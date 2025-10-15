Résumé quotidien – Rebond de Wall Street grâce aux promesses de Powell

Les pertes enregistrées hier à Wall Street ont été neutralisées à la suite des commentaires de Jerome Powell , qui a laissé entendre la possibilité de conclure la réduction du bilan (Quantitative Tightening) à court terme.

à la suite des commentaires de , qui a laissé entendre la possibilité de conclure la réduction du bilan (Quantitative Tightening) à court terme. Powell a suggéré qu'un ralentissement marqué de l'embauche représente un risque croissant pour l'économie américaine , renforçant ainsi la possibilité de nouvelles baisses des taux d'intérêt. Il a simultanément souligné la stabilité globale de l'économie américaine.

, renforçant ainsi la possibilité de nouvelles baisses des taux d'intérêt. Il a simultanément souligné la stabilité globale de l'économie américaine. L'indice US100 a dépassé aujourd'hui les 25 000 points, gagnant actuellement 0,6 %, tandis que l'indice US500 progresse de 0,35 %.

a dépassé aujourd'hui les 25 000 points, gagnant actuellement 0,6 %, tandis que l'indice progresse de 0,35 %. Les gains ont été alimentés par les solides résultats des banques, en particulier dans les domaines du trading et de la banque d'investissement .

et de la . Morgan Stanley a largement dépassé les attentes dans tous les domaines (BPA de 2,80 $ contre 2,09 $ prévu), avec une hausse de 5,5 % de son action.

a largement dépassé les attentes dans tous les domaines (BPA de 2,80 $ contre 2,09 $ prévu), avec une hausse de 5,5 % de son action. La Bank of America a également surperformé (BPA de 1,06 $ contre 0,95 $ prévu), avec une hausse de 4 % de son action.

a également surperformé (BPA de 1,06 $ contre 0,95 $ prévu), avec une hausse de 4 % de son action. Les marchés européens ont rebondi, emmenés par la hausse de près de 2 % du CAC40 , sous l'effet de la stabilisation politique en France (réduction de l'écart de rendement entre la France et l'Allemagne).

, sous l'effet de la (réduction de l'écart de rendement entre la France et l'Allemagne). Le géant du luxe LVMH a annoncé un chiffre d'affaires de 18,28 milliards de dollars, mettant fin à la tendance négative de ses résultats grâce à une croissance inattendue de ses ventes aux États-Unis et en Asie ; son action a gagné jusqu'à 13 %.

a annoncé un chiffre d'affaires de 18,28 milliards de dollars, grâce à une croissance inattendue de ses ventes aux États-Unis et en Asie ; son action a gagné jusqu'à 13 %. Les bons résultats et les perspectives prometteuses du fabricant d'équipements pour semi-conducteurs ASML ont également stimulé le moral des investisseurs, l'action progressant de 2,6 %.

ont également stimulé le moral des investisseurs, l'action progressant de 2,6 %. L' or a atteint de nouveaux sommets historiques absolus, dépassant les 4 200 dollars l'once , ce qui a suscité des inquiétudes quant à une bulle spéculative après une hausse de 60 % depuis le début de l'année.

a atteint de nouveaux sommets historiques absolus, dépassant les , ce qui a suscité des inquiétudes quant à une bulle spéculative après une hausse de 60 % depuis le début de l'année. Le pétrole brut WTI a poursuivi sa baisse, tombant sous les 58 dollars le baril, dans un contexte de prévisions d'un excédent extrême de l'offre dépassant 4 millions de barils par jour l'année prochaine.

a poursuivi sa baisse, tombant sous les 58 dollars le baril, dans un contexte de prévisions d'un excédent extrême de l'offre dépassant 4 millions de barils par jour l'année prochaine. L'indice NY Empire State a surpris en affichant un résultat positif de 10,7 (contre −1,4 prévu).

a surpris en affichant un résultat positif de 10,7 (contre −1,4 prévu). L'inflation en France et en Espagne a augmenté comme prévu, atténuant la pression sur la BCE pour qu'elle réduise ses taux cette année ; l'euro s'est apprécié par rapport au dollar.

pour qu'elle réduise ses taux cette année ; l'euro s'est apprécié par rapport au dollar. Le cacao s'est stabilisé au-dessus de 5 800 dollars malgré des données négatives sur la transformation en Malaisie et au Brésil ; les données clés sur la mouture en Europe et en Asie sont attendues demain.

s'est stabilisé au-dessus de 5 800 dollars malgré des données négatives sur la transformation en Malaisie et au Brésil ; les données clés sur la mouture en Europe et en Asie sont attendues demain. M. Miran , de la Fed, a suggéré que les gains de productivité liés à l'IA devraient permettre des baisses de taux vers le taux neutre, tandis que M. Waller a averti que l'IA pourrait avoir un impact sur le marché du travail.

, de la Fed, a suggéré que les gains de productivité liés à l'IA devraient permettre des baisses de taux vers le taux neutre, tandis que M. a averti que l'IA pourrait avoir un impact sur le marché du travail. L'IPC chinois a baissé plus fortement que prévu en glissement mensuel (-0,3 %), reflétant une demande modérée, bien que l'IPC de base ait augmenté de 1 %, son plus haut niveau depuis février 2024.

L'inflation en Pologne est restée à 2,9 % en glissement annuel, laissant ouverte la possibilité d'une nouvelle baisse des taux cette année.

Le bitcoin a poursuivi sa forte baisse, tombant à 110 000 dollars .

a poursuivi sa forte baisse, tombant à . Les résultats du troisième trimestre de TSMC sont attendus demain matin, les prévisions laissant entrevoir un trimestre record avant stabilisation.

