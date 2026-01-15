Un scénario de stabilisation autour de 3,5 dollars par MMBtu est envisagé à court terme.

Les prévisions météorologiques indiquent un retour du froid, favorable à la demande de chauffage.

Les stocks ont reculé de 71 bcf , moins que les 91 bcf attendus par le marché.

Points clés Le gaz naturel américain (Henry Hub) rebondit après une réaction initialement baissière aux données de l’EIA.

Les stocks ont reculé de 71 bcf , moins que les 91 bcf attendus par le marché.

Les prix restent en nette correction après la chute observée entre décembre 2025 et janvier 2026.

Les prévisions météorologiques indiquent un retour du froid, favorable à la demande de chauffage.

Un scénario de stabilisation autour de 3,5 dollars par MMBtu est envisagé à court terme.

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain Henry Hub montrent des signes de stabilisation après une séance volatile. Initialement pénalisés par des données de stocks inférieures aux attentes, les prix se redressent progressivement, portés par des perspectives météorologiques plus favorables à la demande. 📦 Données de stocks : une déception relative Un retrait inférieur aux attentes Les dernières données publiées par l’Energy Information Administration (EIA) montrent une baisse des stocks de 71 milliards de pieds cubes (bcf). Ce chiffre est inférieur aux anticipations du marché, qui tablaient sur un retrait de 91 bcf, ce qui a provoqué une réaction négative immédiate sur les prix. Cependant, la comparaison avec la semaine précédente nuance cette lecture. Les stocks avaient alors chuté de 119 bcf, illustrant une forte volatilité liée aux conditions climatiques et à la demande saisonnière. Le chiffre actuel, bien que décevant, ne remet donc pas totalement en cause la dynamique récente. Une réaction de marché plus mesurée Après une phase de repli, les contrats Henry Hub ont trouvé un soutien, suggérant que le marché avait déjà intégré une partie de la mauvaise surprise. Les investisseurs semblent désormais se projeter davantage sur les facteurs prospectifs, notamment la météo. 📉 Retour sur la forte correction récente Une chute marquée depuis décembre Entre le quatrième trimestre 2025 et la mi-janvier 2026, le marché du gaz naturel a connu une correction spectaculaire. Les prix sont passés d’environ 5,30 dollars par MMBtu début décembre à près de 3,10 dollars par MMBtu à la mi-janvier. Source: xStation5 Source: xStation5 Cette baisse s’explique par une combinaison de températures plus douces que prévu, de niveaux de stocks confortables et d’un sentiment de marché devenu rapidement plus prudent après le rallye de fin 2025. Un marché toujours fragile Malgré le rebond actuel, le contexte reste fragile. Les opérateurs restent attentifs à la moindre évolution de la demande ou des prévisions climatiques, qui peuvent provoquer des mouvements rapides dans un marché historiquement volatil. ❄️ La météo comme principal catalyseur Un retour du froid attendu Selon les dernières données de la NOAA, les températures dans les États américains les plus froids devraient rester majoritairement inférieures aux normales saisonnières entre le 22 et le 28 janvier. Source: NOAA, Climate Prediction Centre Si ce scénario se confirme, il pourrait entraîner une hausse de la demande de chauffage, un facteur clé de soutien pour les prix du gaz naturel en hiver. Vers une stabilisation des prix Dans ce contexte, plusieurs analystes estiment que les contrats Henry Hub pourraient se stabiliser autour de 3,5 dollars par MMBtu. Ce niveau représenterait un compromis entre des fondamentaux encore confortables et un regain temporaire de demande lié aux conditions climatiques. 📊 Perspectives à court terme Un équilibre délicat À court terme, l’évolution du gaz naturel dépendra principalement de trois facteurs : la durée et l’intensité du froid ,

l’évolution hebdomadaire des stocks ,

et le positionnement spéculatif sur le marché des dérivés. Toute déviation significative des prévisions météorologiques pourrait rapidement invalider le scénario de stabilisation. Un marché toujours sous surveillance Pour les investisseurs, le rebond actuel ne constitue pas encore un signal de retournement de tendance clair. Il s’agit davantage d’une phase de respiration après une correction rapide, dans un environnement où la volatilité reste élevée. ❓ FAQ Pourquoi le gaz naturel a-t-il d’abord baissé après les données de l’EIA ?

Parce que le retrait des stocks a été inférieur aux attentes du marché, suggérant une demande moins forte. Pourquoi les prix se redressent-ils ensuite ?

Les prévisions de froid aux États-Unis renforcent les anticipations de demande de chauffage. Quel niveau de prix est surveillé par le marché ?

La zone autour de 3,5 dollars par MMBtu est considérée comme un niveau potentiel de stabilisation. La tendance reste-t-elle baissière ?

À moyen terme, la tendance reste fragile, mais le court terme dépend fortement de la météo. Le gaz naturel reste-t-il un marché volatil ?

Oui, c’est l’un des marchés de matières premières les plus sensibles aux données climatiques et aux stocks.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."