Le géant allemand de l'acier Thyssenkrupp en hausse de 10 % après des résultats trimestriels 📈

Les actions de Thyssenkrupp (TKA.DE) enregistrent une hausse de 10 % aujourd'hui après que l’entreprise ait annoncé des résultats financiers légèrement meilleurs que prévu et surpris en annonçant un dividende. Pour l’année prochaine, le grand groupe allemand de l’acier et des chantiers navals prévoit un bénéfice net compris entre 100 millions et 500 millions d’euros. L’exercice fiscal de l’entreprise a été meilleur que prévu, avec un bénéfice avant impôts (EBIT) supérieur de 32 % à l’estimation du consensus. Les projections pour 2025 se sont révélées légèrement inférieures aux attentes (en particulier concernant les prévisions de flux de trésorerie libre), mais le marché a montré un intérêt pour les actions de l'entreprise, en partie grâce à la forte croissance de Rheinmetall, qui avait indiqué cet été qu’elle pourrait envisager d’acquérir le segment naval de Thyssenkrupp. L’entreprise attribue ses meilleurs résultats à la solidité des secteurs des systèmes marins et des services matériels, qui ont compensé la performance plus faible de l’entreprise dans l’acier européen. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Thyssenkrupp prévoit une croissance des ventes de 0 % à 3 % pour l’exercice fiscal 2024/2025. Les prévisions de l’entreprise estiment un EBIT ajusté de 600 millions à 1 milliard d’euros, contre 820 millions d’euros attendus par Bloomberg, et un bénéfice net de 100 millions à 500 millions d’euros, contre 595,2 millions d’euros d’attentes. Le dividende par action devrait être de 0,15 € cette année, contre 0,12 € attendu ; avec une perte nette de 1,51 milliard d’euros (contre 347,5 millions d’euros attendus). En conséquence, la perte par action s'élève à 3,3 €, contre une prévision de 0,3 €. Les ventes ont baissé à la fin de l'exercice fiscal pour atteindre 35 milliards d’euros, l’estimation étant de 34,87 milliards d’euros (-6,6 %). Revenus des unités européennes de l’acier : 10,74 milliards €, -13 % en glissement annuel ; estimation : 10,62 milliards €

Ventes des services matériels : 12,13 milliards €, -11 % en glissement annuel ; estimation : 12,36 milliards €

Ventes en technologie automobile : 7,54 milliards €, -4,7 % en glissement annuel

Ventes des systèmes marins : 2,12 milliards €, +16 % en glissement annuel

Ventes des technologies de décarbonisation (chimie) : 3,85 milliards €

EBIT ajusté : 567 millions €, -19 % en glissement annuel ; estimation : 525,5 millions €

EBIT ajusté pour l’unité européenne de l’acier : 261 millions €, -18 % en glissement annuel

EBIT ajusté des services matériels : 204 millions €, +15 % en glissement annuel

EBIT ajusté de la technologie automobile : 245 millions €, -7,9 % en glissement annuel

EBIT ajusté des systèmes marins : 125 millions €, +71 % en glissement annuel

Perte ajustée d’EBIT pour les technologies de décarbonisation : 54 millions € Malgré le retrait de Carlyle du processus d'enchères, Thyssenkrupp reste déterminé à trouver une solution autonome pour le secteur des systèmes marins (scissions, partenariats industriels). L'entreprise continue de négocier avec le gouvernement allemand concernant une éventuelle participation de l’État. Le processus de vente de l’ingénierie de l’automatisation a été suspendu pour le moment ; l’entreprise prévoit plutôt de cesser son activité de train de transmission à Brême d’ici 2026. Les actions de Thyssenkrupp ont déjà augmenté de près de 40 % depuis le creux de l'été, avec la moyenne mobile exponentielle à 200 périodes (EMA200) comme principale résistance ; un test de cette résistance impliquerait une nouvelle hausse de 10 % pour l’action, qui revient progressivement dans les bonnes grâces des investisseurs – mais il reste à voir combien de temps cela durera, et si Thyssenkrupp prouvera être un bénéficiaire indirect des programmes de production de défense et de munitions plus larges de l’Allemagne ; ces aspects pourraient représenter un potentiel sous-évalué dans la valorisation, bien que, même si ces opportunités se matérialisent, les investisseurs n'apprécient pas la faiblesse prolongée de l'activité "commerciale" du groupe, qui dépend largement de la prospérité de l’économie européenne.

Source: xStation5 La valorisation de Thyssenkrupp, avec un ratio PE forward de 3,2, est faible et reflète un potentiel de hausse, dans un scénario où la relance de la réindustrialisation de l’Allemagne se concrétiserait ; le soutien pourrait venir principalement de l'industrie de la défense et d’un carnet de commandes potentiellement plus large. Le secteur commercial de l’acier est en déclin, avec d’autres secteurs d’activité à peine "compensant" la faiblesse de la performance de l’entreprise dans ce domaine. Les systèmes marins ont vu leur carnet de commandes augmenter grâce à l'expansion de deux commandes existantes dans le secteur des sous-marins et à un intérêt accru pour le secteur de l'électronique marine.

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P

