPT en utilisant Instant Checkout, simplifiant le processus de l'inspiration à l'achat. Acquisitions et Fusions ATXS (Astria Therapeutics) : +41% ; BCRX a annoncé qu'elle acquerrait ATXS pour un mélange de cash et d'actions représentant une valeur implicite de 13,00 dollars par action Astria, et environ 700 millions de dollars de valeur d'entreprise.

PCH (PotlatchDeltic) : +3% ; car ils ont annoncé qu'ils fusionneraient avec RYN dans une transaction entièrement en actions évaluée à environ 8,2 milliards de dollars, y compris la dette, pour créer l'une des plus grandes sociétés cotées de bois et de produits bois en Amérique du Nord. La société combinée possédera environ 4,2 millions d'acres de terres boisées à travers 11 États américains. Autres ACI (Albertsons Companies) : +9% ; annonce un accord de rachat accéléré d'actions de 750 millions de dollars et a rapporté de meilleurs résultats alors que le BPA du deuxième trimestre était de 0,44 dollar sur des ventes de 18,92 milliards de dollars, dépassant les estimations de 0,40 dollar et relève les prévisions de BPA et de ventes comparables.

(Albertsons Companies) : +9% ; annonce un accord de rachat accéléré d'actions de 750 millions de dollars et a rapporté de meilleurs résultats alors que le BPA du deuxième trimestre était de 0,44 dollar sur des ventes de 18,92 milliards de dollars, dépassant les estimations de 0,40 dollar et relève les prévisions de BPA et de ventes comparables. PII (Polaris Industries) : +9% ; après avoir déclaré qu'elle séparerait sa moto indienne en une société indépendante, vendra une participation majoritaire à Carolwood LP ; dit que la vente devrait être accrétive pour les marges d'EBITDA ajusté et le BPA ajusté.

