Le gaz naturel américain pourrait être coûteux l'année prochaine, mais les hivers en Europe seront moins onéreux. Les mois d'octobre et de novembre sont généralement les plus volatils pour les prix du gaz naturel, et l'année 2024 ne fait pas exception. C'est une période où les investisseurs passent de la saison estivale à la saison de chauffage, pour laquelle le marché se prépare tout au long de l'année. Bien que la demande d'électricité produite à partir de gaz ait fortement augmenté ces dernières années, c'est en hiver que la consommation de gaz naturel dépasse largement les capacités de production. Le niveau des stocks juste avant le début de la saison de chauffage est donc crucial pour évaluer la sécurité d'approvisionnement, afin d'éviter une situation similaire à celle de 2021 et 2022, lorsque le marché du gaz a connu une grande volatilité en raison des actions de la Russie, qui a restreint l'approvisionnement de l'Europe avant de déclencher la guerre en Ukraine. Quelles seront les prochaines évolutions des prix du gaz aux États-Unis et en Europe ? Quels sont les éléments auxquels les investisseurs doivent prêter attention ? L'augmentation des prix du gaz naturel aux États-Unis représente-t-elle un problème pour les consommateurs européens, ou bien est-ce l'inverse ? La saison de chauffage approche En Europe comme aux États-Unis, la saison de chauffage commence généralement au début du mois d'octobre. C'est à ce moment-là que les injections de gaz dans les installations de stockage deviennent inférieures au volume de gaz prélevé. Le niveau des stocks avant le début de la saison de chauffage et le taux de prélèvement ont un impact considérable sur l'évolution des prix. Quel est l'état actuel des stocks de gaz naturel en Europe et aux États-Unis ? Les installations de stockage européennes sont actuellement remplies à près de 94%. Ce taux est légèrement inférieur aux niveaux prévus pour 2019, 2020 et 2023, ce qui s'explique par une moindre pression pour reconstituer les stocks, la demande étant nettement inférieure à celle des années précédentes. Par ailleurs, le niveau de stockage reste supérieur à la moyenne quinquennale, qui est actuellement de 89%. Ce niveau inférieur s'explique principalement par la situation de 2021, lorsque le taux de remplissage des stocks à cette période de l'année n'était que de 72%. C'est à ce moment-là que la Russie a commencé à restreindre ses approvisionnements vers l'Europe, probablement en prévision de la guerre, afin de rendre l'Europe encore plus dépendante de ses matières premières énergétiques. Néanmoins, l'Europe a su faire face à cette situation en réduisant considérablement sa consommation et en diversifiant ses sources d'approvisionnement, en se tournant principalement vers le gazoduc en provenance de Norvège et le GNL des États-Unis. À ce jour, il semble que l'Europe soit en position de sécurité avant le début de la saison de chauffage, bien que les prix demeurent élevés comparés à ceux des années précédant 2021. Actuellement, les acteurs du marché paient environ 36 euros pour 1 MWh de gaz sur la bourse d'Amsterdam (TTF). Ce prix est toutefois près de dix fois inférieur à celui observé lors du pic d'août 2022. Si l'on compare les prix mondiaux, on constate déjà en Europe une baisse des prix en dessous de ceux de livraison pour le Japon, la Corée et la Chine. Prix mondial du gaz naturel en dollars américains par million d'unités thermiques britanniques. Actuellement, le prix en Europe ne dépasse pas 12 $/MMBTU, tandis qu'aux États-Unis, il se rapproche de plus en plus des 3 $/MMBTU. Cependant, il ne faut pas oublier que les coûts liés à la liquéfaction et au transport du gaz sont de l'ordre de 8 à 10 $/MMBTU. C'est pourquoi un arbitrage spectaculaire n'est pas possible dans ce cas. Source : Bloomberg Finance LP Les fondamentaux du gaz naturel américain La situation des stocks de gaz aux États-Unis présente certaines particularités. En effet, l'automne et l'hiver 2023-2024 ayant été exceptionnellement doux, les installations de stockage affichaient, à la fin de la saison de chauffage au printemps, un taux de