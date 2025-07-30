Le gaz naturel recule à près de 3 dollars

Les prix du gaz sont en baisse de près de 4 % aujourd'hui et sont désormais très proches du niveau de 3 USD/MMBTU, malgré la saison de refroidissement en cours, lors de laquelle les prix ont généralement tendance à augmenter. Le gaz suit une trajectoire descendante, principalement en raison d'une production élevée, qui compense largement l'augmentation significative des stocks, malgré une consommation de gaz plus élevée due aux conditions météorologiques.

On s'attendait auparavant à ce que l'augmentation des exportations de GNL pose des problèmes de reconstitution des stocks, mais les exportations elles-mêmes n'ont pas atteint les niveaux de 20 milliards de pieds cubes par jour, voire plus. Les prévisions météorologiques actuelles pour les prochains jours indiquent des températures inférieures à la normale, mais à la fin de la première semaine d'août, une vague de chaleur est à nouveau attendue aux États-Unis.

Il convient de noter que la situation actuelle est très similaire à celle de l'année dernière : le prix est en baisse depuis juin et pourrait atteindre un creux local début août. Cela pourrait se produire si la demande et les exportations de GNL augmentaient réellement. Toutefois, si les stocks continuent d'augmenter de manière significative au-dessus de la moyenne sur cinq ans, il pourrait y avoir une rupture permanente sous le niveau de 3 $/MMBTU. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les prix sont actuellement nettement plus élevés que l'année dernière. La tendance à la baisse observée entre juin et début août se répète. Néanmoins, un rebond à partir des niveaux actuels dépendra évidemment de la situation de la demande. Il convient de noter que l'année dernière, entre le 5 et le 15 août, les prix ont augmenté de 20 %, mais les hausses les plus importantes ne se sont produites qu'au début du mois de septembre, lorsque les moyennes à 14, 50 et 100 périodes ont été franchies. Une rupture de la SMA14 signalerait le début effectif d'une tendance à la hausse. Source : xStation5

