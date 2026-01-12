Le DAX franchit une résistance majeure , renforçant le biais haussier à court terme.

Les valeurs de défense surperforment , portées par les tensions géopolitiques autour du Groenland.

Les marchés actions européens évoluent de manière contrastée au début de la seconde phase de la séance de lundi. Les investisseurs restent globalement constructifs, tout en opérant des arbitrages sectoriels marqués, avec une nette préférence pour les valeurs liées à la défense.

📊 Indices européens : une ouverture sans direction commune

Des performances divergentes entre les grandes places

En début de séance, le DAX allemand progresse de 0.29%, confirmant sa surperformance récente. À l’inverse, le CAC40 français recule de 0.19%, tandis que le FTSE100 britannique cède 0.17%. Cette divergence reflète des dynamiques sectorielles différentes plutôt qu’un changement de sentiment global.

Les investisseurs européens continuent d’afficher une attitude “risk-on”, soutenue par l’attente des données d’inflation américaines et par l’approche du début de la saison des résultats. Cette confiance se manifeste notamment par la surperformance de l’Europe face au S&P 500 depuis le début de l’année.

Un marché déjà très tendu techniquement

Le Stoxx 600 évolue dans une zone jugée fortement surachetée par de nombreux indicateurs de momentum. Les stratèges de plusieurs banques d’investissement recommandent ainsi une approche “rotate, not retreat” pour le premier trimestre : augmenter l’exposition aux valeurs cycliques décotées (banques, immobilier, matériaux, industrie, PME), tout en maintenant sans renforcer les positions sur les grandes valeurs technologiques américaines, les “Magnificent 7”.

🛡️ La défense en tête, portée par les tensions autour du Groenland

Un nouveau catalyseur géopolitique

Les valeurs de défense européennes figurent une nouvelle fois parmi les meilleures performances du jour. Cette fois, le mouvement est alimenté par les tensions croissantes autour du Groenland. Plusieurs pays européens, menés par l’Allemagne et le Royaume-Uni, envisagent de renforcer leur présence militaire dans la région arctique.

Cette initiative vise à répondre aux menaces américaines de prise de contrôle du territoire et à souligner l’importance stratégique de la sécurité de l’Arctique, une zone devenue clé à la fois sur le plan militaire, énergétique et commercial.

Des flux défensifs sans dégradation du sentiment global

Fait notable, ces tensions ne dégradent pas l’appétit global pour le risque. Elles favorisent plutôt une rotation vers les valeurs défensives, sans remettre en cause la tendance haussière de fond des marchés européens. Les pressions exercées par Donald Trump sur la Fed participent également à ce positionnement plus prudent, mais sélectif.

📈 Analyse technique : le DAX confirme sa dynamique haussière

Franchissement d’une résistance clé

Au cours de la séance, le DAX (DE40) a poursuivi sa progression et a cassé la résistance majeure des 24 780 points, qui constituait le principal plafond technique depuis le début de 2025. Ce mouvement marque une étape importante dans la structure de marché.

D’un point de vue technique, l’indice évolue désormais au-dessus de l’EMA50 et de l’EMA100, respectivement représentées par les courbes bleue et violette. Cette configuration valide l’existence d’une tendance haussière de court terme.

Un risque de correction à ne pas négliger

Toutefois, les indicateurs de momentum montrent que la récente accélération haussière crée les conditions de corrections techniques potentielles. Tant que le DAX se maintient au-dessus de ses supports dynamiques, la tendance reste positive, mais les investisseurs devront surveiller tout signe d’essoufflement.

🧪 Actualité entreprises : défense, biotech et recommandations

Abivax s’envole sur des rumeurs d’OPA

La valeur Abivax (ABVX.FR) bondit de 25% après des informations selon lesquelles Eli Lilly préparerait une offre de rachat comprise entre 15 et 17.5 milliards d’euros. L’actif clé du groupe, obefazimod (ABX464), a montré des résultats prometteurs en phase avancée contre la colite.

Le marché se souvient qu’en juillet 2025, le titre avait déjà progressé de 510% en une seule séance après des données cliniques positives. Bien qu’aucune offre formelle n’ait été déposée, l’intérêt supposé d’un géant de la pharmacie suffit à soutenir fortement le cours.

Révisions d’analystes : nombreuses dégradations

Du côté des analystes, plusieurs ajustements ont marqué la séance. BNP Paribas relève Carlsberg à above average avec un objectif de 1 000 couronnes danoises, tandis que Deutsche Bank relève L’Oréal à hold avec un objectif de 360 €.

À l’inverse, les dégradations dominent, notamment sur Danone, Barry Callebaut, Heineken, Pernod Ricard, Pandora, Holcim et Sartorius Stedim, traduisant une prudence accrue sur les valeurs de consommation et industrielles.

Pourquoi les marchés européens sont-ils mitigés aujourd’hui ?

Les investisseurs restent confiants, mais procèdent à des rotations sectorielles sélectives.

Pourquoi la défense surperforme-t-elle ?

Les tensions autour du Groenland ravivent les anticipations de hausse des dépenses militaires.

Le sentiment “risk-on” est-il remis en cause ?

Non, il persiste malgré un positionnement plus défensif sur certains secteurs.

Le DAX est-il toujours haussier ?

Oui à court terme, tant qu’il reste au-dessus de ses moyennes mobiles clés.

Pourquoi Abivax progresse-t-elle autant ?

Les rumeurs d’OPA par Eli Lilly alimentent une forte spéculation sur la valorisation.