remplissage supérieur de 39 % à la moyenne quinquennale. En conséquence, le prix du gaz américain a atteint des niveaux historiquement bas pendant une grande partie de l'année. Certains observateurs s'attendaient même à ce que le seuil de 1,5 $/MMBTU, rarement atteint sur le marché, ne soit pas le point le plus bas de la saison. Cependant, il convient de rappeler qu'à ce prix, une proportion de plus en plus réduite de la production devenait rentable, ce qui a poussé les entreprises du secteur en amont aux États-Unis à annoncer des restrictions sur leurs dépenses d'investissement. Puis est venue la période estivale, durant laquelle la consommation de gaz a été exceptionnellement élevée en raison de la chaleur. Il est important de noter que plus de 40 % de l'électricité aux États-Unis est produite par des centrales fonctionnant au gaz naturel, ce qui signifie que l'utilisation accrue des climatiseurs a entraîné une augmentation significative de la demande de gaz. Malgré cela, le niveau actuel des stocks reste supérieur d'environ 5 % à celui de l'année dernière et de 8 % à la moyenne quinquennale. Toutefois, le rythme de reconstitution des stocks est le plus lent observé depuis plusieurs années. Il est donc possible que la saison de chauffage commence avec un niveau de stocks proche de la moyenne quinquennale, ce qui pourrait justifier des prix plus élevés qu'actuellement. La véritable question déterminante pour l'évolution des prix sera la quantité de gaz consommée au cours de la saison de chauffage, notamment en fonction des conditions météorologiques et de la demande en énergie. Niveaux de stockage du gaz naturel aux États-Unis. Le taux d'augmentation est nettement inférieur à celui des années précédentes. Si l'hiver est rigoureux, les prix du gaz naturel pourraient être beaucoup plus élevés qu'ils ne le sont actuellement, compte tenu des problèmes de production. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Les producteurs américains commencent à éprouver des difficultés La production de gaz naturel aux États-Unis a atteint des niveaux record d'environ 106 milliards de pieds cubes par jour au début de cette année. Cependant, elle a connu une baisse significative par la suite. Bien qu'elle reste supérieure à la moyenne quinquennale, le manque d'investissements dans de nouveaux projets pourrait empêcher d'atteindre des niveaux records l'année prochaine. La situation pourrait néanmoins évoluer si Donald Trump devenait président, compte tenu de son soutien affiché aux sources d'énergie conventionnelles et à l'exploitation des ressources domestiques. Un appui accru au secteur en amont n'est donc pas à exclure. Toutefois, pour que la production continue de croître aux États-Unis, des prix nettement plus élevés seront nécessaires, comme ce fut le cas en 2021 et 2022. Plus de GNL pour l'Europe ? Il est important de rappeler que les États-Unis sont récemment devenus le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié (GNL), avec une part de marché supérieure à 20-21 %. Ils ont surpassé l'Australie et le Qatar dans ce domaine, occupant une place dominante, en particulier sur le marché européen, après l'arrêt quasi-total des livraisons de gaz russe vers l'Europe. Les exportations de GNL en provenance des États-Unis ont dépassé les 12 milliards de pieds cubes par jour cette année, et ce chiffre pourrait encore augmenter dans les années à venir. Cependant, cette quantité reste relativement modeste si l'on considère que la production totale dépasse les 100 milliards de pieds cubes par jour, tandis que la consommation moyenne est d'environ 80 milliards de pieds cubes par jour. En 2024 et 2025, les nouveaux terminaux d'exportation de Plaquemines et Corpus Christi Stage III devraient entrer en service, ajoutant une capacité d'environ 2 milliards de pieds cubes par jour dès l'année prochaine, et une capacité supplémentaire d'1 milliard de pieds cubes par jour au début de 2026. Ce n'est pas tout : d'ici 2028, avec les contributions du Canada et du Mexique, les capacités d'exportation pourraient atteindre près de 25 milliards de pieds cubes par jour, soit le double de la capacité actuelle. Cela signifie une plus grande disponibilité de gaz naturel pour le marché mondial, y compris pour l'Europe. Bien qu'il soit difficile de s'attendre à un retour aux niveaux de prix de 15-20 EUR/MWh qui prévalaient avant 2021, ce nouvel élan d'exportation en provenance d'Amérique du Nord pourrait maintenir les prix en Europe en dessous de 30 EUR/MWh de manière durable. En revanche, cette augmentation des exportations pourrait entraîner une réduction des quantités de gaz disponibles en Amérique du Nord, à moins que la production ou les importations n'augmentent. Théoriquement, si les États-Unis utilisaient pleinement cette nouvelle capacité d'exportation l'année prochaine, les stocks de gaz pourraient diminuer de 500 à 700 milliards de pieds cubes au début de la saison de chauffage 2025 (en supposant que la consommation, la production et les importations en provenance du Canada restent inchangées). Dans ce scénario, les stocks pourraient atteindre leur niveau le plus bas depuis cinq ans avant le début de la saison de chauffage, ce qui ferait grimper les prix bien au-delà de la fourchette actuelle de 2-3 $/MMBTU. Cependant, des prix plus élevés aux États-Unis ne signifient pas nécessairement des prix plus élevés en Europe. L'augmentation de la capacité d'exportation et la diversification des sources d'approvisionnement pourraient, au contraire, exercer une pression à la baisse sur les prix européens, malgré les tensions sur le marché américain. Selon l'EIA, la capacité d'exportation des États-Unis et d'autres pays d'Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. D'ici 2028, la capacité d'exportation pourrait doubler. Source : EIA Qu'en est-il des prix ? La volatilité des contrats à terme d’octobre et de novembre sur le marché américain connaît généralement une hausse significative. En août, le prix du contrat d’octobre a augmenté de 10%. Il en va de même pour le contrat de novembre qui, depuis le renouvellement du contrat d’octobre, a également progressé de plus de 10% et se rapproche désormais des 3 $/MMBTU. Le caractère saisonnier du marché du gaz entraîne des différences notables entre les divers contrats à terme. Actuellement, le contrat de novembre se négocie à 2,8 $/MMBTU, tandis que celui de janvier, traditionnellement le plus élevé de la courbe des contrats à terme, atteint déjà 3,6 $/MMBTU. Le prix de janvier 2025, quant à lui, reflète déjà la diminution probable de l’offre disponible aux États-Unis, avec un niveau de 4,2 $/MMBTU. En Europe, la situation est diamétralement opposée. Avec une offre qui pourrait être plus abondante à l’avenir, les prix des contrats à terme à partir de 2027 affichent des niveaux inférieurs à 30 EUR/MWh. Pour l’année prochaine, les prix devraient rester relativement stables, oscillant entre 36 et 38 EUR/MWh. Dans ce contexte, peut-on s’attendre à une correction des prix sur le marché américain (NATGAS) ? Tout dépendra des conditions météorologiques. Actuellement, les prévisions ne laissent pas présager un hiver particulièrement rigoureux, ce qui pourrait conduire à une faible consommation de gaz dans les mois à venir. Avec le prochain renouvellement de contrat prévu pour la seconde moitié d’octobre, les prix du gaz naturel aux États-Unis pourraient être soumis à une pression baissière. Bien que les tendances saisonnières montrent généralement un pic des prix en novembre, les fondamentaux actuels laissent entrevoir un potentiel de hausse significatif à moyen et long terme. Cependant, si la consommation de gaz au début de la saison de chauffage reste faible, même dans la fourchette de prix relativement basse d’environ 3-3,5 $/MMBTU, une correction substantielle des prix, de l’ordre de deux chiffres, pourrait survenir. La clé résidera donc dans l’évolution de la demande énergétique en fonction des conditions météorologiques, qui détermineront si les prix actuels se maintiendront ou si une baisse significative interviendra. Tendance des prix du gaz naturel aux États-Unis au début des saisons de chauffage ces dernières années. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

